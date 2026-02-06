Con una larghezza di taglio di 32 cm, il tosaerba a batteria LMO 2-18 leggero e manovrabile è perfettamente adatto a prati più piccoli fino a 250 m². L'altezza di taglio può essere regolata su cinque livelli, da 25 a 60 mm. In combinazione con il potente motore brushless, l'erba viene sempre tagliata perfettamente. Quando si taglia l'erba lungo bordi o bordi, i pettini per prato raddrizzano i fili d'erba, assicurando che nessun filo venga perso. L'erba tagliata viene raccolta nel contenitore raccoglierba da 30 litri. La maniglia di guida regolabile in altezza garantisce una postura eretta e comoda durante la falciatura e il design pieghevole consente di riporre l'erba in poco spazio. La maniglia di trasporto può essere utilizzata anche per trasportare il leggero rasaerba a batteria ovunque sia necessario, ad esempio su e giù per i gradini. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.