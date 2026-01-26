Elettropompa da barile BP 2.000-18 Barrel
La pompa a batteria permette di utilizzare l'acqua piovana del barile anche nei giardini senza collegamento alla corrente. Questo non solo fa risparmiare acqua potabile, ma anche denaro.
Sostenibile ed economica: la pompa a batteria BP 2.000-18 Barrel è la soluzione perfetta per i giardini senza una connessione elettrica e un'ottima sostituzione all'annaffiatoio. La costosa acqua potabile viene risparmiata a favore delll'acqua piovana gratuita e ricca di sostanze nutritive, proveniente dal serbatoio dell'acqua. Il morsetto di montaggio del barile assicura non solo un fissaggio perfetto per i diversi barili, ma anche un funzionamento senza rischi per la schiena grazie a un interruttore On/Off, nonché l'opzione di montaggio della batteria. Grazie al coperchio trasparente della batteria, l'utente ha una perfetta visione del display della batteria in tempo reale. Per assicurare che il tubo non si attorcigli durante l'irrigazione dal barile, c'è una guida del tubo che garantisce un flusso d'acqua costante. A seconda delle esigenze e dell'area di applicazione, questa guida del tubo può essere collocata in 3 posizioni: incastrata a sinistra o a destra del montaggio, o libera in uno spazio vuoto sul bordo del barile. Grazie alle sue dimensioni ridotte, la pompa leggera può inserirsi anche in aperture strette di barili, ad esempio i contenitori IBC. Il prefiltro integrato protegge la pompa dalla contaminazione.
Caratteristiche e vantaggi
Posizione variabile dell'uscita del tubo in 3 posizioniAdattamento perfetto ad ogni applicazione.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 VTecnologia in tempo reale con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria. Durevole e potente grazie alle celle agli ioni di litio. La batteria sostituibile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi con piattaforma Kärcher Battery Power da 18 V.
Sistema chiusura flessibileSi aggangia perfettamente a qualunque tipo di barile
Leggero
- La pompa si inserisce in aperture strette (es. contenitore IBC).
Tubo di lunghezza regolabile
- Si adatta alle diverse profondità dei barili
Portabatterie sul barile
- Perfetto adattamento a diverse profondità di canna.
Interruttore On/Off integrato nel supporto della batteria
- Montaggio stabile della batteria.
Guida del tubo flessibile
- Funzionamento ergonomico e comodo per la schiena senza doversi piegare.
Prefiltro integrato
- Prevenzione dell'attorcigliamento del tubo e quindi flusso d'acqua costante.
Copertura trasparente
- Vista ideale del display LCD della batteria con tecnologia in tempo reale.
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Potenza nominale di ingresso (W)
|80
|Portata, max. (l/h)
|< 2000
|Altezza di erogazione (m)
|max. 20
|Pressione (bar)
|max. 2
|Profondità di immersione (m)
|max. 1,8
|Temperatura di alimentazione (°C)
|max. 35
|Voltaggio (V)
|18
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|1,1
|Peso con imballo (kg)
|1,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|173 x 135 x 316
Scope of supply
- Portabatterie sul barile
- Tubo, lunghezza regolabile
- Guida del tubo flessibile
Dotazione
- Kit di montaggio
- Prefiltro standard
- Interruttore ON/OFF integrato
- Interruttore di sovracorrente
Videos
Aree di applicazione
- Per innaffiare il giardino con l'acqua piovana
RICAMBI BP 2.000-18 Barrel
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.