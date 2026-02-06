Il soffiatore ben bilanciato a batteria agli ioni di litio da 18 V si adatta in modo ergononomico alla presa manuale e raggiunge una velocità massima dell'aria di 210 km / h. L'ugello piatto rimovibile con bordo raschiante consente di spostare le foglie in modo controllato e mirato e di rimuovere le foglie umide e calpestate.