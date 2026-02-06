Caratteristiche principali del Rimuovi erbacce a bateria

Vinci la sfida contro le erbacce in modo semplice, rapido e senza sforzo con il rimuovi erbacce a batteria Kärcher. Il WRE 18-55 è perfettamente adatto per rimuovere rapidamente le erbacce, poiché la batteria sostituibile da 18 V e l'innovativa testina rotante mettono alle strette muschio ed erbacce.

Le erbacce non avranno più scampo di fronte al WRE 18-55! È estremamente facile da usare, basta passare il decespugliatore a batteria sulle erbacce e il gioco è fatto.