Tagliasiepi a batteria HGE 2-18 BATTERY SET
Tagliasiepi HGE 2-18 Battery Set consente massima flessibilità con il suo peso ridotto, funzionamento a batteria e lunghezza lama di 45 cm. Include batteria e caricabatteria.
Con il tagliasiepi HGE 2-18 Battery Set da 18 V, tagliare le siepi sarà un gioco da ragazzi. Il peso ridotto e il design ergonomico dell'impugnatura eliminano il fastidio e la fatica durante il taglio delle siepi, anche durante lunghi periodi di utilizzo. La lama affilata al diamante con una lunghezza di 45 centimetri e una distanza tra i denti di 18 millimetri garantisce tagli precisi e puliti in ogni occasione. La robusta protezione della punta della lama previene danni alla lama durante il taglio lungo muri o recinzioni. Una volta terminato il lavoro di giardinaggio, il dispositivo può essere riposto su una parete per risparmiare spazio grazie al pratico anello di sospensione nell'alloggiamento. La copertura protettiva della lama, facile da applicare, garantisce inoltre un trasporto sicuro e la protezione del dispositivo durante lo stoccaggio. Il tagliasiepi HGE 2-18 Battery Set da 18 V viene fornito con una batteria e un caricabatterie, così puoi iniziare subito a lavorare.
Caratteristiche e vantaggi
LeggeroLe spalle e le braccia non si stancano anche dopo aver lavorato per lunghi periodi.
Lama diamantataLa lama assicura un risultato di taglio preciso.
Guardia di controlloProtegge la lama e previene danni a edifici e pavimenti.
Circuito di sicurezza a 2 mani
- Contro l'avvio involontario del tagliasiepi.
Design ergonomico
- Per una presa piacevole e sicura anche durante periodi di lavoro più lunghi.
Gancio per stoccaggio
- Grazie all'occhiello integrato nell'impugnatura, il dispositivo può essere appeso comodamente, ottimizzando gli spazi.
Protezione lama
- Facile da fissare per trasportare il tagliasiepi in sicurezza ovunque sia necessario e per riporlo in modo sicuro dopo l'uso
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
- Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
- Tecnologia in tempo reale con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria. Durevole e potente grazie alle celle agli ioni di litio. La batteria sostituibile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi con piattaforma Kärcher Battery Power da 18 V.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Lunghezza lama (cm)
|45
|Spazio tra i denti della lama (mm)
|18
|Regolatore velocità
|no
|Velocità della lama (tagli/min)
|2450
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Resa (Ah)
|2
|Prestazioni per carica della batteria * (m²)
|max. 170 (2,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 30 (2,0 Ah)
|Tempo di ricarica con caricabatteria standard (min)
|94
|Potenza di uscita (A)
|1,5
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|2,3
|Peso con imballo (kg)
|4,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|878 x 193 x 185
Scope of supply
- Variante: Batteria inclusa
- Batteria: Batteria Battery Power 18 V / 2,0 Ah (1 pz.)
- Caricabatterie: Caricabatteria standard da 18 V (1 pz.)
- Protezione lama
Dotazione
- Guardia di controllo
- Gancio per stoccaggio
Videos
Aree di applicazione
- Siepi e cespugli
- Cespugli
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria
RICAMBI HGE 2-18 BATTERY SET
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.