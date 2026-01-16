Troncarami a batteria TLO 18-32 Battery
Taglia i rami premendo un bottone: il troncarami TLO 18-32 a batteria è perfetto per tagliare i rami di diametro fino a 3cm senza fatica.
I rami fino a 3m di diametro non sono un ostacolo per il troncarami a batteria TLO 18-32! Grazie alla sua lama di alta qualità permette di tagliare anche rami particolarmente freschi con precisione e delicatezza, non importa a che altezza siano.
Caratteristiche e vantaggi
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 VIl dispositivo può essere alimentato da qualsiasi batteria Kärcher Battery Power da 18 V.
Lama di bypassTaglia in modo particolarmente preciso e senza bisogno di forza.
Ampia portataAnche raggiungere rami più alti non è un problema.
Il gancio funge da morsetto
- Grazie al gancio che funge anche da morsetto, è possibile rimuovere i rami che sono rimasti bloccati nell'albero.
Sblocco di sicurezza
- Impedisce l'avvio involontario del troncarami.
Manico in gomma
- Per il massimo comfort, soprattutto quando si lavora per periodi prolungati.
Lama in acciaio con rivestimento in teflon
- La lama in acciaio di alta qualità garantisce una lunga durata.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Trazione
|Motore a spazzole
|Lunghezza totale (cm)
|91
|Forza di taglio legno morto (cm)
|2,8
|Forza di taglio legno fresco (cm)
|3
|Forza di taglio (Nm)
|250
|Livello di rumore (dB(A))
|80
|Materiale lama
|Acciaio con rivestimento in teflon
|Spessore della lama (mm)
|4,8
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Prestazioni per carica della batteria * (Tagli)
|max. 375 (2,5 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|2,4
|Peso con imballo (kg)
|3,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|911 x 96 x 209
* Ø rami: 3 cm
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
Dotazione
- Maniglia: rigido, palo singolo
- Tipo di lama da taglio: Bypass
- Gancio per rami
Videos
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria
RICAMBI TLO 18-32 Battery
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.