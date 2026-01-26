Lavatappeti a batteria SE 3-18 Compact Home
La macchina spruzzo estrazione è ideale per pulire tessuti e tessili come divani, tappeti, tende e sedili dell'auto. Massima libertà di movimento grazie alla batteria da 18 V.
Pulizia profonda e libertà di movimento: la macchina spruzzo estrazione SE 3-18 Compact Home pulisce a fondo le fibre delle superfici tessili, senza lasciare residui e con la stessa efficacia di un pulitore a cavo. Il pulitore elimina la fatica di una pulizia profonda, consentendo di rimuovere lo sporco da tappezzerie, materassi e tappeti della casa, mobili da giardino e interni di auto e camper in pochissimo tempo. Grazie al design compatto, il dispositivo non solo è facile da maneggiare, ma può essere utilizzato anche quando non c'è una presa di corrente nelle vicinanze, grazie alla batteria Kärcher Battery Power da 18 V (non inclusa nella fornitura). Il tubo di aspirazione lungo e flessibile con tubo detergente incorporato garantisce inoltre grande praticità e flessibilità, anche negli spazi più difficili da raggiungere. Ci vogliono strumenti puliti per ottenere grandi risultati di pulizia: con l'aiuto della funzione di pulizia del sistema, l'aspiratore a spruzzo estrazione rimuove anche lo sporco e i batteri presenti all'interno della macchina, prevenendo i cattivi odori.
Caratteristiche e vantaggi
Comprovata tecnologia Kärcher con ugelli per imbottiti e fessure per risultati di pulizia ottimaliPulizia profonda tra le fibre delle superfici tessili. Pulizia facile e veloce grazie all'efficiente metodo di pulizia con estrazione a spruzzo. Bassa umidità residua per una rapida asciugatura delle superfici tessili.
18 V Kärcher Battery Power batteria intercambiabile (non inclusa di serie nella fornitura)Massima libertà di movimento grazie al lavoro indipendente dall'alimentazione. Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.
Funzione di risciacquo igienicoDopo la pulizia, il dispositivo viene pulito utilizzando la funzione di risciacquo. Questo rimuove ogni residuo di sporco ed evita odori sgradevoli dovuti all'accumulo di batteri. Consente di riporre facilmente il dispositivo pulito.
Comodo tubo 2 in 1
- Tubo spray interno per una grande comodità di pulizia.
- Tubo di aspirazione lungo e flessibile per una comoda pulizia, soprattutto in spazi ristretti e di difficile accesso.
- Giunto girevole sul tubo per una maggiore libertà di movimento.
Sistema a doppio serbatoio
- Semplice riempimento del serbatoio dell'acqua dolce.
- Comoda rimozione e svuotamento del serbatoio dell'acqua sporca senza alcun contatto con lo sporco.
Pratico accessorio e portagomma
- Facile da trasportare con una sola mano: tutti gli accessori inclusi e il tubo possono essere riposti direttamente sul dispositivo.
- Tutti gli accessori sono sempre collegati al dispositivo, quindi puoi fare affidamento sulla loro presenza nel punto di utilizzo.
Design compatto
- Flessibile, anche in zone ristrette o di difficile accesso.
- Con pratica maniglia per un trasporto semplice e comodo.
Vano portaoggetti per piccoli accessori
- Pratico per lo stoccaggio temporaneo durante la pulizia.
- Perfetto per spugne e vestiti.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Potenza nominale di ingresso (W)
|184
|Larghezza di lavoro (mm)
|75
|Serbatoio acqua pulita (l)
|1,7
|Serbatoio acqua sporca (l)
|2,9
|Voltaggio (V)
|18
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|circa. 12 (2,5 Ah) / circa. 24 (5,0 Ah)
|Peso senza accessori (kg)
|3,6
|Peso con imballo (kg)
|5,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|414 x 225 x 261
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.9 m
- Bocchetta poltrone spruzzo estrazione
- Ugello per fessure per la pulizia con estrazione a spruzzo
- Detergenti: Detergente per tappeti RM 519, 100 ml
- Sistema 2-in-1 comodo con tubo spruzzo estrazione integrato
Dotazione
- Funzione di pulizia del sistema
- Pratico contenitore per tubi e accessori
- Vano accessori
Videos
Aree di applicazione
- Mobili imbottiti
- Tappezzeria
- Interni auto
- Tappeti
Accessori
Detergenti
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria
RICAMBI SE 3-18 Compact Home
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.