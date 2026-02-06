Aspiracenere a batteria AD 2 Battery

Per una pulizia rapidadi caminetti, barbeque e stufe a pellet il nostro aspira cenere AD 2 Battery con batteria da 18V viene in tuo aiuto!

La sicura e efficiente rimozione della cenere e delle polveri sottili è il lavoro per cui l'aspiracenere AD 2 Battery è stato pensato. Il suo tubo d'aspirazione flessibile, il bidone resistente al calore con capienza di 14l e il robusto filtro piatto insieme al filtro superiore di metallo garantisce la massima performace nell'aspirazione della cenere senza alzare polvere. L'innovativa funzione ReBoost, che pulisce il filtro dalla cenere e dalle particelle di polvere premendo un bottone, assicura una aspirazione continua e performance elevate nel tempo. La potente batteria da 18V estraibile permette di lavorare in qualsiasi luogo e grazie al display a LED con Real Time Technology è possibile vedere in tempo reale lo stato di carica della batteria. Anche i luoghi più difficili da raggiungere possono essere puliti facilmente con il tubo rivestito e la forma intelligente e compatta facilita il deposito anche in spazi stretti.

Caratteristiche e vantaggi
Aspiracenere a batteria AD 2 Battery: Batteria Kärcher Battery Power da 18 V sostituibile
Batteria Kärcher Battery Power da 18 V sostituibile
Massima libertà di movimento grazie alla flessibilità senza fili. Tecnologia Real Time con display LCD per la visualizzazione dello stato di carica della batteria. Compatibile con tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher Battery Power da 18 V.
Aspiracenere a batteria AD 2 Battery: Materiale ignifugo, vano raccolta in metallo e tubo sovragommato con anima in metallo
Materiale ignifugo, vano raccolta in metallo e tubo sovragommato con anima in metallo
Massima sicurezza nell'aspirazione della cenere - anche con un uso improprio.
Aspiracenere a batteria AD 2 Battery: Tecnologia di pulizia filtro Kärcher ReBoost - si preme l'apposito pulsante e si pulisce il filtro
Tecnologia di pulizia filtro Kärcher ReBoost - si preme l'apposito pulsante e si pulisce il filtro
Potente pulizia del filtro con il semplice tocco di un pulsante. Per una potenza di aspirazione costantemente elevata e grandi volumi di sporco.
Sistema filtrante ignifugo con filtro plissettato piatto resistente e filtro in metallo per sporco grossolano.
  • Con robusto filtro piatto pieghettato e filtro per sporco grossolano in metallo.
  • Per svuotare il vano raccolta e pulirlo senza toccarne il contenuto
  • Molto comodo: il filtro si sostituisce facilmente in un solo passaggio
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Potenza nominale di ingresso (W) 200
Potenza di aspirazione (W) 45
Aspirazione (mbar) max. 95
Portata aria (l/s) max. 22
Capacità vano raccolta (l) 14
DN (mm) 35
Tipo di batteria Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio (V) 18
Autonomia per ricarica della batteria (min) circa. 13 (2,5 Ah) / circa. 25 (5,0 Ah)
Livello di potenza sonora (dB(A)) 78
Colore nero
Peso senza accessori (kg) 3,9
Peso con imballo (kg) 6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 328 x 343 x 431

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa
  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.2 m
  • Materiale del tubo di aspirazione: Metalizzato
  • Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i), Poliestere, con proprietà ignifughe
  • Filtro sporco grossolano
  • Filtro sporco grossolano in: Metallo

Dotazione

  • Materiale vano di raccolta: Metallo
  • Funzione di pulizia filtro
  • Posizione parking
  • Comoda maniglia sul contenitore
  • Vano accessori
Aspiracenere a batteria AD 2 Battery
Aspiracenere a batteria AD 2 Battery
Aspiracenere a batteria AD 2 Battery
Aspiracenere a batteria AD 2 Battery
Aspiracenere a batteria AD 2 Battery
Aspiracenere a batteria AD 2 Battery
Aspiracenere a batteria AD 2 Battery
Aspiracenere a batteria AD 2 Battery
Aspiracenere a batteria AD 2 Battery
Aspiracenere a batteria AD 2 Battery
Videos
Aree di applicazione
  • Aspirazione di cenere
  • Camini e stufe
  • Barbecue
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria
RICAMBI AD 2 Battery

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.