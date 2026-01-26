Troncarami a batteria TLO 2-18
Tagliare i rami premendo un pulsante: il troncarami a batteria TLO 2-18, con la sua lama di bypass di alta qualità, taglia senza sforzo e delicatamente i rami con un diametro fino a 2,5 cm.
Rendiamo facile la manutenzione degli alberi grazie alle batterie: rami e ramoscelli con un diametro fino a 2,5 cm non possono resistere al troncarami a batteria Kärcher! Grazie alla sua potente lama a bypass, il taglio risulta particolarmente preciso e non richiede alcuno sforzo. La potatura delicata aiuta anche una sana crescita delle piante. Il TLO 2-18 rende il taglio e la potatura di alberi e piante legnose facili e sicure. Con l'asta telescopica opzionale (non inclusa nella dotazione), lavorare ad un'altezza fino a 3,5 metri sarà facile e confortevole, senza l'utilizzo di scale. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.
Caratteristiche e vantaggi
Lama di bypassTaglia in modo particolarmente preciso e senza bisogno di forza.
Sblocco di sicurezzaImpedisce l'avvio involontario del troncarami.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 VIl dispositivo può essere alimentato da qualsiasi batteria Kärcher Battery Power da 18 V.
Manico in gomma
- Per il massimo comfort, soprattutto quando si lavora per periodi prolungati.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Trazione
|Motore a spazzole
|Forza di taglio legno fresco (cm)
|2,5
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Prestazioni per carica della batteria * (Tagli)
|max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|1,1
|Peso con imballo (kg)
|1,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|320 x 89 x 135
* Ø rami: 15 mm
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
Dotazione
- Tipo di lama da taglio: Bypass
Aree di applicazione
- Rami
RICAMBI TLO 2-18
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.