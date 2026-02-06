Rasaerba a batteria LMO 2-18

Con un motore brushless e una larghezza di taglio di 32 cm, il maneggevole rasaerba a batteria LMO 2-18 Battery è ideale per prati più piccoli fino a 250 m².

Con una larghezza di taglio di 32 cm, il tosaerba a batteria LMO 2-18 leggero e manovrabile è perfettamente adatto a prati più piccoli fino a 250 m². L'altezza di taglio può essere regolata su cinque livelli, da 25 a 60 mm. In combinazione con il potente motore brushless, l'erba viene sempre tagliata perfettamente. Quando si taglia l'erba lungo bordi o bordi, i pettini per prato raddrizzano i fili d'erba, assicurando che nessun filo venga perso. L'erba tagliata viene raccolta nel contenitore raccoglierba da 30 litri. La maniglia di guida regolabile in altezza garantisce una postura eretta e comoda durante la falciatura e il design pieghevole consente di riporre l'erba in poco spazio. La maniglia di trasporto può essere utilizzata anche per trasportare il leggero rasaerba a batteria ovunque sia necessario, ad esempio su e giù per i gradini. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.

Caratteristiche e vantaggi
Rasaerba a batteria LMO 2-18: Potente motore senza spazzole
Potente motore senza spazzole
Prestazioni elevate e maggiore durata del prodotto
Rasaerba a batteria LMO 2-18: Riempimento efficace del contenitore di raccolta dell'erba
Riempimento efficace del contenitore di raccolta dell'erba
Grazie al flusso d'aria ottimizzato, il contenitore di raccolta dell'erba si riempie fino al 95%. Ciò significa meno tempi di fermo durante il lavoro.
Rasaerba a batteria LMO 2-18: Visualizzazione del livello di riempimento
Visualizzazione del livello di riempimento
Lo sportello del contenitore di raccolta dell'erba si chiude quando è completamente pieno e deve essere svuotato.
Semplice regolazione dell'altezza di taglio
  • Con un solo movimento, l'altezza di taglio richiesta può essere regolata su uno dei cinque livelli, che vanno da 25 a 60 mm.
Falcia fino al bordo del prato
  • I pettini per prato catturano automaticamente l'erba che cresce fino al bordo.
Design salvaspazio
  • Il contenitore di raccolta del tessuto può essere ripiegato in modo estremamente piccolo e occupa pochissimo spazio quando viene riposto sul tosaerba.
  • La maniglia di guida pieghevole consente di risparmiare spazio.
Maniglia per il trasporto integrata
  • Maniglia per il trasporto integrata per un facile trasporto.
Concetto operativo ergonomico
  • La maniglia di guida può essere regolata in base all'altezza di ogni singolo utente, in modo da poter rimanere sempre in posizione verticale.
  • L'impugnatura in schiuma consente di tenere saldamente la maniglia di guida e di sentirsi a proprio agio.
  • La barra di controllo a tutta lunghezza sulla maniglia di guida semplifica il funzionamento.
Chiave di sicurezza
  • Protezione dei bambini: sono state prese disposizioni per impedire l'avvio non intenzionale del tosaerba.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
  • Real Time Technology con display LCD: mostra il tempo di batteria residuo, il tempo di ricarica residuo e la capacità della batteria.
  • Lunga durata e potenza grazie agli ioni litio
  • La batteria intercambiabile può essere utilizzata in dispositivi della piattaforma Battery Power 18 V.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Larghezza di taglio (cm) 32
Altezza di taglio (mm) 25 - 60
Regolazione dell'altezza di taglio 5x
Capacità cestello raccolta erba (l) 30
Trazione Motore brushless
Velocità (rpm) 3500
Tipo di batteria Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio (V) 18
Prestazioni per carica della batteria * (m²) max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria (min) max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 10,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1186 x 354 x 1026

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa
  • Cestello raccolta erba

Dotazione

  • Lama
  • Maniglia di guida, regolabile in altezza
  • Maniglia per il trasporto integrata
  • Visualizzazione del livello di riempimento
Rasaerba a batteria LMO 2-18
Rasaerba a batteria LMO 2-18
Videos
Aree di applicazione
  • Prato
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria
RICAMBI LMO 2-18

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.