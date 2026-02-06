Il rimuovi erbacce WRE 18-55 Battery rende possibile la rimozione delle erbacce in modo inovativo ed evita lo sforzo alla schiena. Grazie alla combinazione di un motore potente che permette alla setole di raggiungere un'alta velocità di rotazioni, della testina regolabile e delle resistenti setole di nylon, assicura che l'erba secca e le erbacce siano rimosse senza sforzo da qualsiasi superficie esterna. In più, l'anello di setole può essere semplicemente sostituito senza l'utilizzo di attrezzi grazie al nuovo sistema di bloccaggio. Il design ergonomico inoltre garantisce il massimo confort durante il lavoro senza bisogno di sforzare la schiena. Il batteria e il caricabatterie non sono inclusi nella confezione.