Troncarami a batteria TLO 2-18

Tagliare i rami premendo un pulsante: il troncarami a batteria TLO 2-18, con la sua lama di bypass di alta qualità, taglia senza sforzo e delicatamente i rami con un diametro fino a 2,5 cm.

Rendiamo facile la manutenzione degli alberi grazie alle batterie: rami e ramoscelli con un diametro fino a 2,5 cm non possono resistere al troncarami a batteria Kärcher! Grazie alla sua potente lama a bypass, il taglio risulta particolarmente preciso e non richiede alcuno sforzo. La potatura delicata aiuta anche una sana crescita delle piante. Il TLO 2-18 rende il taglio e la potatura di alberi e piante legnose facili e sicure. Con l'asta telescopica opzionale (non inclusa nella dotazione), lavorare ad un'altezza fino a 3,5 metri sarà facile e confortevole, senza l'utilizzo di scale. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.

Caratteristiche e vantaggi
Troncarami a batteria TLO 2-18: Lama di bypass
Lama di bypass
Taglia in modo particolarmente preciso e senza bisogno di forza.
Troncarami a batteria TLO 2-18: Sblocco di sicurezza
Sblocco di sicurezza
Impedisce l'avvio involontario del troncarami.
Troncarami a batteria TLO 2-18: Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
Il dispositivo può essere alimentato da qualsiasi batteria Kärcher Battery Power da 18 V.
Manico in gomma
  • Per il massimo comfort, soprattutto quando si lavora per periodi prolungati.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Trazione Motore a spazzole
Forza di taglio legno fresco (cm) 2,5
Tipo di batteria Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio (V) 18
Prestazioni per carica della batteria * (Tagli) max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 1,1
Peso con imballo (kg) 1,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 320 x 89 x 135

* Ø rami: 15 mm

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa

Dotazione

  • Tipo di lama da taglio: Bypass
