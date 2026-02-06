Con il tagliasiepi HGE 2-18 Battery Set da 18 V, tagliare le siepi sarà un gioco da ragazzi. Il peso ridotto e il design ergonomico dell'impugnatura eliminano il fastidio e la fatica durante il taglio delle siepi, anche durante lunghi periodi di utilizzo. La lama affilata al diamante con una lunghezza di 45 centimetri e una distanza tra i denti di 18 millimetri garantisce tagli precisi e puliti in ogni occasione. La robusta protezione della punta della lama previene danni alla lama durante il taglio lungo muri o recinzioni. Una volta terminato il lavoro di giardinaggio, il dispositivo può essere riposto su una parete per risparmiare spazio grazie al pratico anello di sospensione nell'alloggiamento. La copertura protettiva della lama, facile da applicare, garantisce inoltre un trasporto sicuro e la protezione del dispositivo durante lo stoccaggio. Il tagliasiepi HGE 2-18 Battery Set da 18 V viene fornito con una batteria e un caricabatterie, così puoi iniziare subito a lavorare.