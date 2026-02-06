Le foglie non cadono solo d'autunno. Anche in primavera e in estate i boccioli dei fiori e altro sporco potrebbero cadere nei vostri giardini o terrazzi… per questo c'è il soffiatore e aspiratore BLV 18-200. La macchina è maneggevole e, grazie al suo sistema con due maniglie che permettono di distribuire uniformemente il peso, permetto di raggiungere anche le foglie bagnate negli angoli più difficili. Il prodotto possiede inoltre un grosso sacco di raccolta che è possibile controllare grazie a una leva; questo rende possibile l'utilizzo della funzione aspirante e di quella soffiante nello stesso momento. Inoltre, la velocità dell'aria è regolabile, permettendo di passare da una brezza leggera a un turbine in un secondo. Abbiamo anche aggiunto delle comode ruotine per rendere il lavoro più efficiente semplice, permettendo di guadagnare ergonomicità e di liberarsi dal peso anche quando si lavora per lunghi periodi di tempo. Batteria esclusa.