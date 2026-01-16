L'occhio allenato di un giardiniere rimane soddisfatto da aree pulite e forme definite che fanno apparire il proprio giardino curato. Ma a volte, quando si cerca di tagliare l'erba vicino a rocce o vialetti, un normale rasaerba potrebbe non produrre i risultati sperati: questo è il momento in cui la cesoria per erba e arbusti viene in tuo soccorso! La lama di 12cm taglia l'erba con precisione. Inoltre, il peso piuma e le batterie ad alta potenza rendono questa macchina ideale per continuare a lavorare per lunghi periodi senza fermarsi, assicurando risultati di potatura sempre ottimi. In dotazione è prevista anche una lama di 20cm diamantata con bordi bifacciali che può essere facilmente assicurata alla macchina usando il sistema incorporato, senza l'utilizzo di nessun attrezzo. Finito l'utilizzo, questa macchina versatile può essere facilmente appesa in garage grazie alla cinghia integrata. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.