Soffiatore per foglie a batteria LBL 2 Battery + Battery set

I potenti soffiatori a batteria a 18 V di Kärcher raggiungono una velocità massima dell'aria di 210 km / h vantando manneggevolezza e un buon bilanciamento. Batteria e caricabatteria inclusi.

Il soffiatore ben bilanciato a batteria agli ioni di litio da 18 V si adatta in modo ergononomico alla presa manuale e raggiunge una velocità massima dell'aria di 210 km / h. L'ugello piatto rimovibile con bordo raschiante consente di spostare le foglie in modo controllato e mirato e di rimuovere le foglie umide e calpestate.

Caratteristiche e vantaggi
Soffiatore per foglie a batteria LBL 2 Battery + Battery set: Tubo di soffiaggio
Tubo di soffiaggio
Rimozione potente di foglie e sporco intorno a casa e garage.
Soffiatore per foglie a batteria LBL 2 Battery + Battery set: Ugello piatto rimovibile
Ugello piatto rimovibile
Per una pulizia precisa e accurata. Le foglie possono, ad esempio, essere soffiate e impilate.
Soffiatore per foglie a batteria LBL 2 Battery + Battery set: Bordo raschiante integrato
Bordo raschiante integrato
Le foglie umide e lo sporco compatto possono essere rimossi utilizzando il bordo a raschietto.
Design ergonomico
  • Perfettamente bilanciato per una pulizia senza sforzo.
Chiusura a baionetta
  • Il tubo di soffiaggio può essere rimosso facilmente in modo che il dispositivo occupi meno spazio se conservato.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
  • Lunga durata e potenza grazie agli ioni litio
  • La batteria intercambiabile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi con piattaforma Kärcher a batteria da 18 V.
  • Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Velocità aria (km/h) max. 210
Portata d'aria (m³/h) 220
Regolatore velocità no
Tipo di batteria Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio (V) 18
Prestazioni per carica della batteria (m²) max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria (min) max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah)
Colore Giallo

Scope of supply

  • Tubo di soffiaggio
  • Ugello piatto rimovibile con bordo raschiante
Soffiatore per foglie a batteria LBL 2 Battery + Battery set
Aree di applicazione
  • Rimuove le foglie intorno alla casa
  • Rimozione dei rifiuti verdi dopo la rifilatura di arbusti e siepi
  • Viottoli intorno alla casa
  • Aree intorno alla casa e al giardino
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria