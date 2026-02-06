Bidone aspiratutto a batteria WD 3-18 V-17/20
L'aspiratutto WD 3-18 a batteria 18 V. Contenitore in plastica (17 litri), tubo di aspirazione da 2 metri, alla funzione soffiante e al filtro a cartuccia monocomponente.
Aspirazione che non conosce limiti: l'aspirapolvere e aspiraliquidi WD 3-18 a batteria funziona con la piattaforma a batteria Kärcher Battery Power da 18 V e offre la massima flessibilità, design compatto e libertà di movimento. Il dispositivo combina perfettamente un tubo di aspirazione lungo 2 metri e una bocchetta per pavimenti e può rimuovere lo sporco umido, fine o grossolano in un batter d'occhio. Il dispositivo è inoltre dotato di un contenitore in plastica robusto e resistente agli urti da 17 litri, filtro a cartuccia monocomponente e sacchetto filtro in vello. Lo stoccaggio del tubo di aspirazione è salvaspazio; basta appenderlo saldamente alla testa del dispositivo. Ulteriori caratteristiche includono la pratica funzione di soffiaggio per le aree in cui non è possibile aspirare, il ripiano per riporre utensili e piccoli oggetti, l'interruttore rotante per accendere e spegnere facilmente il dispositivo, la maniglia di trasporto dalla forma ergonomica e il "Pull & Push" sistema di chiusura che permette di aprire e chiudere facilmente il contenitore.
Caratteristiche e vantaggi
Batteria Kärcher Battery Power da 18 V sostituibilePossibilità di lavoro senza alimentazione elettrica e maggiore libertà di movimento. Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria. Compatibile con tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher Battery Power da 18 V.
Cartuccia filtroAspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro. Semplice montaggio e rimozione del filtro senza l'utilizzo di alcuno strumento
Pratico spazio per riporre gli accessoriSalvaspazio e pratico sistema di stoccaggio degli accessori Possibilità di riporre la macchina in modo compatto
Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Il tubo di aspirazione può essere riposto in modo salvaspazio appendendolo alla testa del dispositivo.
- Meccanismo di sicurezza intuitivo sia per gli utilizzatori destrorsi che mancini.
Vano porta oggetti
- Per la conservazione sicura di utensili e piccole parti come viti o chiodi.
Funzione soffiante
- La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
- Rimozione senza sforzo dello sporco, ad esempio da un letto di ghiaia.
Sacchetto filtro in vello
- Materiale resistente a tre strati
- Per una potenza di aspirazione costante e alta capacità di ritenere la polvere
Possibilità di riporre gli accessori
- Si può riporre la bocchetta sul manico dell'apparecchio mentre si prende una pausa dal lavoro
La macchina, il tubo d'aspirazione e la bocchetta pavimenti compongono un set perfetto
- Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
- Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Sistema di chiusura "Pull & Push"
- Per aprire e chiudere il vano raccolta senza fatica.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Potenza nominale di ingresso (W)
|270
|Potenza di aspirazione (W)
|75
|Aspirazione (mbar)
|max. 110
|Portata aria (l/s)
|max. 30
|Capacità vano raccolta (l)
|17
|Materiale vano di raccolta
|Plastica
|Componente colore
|Testa della macchina Giallo Vano raccolta Giallo Paraurti della macchina Giallo
|DN (mm)
|35
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|circa. 10 (2,5 Ah) / circa. 20 (5,0 Ah)
|Rumorosità (dB(A))
|70
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,1
|Peso con imballo (kg)
|5,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|349 x 328 x 492
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
- Impugnatura estraibile
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta secco-liquidi: clip
- Bocchetta fessure
- Cartuccia filtro: 1 Pezzo(i), Cellulosa
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati
Dotazione
- Funzione soffiante
- Posizione di fermo
- Impugnatura pieghevole
- Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
- Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Ulteriore deposito accessorio sulla testa dell'apparecchio
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Paracolpi
- Ruote senza freno: 4 Pezzo(i)
Videos
Aree di applicazione
- Terrazzo
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Capanno delgi attrezzi
- Interno del veicolo
- Liquidi
- Officina
- Garage
- Cantina
- Ingresso
- Stanza hobby
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria
RICAMBI WD 3-18 V-17/20
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.