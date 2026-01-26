Pulizia profonda e libertà di movimento: la macchina spruzzo estrazione SE 3-18 Compact Home pulisce a fondo le fibre delle superfici tessili, senza lasciare residui e con la stessa efficacia di un pulitore a cavo. Il pulitore elimina la fatica di una pulizia profonda, consentendo di rimuovere lo sporco da tappezzerie, materassi e tappeti della casa, mobili da giardino e interni di auto e camper in pochissimo tempo. Grazie al design compatto, il dispositivo non solo è facile da maneggiare, ma può essere utilizzato anche quando non c'è una presa di corrente nelle vicinanze, grazie alla batteria Kärcher Battery Power da 18 V (non inclusa nella fornitura). Il tubo di aspirazione lungo e flessibile con tubo detergente incorporato garantisce inoltre grande praticità e flessibilità, anche negli spazi più difficili da raggiungere. Ci vogliono strumenti puliti per ottenere grandi risultati di pulizia: con l'aiuto della funzione di pulizia del sistema, l'aspiratore a spruzzo estrazione rimuove anche lo sporco e i batteri presenti all'interno della macchina, prevenendo i cattivi odori.