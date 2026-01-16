Tagliaerba e arbusti a batteria GSH 18-10 Battery
Tutto allineato: la cesoia per erba e arbusti alimentata a batteria taglia l'erba in modo impeccabile e dà modo di tagliare ogni siepe in modo ordinato. Per risultati di potatura precisi.
L'occhio allenato di un giardiniere rimane soddisfatto da aree pulite e forme definite che fanno apparire il proprio giardino curato. Ma a volte, quando si cerca di tagliare l'erba vicino a rocce o vialetti, un normale rasaerba potrebbe non produrre i risultati sperati: questo è il momento in cui la cesoria per erba e arbusti viene in tuo soccorso! La lama di 12cm taglia l'erba con precisione. Inoltre, il peso piuma e le batterie ad alta potenza rendono questa macchina ideale per continuare a lavorare per lunghi periodi senza fermarsi, assicurando risultati di potatura sempre ottimi. In dotazione è prevista anche una lama di 20cm diamantata con bordi bifacciali che può essere facilmente assicurata alla macchina usando il sistema incorporato, senza l'utilizzo di nessun attrezzo. Finito l'utilizzo, questa macchina versatile può essere facilmente appesa in garage grazie alla cinghia integrata. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.
Caratteristiche e vantaggi
Funzione 2 in 1Passaggio senza sforzo tra erba e lame di arbusti, come necessario per il lavoro da svolgere.
Sostituzione della lama senza attrezziGrazie al sistema di avvitamento progettato in modo intelligente.
Lame diamantate con taglienti su due latiProduce risultati di precisione.
Protezione della punta della lama e anello di sospensione
- Per una conservazione salvaspazio.
Design ergonomico
- Per una presa comoda anche durante i lavori più lunghi.
Tasto di sicurezza
- Impedisce l'avviamento accidentale delle cesoie per erba e arbusti.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
- Tecnologia in tempo reale con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria. Durevole e potente grazie alle celle agli ioni di litio. La batteria sostituibile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi con piattaforma Kärcher Battery Power da 18 V.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Lunghezza di taglio della lama dell'arbusto (cm)
|20
|Passo del dente della lama dell'arbusto (mm)
|10
|Larghezza di taglio del disco d'erba (cm)
|12
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Potenza per carica batteria - Taglio cespugli * (m)
|max. 800 (2,5 Ah) / max. 1600 (5,0 Ah)
|Potenza per ricarica della batteria - Taglio dell'erba (m)
|max. 1000 (2,5 Ah) / max. 2000 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 100 (2,5 Ah) / max. 200 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|1,2
|Peso con imballo (kg)
|2,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|582 x 100 x 174
* Metri di corsa, lunghezza della lama /
** Applicazione con lama d'erba
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Lama per arbusti
- Lama d'erba
- Protezione lama
Dotazione
- Gancio per stoccaggio
Videos
Aree di applicazione
- Bordi, per esempio lungo le aiuole o i sentieri
- Per potare e modellare cespugli e arbusti
- Cespugli
