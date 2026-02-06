Rasaerba a batteria LMO 2-18
Con un motore brushless e una larghezza di taglio di 32 cm, il maneggevole rasaerba a batteria LMO 2-18 Battery è ideale per prati più piccoli fino a 250 m².
Con una larghezza di taglio di 32 cm, il tosaerba a batteria LMO 2-18 leggero e manovrabile è perfettamente adatto a prati più piccoli fino a 250 m². L'altezza di taglio può essere regolata su cinque livelli, da 25 a 60 mm. In combinazione con il potente motore brushless, l'erba viene sempre tagliata perfettamente. Quando si taglia l'erba lungo bordi o bordi, i pettini per prato raddrizzano i fili d'erba, assicurando che nessun filo venga perso. L'erba tagliata viene raccolta nel contenitore raccoglierba da 30 litri. La maniglia di guida regolabile in altezza garantisce una postura eretta e comoda durante la falciatura e il design pieghevole consente di riporre l'erba in poco spazio. La maniglia di trasporto può essere utilizzata anche per trasportare il leggero rasaerba a batteria ovunque sia necessario, ad esempio su e giù per i gradini. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.
Caratteristiche e vantaggi
Potente motore senza spazzolePrestazioni elevate e maggiore durata del prodotto
Riempimento efficace del contenitore di raccolta dell'erbaGrazie al flusso d'aria ottimizzato, il contenitore di raccolta dell'erba si riempie fino al 95%. Ciò significa meno tempi di fermo durante il lavoro.
Visualizzazione del livello di riempimentoLo sportello del contenitore di raccolta dell'erba si chiude quando è completamente pieno e deve essere svuotato.
Semplice regolazione dell'altezza di taglio
- Con un solo movimento, l'altezza di taglio richiesta può essere regolata su uno dei cinque livelli, che vanno da 25 a 60 mm.
Falcia fino al bordo del prato
- I pettini per prato catturano automaticamente l'erba che cresce fino al bordo.
Design salvaspazio
- Il contenitore di raccolta del tessuto può essere ripiegato in modo estremamente piccolo e occupa pochissimo spazio quando viene riposto sul tosaerba.
- La maniglia di guida pieghevole consente di risparmiare spazio.
Maniglia per il trasporto integrata
- Maniglia per il trasporto integrata per un facile trasporto.
Concetto operativo ergonomico
- La maniglia di guida può essere regolata in base all'altezza di ogni singolo utente, in modo da poter rimanere sempre in posizione verticale.
- L'impugnatura in schiuma consente di tenere saldamente la maniglia di guida e di sentirsi a proprio agio.
- La barra di controllo a tutta lunghezza sulla maniglia di guida semplifica il funzionamento.
Chiave di sicurezza
- Protezione dei bambini: sono state prese disposizioni per impedire l'avvio non intenzionale del tosaerba.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
- Real Time Technology con display LCD: mostra il tempo di batteria residuo, il tempo di ricarica residuo e la capacità della batteria.
- Lunga durata e potenza grazie agli ioni litio
- La batteria intercambiabile può essere utilizzata in dispositivi della piattaforma Battery Power 18 V.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Larghezza di taglio (cm)
|32
|Altezza di taglio (mm)
|25 - 60
|Regolazione dell'altezza di taglio
|5x
|Capacità cestello raccolta erba (l)
|30
|Trazione
|Motore brushless
|Velocità (rpm)
|3500
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Prestazioni per carica della batteria * (m²)
|max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|10,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Cestello raccolta erba
Dotazione
- Lama
- Maniglia di guida, regolabile in altezza
- Maniglia per il trasporto integrata
- Visualizzazione del livello di riempimento
