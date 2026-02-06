Bidone aspiratutto a batteria WD 2-18 V-12/18
Aspiratutto WD 2-18 con batteria da 18 V Battery Power per la massima libertà di movimento. Con contenitore in plastica da 12 litri, tubo di aspirazione da 1,8 metri e funzione soffiante.
L'aspirapolvere e aspiraliquidi WD 2-18 a batteria funziona con la piattaforma a batteria Kärcher Battery Power da 18 V e offre la massima flessibilità, design compatto e libertà di movimento. Il dispositivo combina perfettamente un tubo di aspirazione lungo 1,8 metri e una bocchetta per pavimenti e può rimuovere in un batter d'occhio lo sporco umido, fine o grossolano. Il dispositivo è inoltre dotato di un contenitore in plastica robusto e resistente agli urti da 12 litri e di un sacchetto filtro in vello. Lo stoccaggio del tubo di aspirazione è salvaspazio, basta appenderlo alla testa del dispositivo. Ulteriori caratteristiche includono la pratica funzione di soffiaggio per le aree in cui non è possibile aspirare, il ripiano per riporre utensili e piccoli oggetti, l'interruttore rotante per accendere e spegnere facilmente il dispositivo, la maniglia di trasporto dalla forma ergonomica e il "Pull & Push" sistema di chiusura che permette di aprire e chiudere facilmente il contenitore. La posizione di parcheggio prevista sul paraurti consente di riporre i tubi e la bocchetta per pavimenti in modo rapido e comodo anche durante una breve pausa dal lavoro.
Caratteristiche e vantaggi
Batteria Kärcher Battery Power da 18 V sostituibilePossibilità di lavoro senza alimentazione elettrica e maggiore libertà di movimento. Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria. Compatibile con tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher Battery Power da 18 V.
Pratico spazio per riporre gli accessoriSalvaspazio e pratico sistema di stoccaggio degli accessori Possibilità di riporre la macchina in modo compatto
Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchioIl tubo di aspirazione può essere riposto in modo salvaspazio appendendolo alla testa del dispositivo. Meccanismo di sicurezza intuitivo sia per gli utilizzatori destrorsi che mancini.
Vano porta oggetti
- Per la conservazione sicura di utensili e piccole parti come viti o chiodi.
Funzione soffiante
- La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
- Rimozione senza sforzo dello sporco, ad esempio da un letto di ghiaia.
Sacchetto filtro in vello
- Materiale resistente a tre strati
- Per una potenza di aspirazione costante e alta capacità di ritenere la polvere
Possibilità di riporre gli accessori
- Si può riporre la bocchetta sul manico dell'apparecchio mentre si prende una pausa dal lavoro
La macchina, il tubo d'aspirazione e la bocchetta pavimenti compongono un set perfetto
- Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
- Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Sistema di chiusura "Pull & Push"
- Per aprire e chiudere il vano raccolta senza fatica.
Impugnatura ergonomica
- Migliora il trasporto del prodotto
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Potenza nominale di ingresso (W)
|270
|Potenza di aspirazione (W)
|70
|Aspirazione (mbar)
|max. 105
|Portata aria (l/s)
|max. 28
|Capacità vano raccolta (l)
|12
|Materiale vano di raccolta
|Plastica
|Componente colore
|Testa della macchina Giallo Vano raccolta Giallo Paraurti della macchina Giallo
|DN (mm)
|35
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|circa. 10 (2,5 Ah) / circa. 20 (5,0 Ah)
|Rumorosità (dB(A))
|70
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|3,7
|Peso con imballo (kg)
|5,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|349 x 328 x 399
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.8 m
- Tipo di tubo di aspirazione: con impugnatura lunga
- Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta secco-liquidi: clip
- Bocchetta fessure
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati
- Filtro in schiuma: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Funzione soffiante
- Posizione di fermo
- Impugnatura pieghevole
- Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
- Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Ulteriore deposito accessorio sulla testa dell'apparecchio
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Paracolpi
- Ruote senza freno: 4 Pezzo(i)
Videos
Aree di applicazione
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Capanno delgi attrezzi
- Interno del veicolo
- Liquidi
- Garage
- Cantina
- Ingresso
- Stanza hobby
