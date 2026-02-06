Pulizia profonda dei tessuti con la massima libertà di movimento: il lavatappeti e lavatessuti SE 3-18 Compact Home Battery Set pulisce le superfici tessili a fondo e senza residui. Grazie al design compatto, l'apparecchio non è solo maneggevole, ma può essere utilizzato anche quando non c'è una presa di corrente nelle vicinanze, grazie alla batteria Kärcher Battery Power da 18 V (non inclusa nella fornitura). Ciò consente di pulire gli interni dell'auto in meno di 20 minuti. In questo modo rimuovi in ​​un attimo lo sporco dai sedili dell'auto, dai tappetini, dal bagagliaio, dai mobili da giardino e dalle imbottiture. Il tubo di aspirazione lungo e flessibile, con all'interno il tubo per il detergente, garantisce inoltre grande comodità e flessibilità, anche in luoghi di difficile accesso. Dopo la pulizia, la funzione risciacquo permette di rimuovere lo sporco dall'apparecchio e dal tubo flessibile, prevenendo così la formazione di batteri e odori. Auto pulita e dispositivo pulito.