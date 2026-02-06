Rimuovi erbacce a batteria

Le erbacce sono difficili da rimuovere e ancora più difficili da tenere lontane. Per fortuna, Kärcher ha sviluppato un prodotto per rimuovere le erbacce in modo rapido e senza fatica. Il rimuovi erbacce a batteria WRE 18-55 è dotato di una batteria intercambiabile agli ioni di litio da 18 V, testina rotante e impugnatura regolabile, che lo rendono perfetto per rimuovere le erbacce da superfici come pietra, piastrelle o cemento senza la necessità di inginocchiarsi.

0 Prodotti
Kärcher

Caratteristiche del rimuovierbacce a batteria

Innovativa testina per la rimozione delle erbacce superficiali

Grazie alle setole in nylon appositamente allineate e ad una velocità fino a 2.800 rotazioni al minuto, erbacce e muschio superficiali possono essere rimossi facilmente da gradini e superfici in pietra.

Person removes weeds using the Kärcher battery weed remover WRE

Rimuovi erbacce a batteria con testina pulente direzionabile

L'angolazione della testina di pulizia può essere regolata con la semplice pressione di un pulsante per rimuovere le erbacce da sotto gli ostacoli come le panchine. Inoltre, il dispositivo può essere regolato in base all'altezza dell'operatore.

Swivelling cleaning head of the battery weed remover

Facile sostituzione delle setole

Le setole possono essere sostituite velocemente senza bisogno di particolari strumenti. È sufficiente svitare e rimuovere l'assistente di prossimità e inserire una nuova striscia di setole. Senza sforzo e in modo rapido.

Bristle replacement without tools battery weed remover WRE

Caratteristiche principali del Rimuovi erbacce a bateria

Vinci la sfida contro le erbacce in modo semplice, rapido e senza sforzo con il rimuovi erbacce a batteria Kärcher. Il WRE 18-55 è perfettamente adatto per rimuovere rapidamente le erbacce, poiché la batteria sostituibile da 18 V e l'innovativa testina rotante mettono alle strette muschio ed erbacce.

Le erbacce non avranno più scampo di fronte al WRE 18-55! È estremamente facile da usare, basta passare il decespugliatore a batteria sulle erbacce e il gioco è fatto.

Consigli per l'applicazione

Il modo migliore per rimuovere muschio ed erbacce superficiali con il WRE 18-55.

Person removes moss on stone patio with Kärcher cordless weed remover

Facile e senza prodotti chimici

Il muschio può essere rimosso facilmente e senza prodotti chimici da superfici in pietra come terrazze e vialetti di giardino con il WRE 18-55.

Person removes weeds effortlessly from joints and stair edges with the Kärcher cordless weed remover

Taglio di precisione

Le erbacce vengono tagliate facilmente in modo netto e preciso.

Person removes weeds on a stone terrace with the Kärcher cordless weed remover

Uso ergonomico

A differenza di molti decespugliatori, il WRE non deve essere tenuto in aria, ma può essere azionato comodamente e con la giusta angolazione, appoggiandosi all'assistente di prossimità.

Person removes weeds on a stone staircase with the Kärcher cordless weed remover

Postura di lavoro a risparmio di fatica

L'assistente di prossimità, una semisfera rotante a 360°, consente una postura di lavoro a risparmio energetico e mantiene la testina all'angolo ottimale.

Person removes weeds between paving stones with the Kärcher cordless weed remover

Uso efficiente della testina

La testina è più efficace se utilizzata sul lato sinistro grazie alla rotazione preimpostata della spazzola.

Esempi di superfici ed erbacce

Il WRE è facile da usare e consente di rimuovere senza problemi muschio ed erbacce da varie superfici dure.

Kerbs

Cordoli

Stairs

Scale

Grasses between paving stones

Non è adatto per una crescita eccessiva di erbacce.

Moss between paving stones

Crepe muschiose

Mossy surfaces

Superfici muschiose

Dandelion growth

Crescita del dente di leone

Plantain family

Famiglia della piantaggine

Cobblestones

Ciottoli

Paving stones

Pietre da pavimentazione

18 V Kärcher Battery Power

WRE 18-55 Battery Set

Con il WRE 18-55, potrete rimuovere il muschio senza affaticare schiena e ginocchia. La batteria e il caricabatterie sono già inclusi nel set, così potrete iniziare subito a lavorare.

Voltaggio Batteria: 18 V
Velocità spazzola: 2300 - 2800 (U/min)
Diametro della spazzola: 180 (mm)
Autonomia per carica: ca.15 (min)*
Peso senza accessori: 2.9 kg
Dispositivo di ricarica: Kärcher Fast charger battery power 18 V
Batteria inclusa: 18 V/2.5 Ah

* Massime prestazioni con batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 18 V / 2,5 Ah.

Piattaforma Kärcher Battery Power

Il dispositivo di rimozione delle erbacce WRE 4 è un prodotto della piattaforma Kärcher Battery Power da 18 V. Scopri l'intera gamma di prodotti e scopri con quali altri prodotti è compatibile la tua batteria da 18 V.

 

Piattaforma Kärcher Battery Power da 18 V
Prodotti 18 V