La sicura e efficiente rimozione della cenere e delle polveri sottili è il lavoro per cui l'aspiracenere AD 2 Battery è stato pensato. Il suo tubo d'aspirazione flessibile, il bidone resistente al calore con capienza di 14l e il robusto filtro piatto insieme al filtro superiore di metallo garantisce la massima performace nell'aspirazione della cenere senza alzare polvere. L'innovativa funzione ReBoost, che pulisce il filtro dalla cenere e dalle particelle di polvere premendo un bottone, assicura una aspirazione continua e performance elevate nel tempo. La potente batteria da 18V estraibile permette di lavorare in qualsiasi luogo e grazie al display a LED con Real Time Technology è possibile vedere in tempo reale lo stato di carica della batteria. Anche i luoghi più difficili da raggiungere possono essere puliti facilmente con il tubo rivestito e la forma intelligente e compatta facilita il deposito anche in spazi stretti.