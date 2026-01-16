Grazie al suo peso piuma il tagliasiepi HGE 18-45 a batteria previene l'affaticamento di spalle e braccia e risparmia molta energia. La lama diamantata assicura un taglio preciso e il design ergonomico della maniglia ne rende confortevole e sicuro l'utilizzo. Inoltre, il secondo circuito di protezione permette di evitare l'accensione atomatica accidentale della macchina. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.