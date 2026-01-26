Sostenibile ed economica: la pompa a batteria BP 2.000-18 Barrel è la soluzione perfetta per i giardini senza una connessione elettrica e un'ottima sostituzione all'annaffiatoio. La costosa acqua potabile viene risparmiata a favore delll'acqua piovana gratuita e ricca di sostanze nutritive, proveniente dal serbatoio dell'acqua. Il morsetto di montaggio del barile assicura non solo un fissaggio perfetto per i diversi barili, ma anche un funzionamento senza rischi per la schiena grazie a un interruttore On/Off, nonché l'opzione di montaggio della batteria. Grazie al coperchio trasparente della batteria, l'utente ha una perfetta visione del display della batteria in tempo reale. Per assicurare che il tubo non si attorcigli durante l'irrigazione dal barile, c'è una guida del tubo che garantisce un flusso d'acqua costante. A seconda delle esigenze e dell'area di applicazione, questa guida del tubo può essere collocata in 3 posizioni: incastrata a sinistra o a destra del montaggio, o libera in uno spazio vuoto sul bordo del barile. Grazie alle sue dimensioni ridotte, la pompa leggera può inserirsi anche in aperture strette di barili, ad esempio i contenitori IBC. Il prefiltro integrato protegge la pompa dalla contaminazione.