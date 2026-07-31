La tua batteria sempre pronta all'uso! Il set include una batteria da 18/50 e un caricabatterie rapido che permette di caricare la batteria all'80% della sua carica in soli 44 minuti. Inoltre, con l'innovativa tecnologia Real Time puoi vedere in ogni momento lo stato di carica della tua batteria. Lo Starter 18/50 è compatibile con tutti i dispositivi che montano batteria Kärcher da 18V.