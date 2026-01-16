Troncarami a batteria TLO 18-32 Battery

Taglia i rami premendo un bottone: il troncarami TLO 18-32 a batteria è perfetto per tagliare i rami di diametro fino a 3cm senza fatica.

I rami fino a 3m di diametro non sono un ostacolo per il troncarami a batteria TLO 18-32! Grazie alla sua lama di alta qualità permette di tagliare anche rami particolarmente freschi con precisione e delicatezza, non importa a che altezza siano.

Caratteristiche e vantaggi
Troncarami a batteria TLO 18-32 Battery: Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
Il dispositivo può essere alimentato da qualsiasi batteria Kärcher Battery Power da 18 V.
Troncarami a batteria TLO 18-32 Battery: Lama di bypass
Lama di bypass
Taglia in modo particolarmente preciso e senza bisogno di forza.
Troncarami a batteria TLO 18-32 Battery: Ampia portata
Ampia portata
Anche raggiungere rami più alti non è un problema.
Il gancio funge da morsetto
  • Grazie al gancio che funge anche da morsetto, è possibile rimuovere i rami che sono rimasti bloccati nell'albero.
Sblocco di sicurezza
  • Impedisce l'avvio involontario del troncarami.
Manico in gomma
  • Per il massimo comfort, soprattutto quando si lavora per periodi prolungati.
Lama in acciaio con rivestimento in teflon
  • La lama in acciaio di alta qualità garantisce una lunga durata.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Trazione Motore a spazzole
Lunghezza totale (cm) 91
Forza di taglio legno morto (cm) 2,8
Forza di taglio legno fresco (cm) 3
Forza di taglio (Nm) 250
Livello di rumore (dB(A)) 80
Materiale lama Acciaio con rivestimento in teflon
Spessore della lama (mm) 4,8
Tipo di batteria Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio (V) 18
Prestazioni per carica della batteria * (Tagli) max. 375 (2,5 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria (min) max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 2,4
Peso con imballo (kg) 3,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 911 x 96 x 209

* Ø rami: 3 cm

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa

Dotazione

  • Maniglia: rigido, palo singolo
  • Tipo di lama da taglio: Bypass
  • Gancio per rami
