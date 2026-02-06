Rimuovi erbacce a batteria
Le erbacce sono difficili da rimuovere e ancora più difficili da tenere lontane. Per fortuna, Kärcher ha sviluppato un prodotto per rimuovere le erbacce in modo rapido e senza fatica. Il rimuovi erbacce a batteria WRE 18-55 è dotato di una batteria intercambiabile agli ioni di litio da 18 V, testina rotante e impugnatura regolabile, che lo rendono perfetto per rimuovere le erbacce da superfici come pietra, piastrelle o cemento senza la necessità di inginocchiarsi.
Caratteristiche del rimuovierbacce a batteria
Innovativa testina per la rimozione delle erbacce superficiali
Grazie alle setole in nylon appositamente allineate e ad una velocità fino a 2.800 rotazioni al minuto, erbacce e muschio superficiali possono essere rimossi facilmente da gradini e superfici in pietra.
Rimuovi erbacce a batteria con testina pulente direzionabile
L'angolazione della testina di pulizia può essere regolata con la semplice pressione di un pulsante per rimuovere le erbacce da sotto gli ostacoli come le panchine. Inoltre, il dispositivo può essere regolato in base all'altezza dell'operatore.
Facile sostituzione delle setole
Le setole possono essere sostituite velocemente senza bisogno di particolari strumenti. È sufficiente svitare e rimuovere l'assistente di prossimità e inserire una nuova striscia di setole. Senza sforzo e in modo rapido.
Caratteristiche principali del Rimuovi erbacce a bateria
Vinci la sfida contro le erbacce in modo semplice, rapido e senza sforzo con il rimuovi erbacce a batteria Kärcher. Il WRE 18-55 è perfettamente adatto per rimuovere rapidamente le erbacce, poiché la batteria sostituibile da 18 V e l'innovativa testina rotante mettono alle strette muschio ed erbacce.
Le erbacce non avranno più scampo di fronte al WRE 18-55! È estremamente facile da usare, basta passare il decespugliatore a batteria sulle erbacce e il gioco è fatto.
Consigli per l'applicazione
Il modo migliore per rimuovere muschio ed erbacce superficiali con il WRE 18-55.
Facile e senza prodotti chimici
Il muschio può essere rimosso facilmente e senza prodotti chimici da superfici in pietra come terrazze e vialetti di giardino con il WRE 18-55.
Taglio di precisione
Le erbacce vengono tagliate facilmente in modo netto e preciso.
Uso ergonomico
A differenza di molti decespugliatori, il WRE non deve essere tenuto in aria, ma può essere azionato comodamente e con la giusta angolazione, appoggiandosi all'assistente di prossimità.
Postura di lavoro a risparmio di fatica
L'assistente di prossimità, una semisfera rotante a 360°, consente una postura di lavoro a risparmio energetico e mantiene la testina all'angolo ottimale.
Uso efficiente della testina
La testina è più efficace se utilizzata sul lato sinistro grazie alla rotazione preimpostata della spazzola.
Esempi di superfici ed erbacce
Il WRE è facile da usare e consente di rimuovere senza problemi muschio ed erbacce da varie superfici dure.
Cordoli
Scale
Non è adatto per una crescita eccessiva di erbacce.
Crepe muschiose
Superfici muschiose
Crescita del dente di leone
Famiglia della piantaggine
Ciottoli
Pietre da pavimentazione
18 V Kärcher Battery Power
WRE 18-55 Battery Set
Con il WRE 18-55, potrete rimuovere il muschio senza affaticare schiena e ginocchia. La batteria e il caricabatterie sono già inclusi nel set, così potrete iniziare subito a lavorare.
Voltaggio Batteria: 18 V
Velocità spazzola: 2300 - 2800 (U/min)
Diametro della spazzola: 180 (mm)
Autonomia per carica: ca.15 (min)*
Peso senza accessori: 2.9 kg
Dispositivo di ricarica: Kärcher Fast charger battery power 18 V
Batteria inclusa: 18 V/2.5 Ah
* Massime prestazioni con batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 18 V / 2,5 Ah.
Piattaforma Kärcher Battery Power
Il dispositivo di rimozione delle erbacce WRE 4 è un prodotto della piattaforma Kärcher Battery Power da 18 V. Scopri l'intera gamma di prodotti e scopri con quali altri prodotti è compatibile la tua batteria da 18 V.