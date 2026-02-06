Toglierbacce a batteria WRE 18-55
Per rimuovere erbacce e muschio da tutte le superfici dure: il rimuovi erbacce WRE 18-55 Battery con l'innovativa testina a setole e la possibilità di sostituire facilmente i ricambi.
Il rimuovi erbacce WRE 18-55 Battery rende possibile la rimozione delle erbacce in modo inovativo ed evita lo sforzo alla schiena. Grazie alla combinazione di un motore potente che permette alla setole di raggiungere un'alta velocità di rotazioni, della testina regolabile e delle resistenti setole di nylon, assicura che l'erba secca e le erbacce siano rimosse senza sforzo da qualsiasi superficie esterna. In più, l'anello di setole può essere semplicemente sostituito senza l'utilizzo di attrezzi grazie al nuovo sistema di bloccaggio. Il design ergonomico inoltre garantisce il massimo confort durante il lavoro senza bisogno di sforzare la schiena. Il batteria e il caricabatterie non sono inclusi nella confezione.
Caratteristiche e vantaggi
Spazzola innovativa in nylonSetole in nylon appositamente allineate e un'elevata velocità di rotazione della spazzola per la rimozione superficiale di muschio secco ed erbacce.
Assistenza di prossimitàLa semisfera girevole a 360° sul cappuccio favorisce una postura di lavoro ottimale senza sforzo.
Sostituzione delle setole senza utilizzo di attrezziPer cambiare facilmente le setole usurate.
Testina rotante
- Gli angoli possono essere regolati individualmente per adattarsi alle diverse situazioni e alle persone di diverse altezze.
Maniglia telescopica in alluminio
- Consente una posizione di lavoro eretta, anche per persone di altezze diverse.
Design ergonomico
- Comoda posizione di lavoro che facilita anche la schiena.
Anello per appendere il dispositivo integrato nell'impugnatura
- Per semplice un stoccaggio / sospensione.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
- Garantisce la massima mobilità e flessibilità.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Velocità della spazzola (rpm)
|2300 - 2800
|Diametro spazzole (mm)
|180
|Materiale setole
|Nylon
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|circa. 15 (2,5 Ah) / circa. 30 (5,0 Ah)
|Colore
|nero
|Peso senza accessori (kg)
|2,9
|Peso con imballo (kg)
|4,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1320 x 230 x 380
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Pista setole: 2 Pezzo(i)
Dotazione
- Paraspruzzi
- Posizione di fermo
- Maniglia telescopica in alluminio
- Gancio per stoccaggio
- Tasto di sicurezza
Aree di applicazione
- Muschio
- Erbe
- Superfici in pietra
