Starter Kit Battery 18/50: Batteria 18/50 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V

Lo Starter Kit Battery 18/50 include una batteria da 18/50V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V.

La tua batteria sempre pronta all'uso! Il set include una batteria da 18/50 e un caricabatterie rapido che permette di caricare la batteria all'80% della sua carica in soli 44 minuti. Inoltre, con l'innovativa tecnologia Real Time puoi vedere in ogni momento lo stato di carica della tua batteria. Lo Starter 18/50 è compatibile con tutti i dispositivi che montano batteria Kärcher da 18V.

Caratteristiche e vantaggi
Starter Kit Battery 18/50: Batteria 18/50 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V: Tecnologia innovativa in tempo reale
Tecnologia innovativa in tempo reale
Il display LCD mostra in ogni momento il tempo di funzionamento rimanente, il tempo di ricarica rimanente e il livello di carica.
Starter Kit Battery 18/50: Batteria 18/50 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V: Batteria Kärcher da 18 V, sostituibile.
Batteria Kärcher da 18 V, sostituibile.
Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher da 18 V dotati di batteria.
Starter Kit Battery 18/50: Batteria 18/50 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V: Caricabatterie rapido da 18 V
Caricabatterie rapido da 18 V
Ricarica la batteria sostituibile Kärcher Battery Power da 18 V/5,0 Ah fino all'80% in 94 minuti.
Potenti celle agli ioni di litio
  • Garantisce prestazioni costanti prevenendo l'autoscarica e l'effetto memoria.
Modalità di memorizzazione automatica
  • Prolunga la durata delle celle degli ioni di litio.
Grado di protezione IPX5 - protetto contro getti d'acqua da tutte le direzioni
  • Protezione affidabile durante i lavori con acqua.
Gestione efficiente della temperatura
  • Prestazioni eccellenti grazie a un efficiente sistema di dissipazione del calore e a una gestione intelligente della batteria.
Monitoraggio intelligente delle cellule
  • Protegge la batteria da sovraccarico, surriscaldamento e scarica profonda.
Supporto a parete
  • Per un fissaggio pulito del caricabatterie alla parete.
Robusto involucro
  • Gli involucri delle batterie Kärcher sono estremamente resistenti agli urti.
Specifiche

Dati tecnici

Piattaforma della batteria piattaforma a batteria da 18 V
Tipo di batteria batteria scambiabile agli ioni di litio
Voltaggio (V) 18
Capacità (Ah) 5
tempo di ricarica della batteria con caricabatterie rapido Batteria da 18 V / 5,0 Ah:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Corrente di carica (A) 2,5
Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V) 100 - 240
Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz) 50 - 60
Colore nero
Peso (kg) 1,4
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,8
Dimensioni (L × P × A) (mm) 184 x 133 x 147

Scope of supply

  • Batteria: Batteria da 18 V / 5,0 Ah (1 pz.)
  • Caricabatteria: Caricabatteria rapido da 18 V (1 pz.)
Starter Kit Battery 18/50: Batteria 18/50 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V
Starter Kit Battery 18/50: Batteria 18/50 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V
Starter Kit Battery 18/50: Batteria 18/50 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V
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RICAMBI Starter Kit Battery 18/50: Batteria 18/50 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V

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