Rendiamo facile la manutenzione degli alberi grazie alle batterie: rami e ramoscelli con un diametro fino a 2,5 cm non possono resistere al troncarami a batteria Kärcher! Grazie alla sua potente lama a bypass, il taglio risulta particolarmente preciso e non richiede alcuno sforzo. La potatura delicata aiuta anche una sana crescita delle piante. Il TLO 2-18 rende il taglio e la potatura di alberi e piante legnose facili e sicure. Con l'asta telescopica opzionale (non inclusa nella dotazione), lavorare ad un'altezza fino a 3,5 metri sarà facile e confortevole, senza l'utilizzo di scale. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.