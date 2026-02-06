Aspiracenere a batteria AD 2 Battery
Per una pulizia rapidadi caminetti, barbeque e stufe a pellet il nostro aspira cenere AD 2 Battery con batteria da 18V viene in tuo aiuto!
La sicura e efficiente rimozione della cenere e delle polveri sottili è il lavoro per cui l'aspiracenere AD 2 Battery è stato pensato. Il suo tubo d'aspirazione flessibile, il bidone resistente al calore con capienza di 14l e il robusto filtro piatto insieme al filtro superiore di metallo garantisce la massima performace nell'aspirazione della cenere senza alzare polvere. L'innovativa funzione ReBoost, che pulisce il filtro dalla cenere e dalle particelle di polvere premendo un bottone, assicura una aspirazione continua e performance elevate nel tempo. La potente batteria da 18V estraibile permette di lavorare in qualsiasi luogo e grazie al display a LED con Real Time Technology è possibile vedere in tempo reale lo stato di carica della batteria. Anche i luoghi più difficili da raggiungere possono essere puliti facilmente con il tubo rivestito e la forma intelligente e compatta facilita il deposito anche in spazi stretti.
Caratteristiche e vantaggi
Batteria Kärcher Battery Power da 18 V sostituibileMassima libertà di movimento grazie alla flessibilità senza fili. Tecnologia Real Time con display LCD per la visualizzazione dello stato di carica della batteria. Compatibile con tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher Battery Power da 18 V.
Materiale ignifugo, vano raccolta in metallo e tubo sovragommato con anima in metalloMassima sicurezza nell'aspirazione della cenere - anche con un uso improprio.
Tecnologia di pulizia filtro Kärcher ReBoost - si preme l'apposito pulsante e si pulisce il filtroPotente pulizia del filtro con il semplice tocco di un pulsante. Per una potenza di aspirazione costantemente elevata e grandi volumi di sporco.
Sistema filtrante ignifugo con filtro plissettato piatto resistente e filtro in metallo per sporco grossolano.
- Con robusto filtro piatto pieghettato e filtro per sporco grossolano in metallo.
- Per svuotare il vano raccolta e pulirlo senza toccarne il contenuto
- Molto comodo: il filtro si sostituisce facilmente in un solo passaggio
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Potenza nominale di ingresso (W)
|200
|Potenza di aspirazione (W)
|45
|Aspirazione (mbar)
|max. 95
|Portata aria (l/s)
|max. 22
|Capacità vano raccolta (l)
|14
|DN (mm)
|35
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|circa. 13 (2,5 Ah) / circa. 25 (5,0 Ah)
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|78
|Colore
|nero
|Peso senza accessori (kg)
|3,9
|Peso con imballo (kg)
|6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|328 x 343 x 431
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.2 m
- Materiale del tubo di aspirazione: Metalizzato
- Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i), Poliestere, con proprietà ignifughe
- Filtro sporco grossolano
- Filtro sporco grossolano in: Metallo
Dotazione
- Materiale vano di raccolta: Metallo
- Funzione di pulizia filtro
- Posizione parking
- Comoda maniglia sul contenitore
- Vano accessori
Aree di applicazione
- Aspirazione di cenere
- Camini e stufe
- Barbecue
