Tagliasiepi a batteria HGE 18-45 Battrey
Il peso piuma per un lavoro in giardino efficace e senza sforzo: il tagliasiepi HGE 18-45 a batteria taglia, con la sua lama diamantata, risultati di potatura precisi.
Grazie al suo peso piuma il tagliasiepi HGE 18-45 a batteria previene l'affaticamento di spalle e braccia e risparmia molta energia. La lama diamantata assicura un taglio preciso e il design ergonomico della maniglia ne rende confortevole e sicuro l'utilizzo. Inoltre, il secondo circuito di protezione permette di evitare l'accensione atomatica accidentale della macchina. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.
Caratteristiche e vantaggi
LeggeroLe spalle e le braccia non si stancano anche dopo aver lavorato per lunghi periodi.
Lama diamantataLa lama assicura un risultato di taglio preciso.
Design ergonomicoPer una presa piacevole e sicura anche durante periodi di lavoro più lunghi.
Circuito di sicurezza a 2 mani
- Contro l'avvio involontario del tagliasiepi.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
- Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
- Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
- La batteria intercambiabile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi con piattaforma Kärcher a batteria da 18 V.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Lunghezza lama (cm)
|45
|Spazio tra i denti della lama (mm)
|18
|Regolatore velocità
|no
|Velocità della lama (tagli/min)
|2700
|Tipo di lama da taglio
|Punzonato, diamantato
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Prestazioni per carica della batteria * (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|2,7
|Peso con imballo (kg)
|3,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|895 x 243 x 171
* Altezza della siepe: 1 m, taglio su un lato
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Protezione lama
Videos
Aree di applicazione
- Siepi e cespugli
- Cespugli
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria
RICAMBI HGE 18-45 Battrey
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.