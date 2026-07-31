Lampada multifunzione a batteria MFL 2-18 + Battery set
La lampada multifunzione alimentata a batteria porta luce nell'oscurità. Include la funzione power bank per caricare dispositivi elettronici, come smartphone o tablet. Batteria e caricabatteria inclusi.
La pratica lampada multifunzione alimentata a batteria garantisce le migliori condizioni di illuminazione ovunque sia necessaria più luce. Con due livelli di luminosità la lampada può essere regolata per adattarsi a diverse esigenze. La testina della lampada è flessibile e consente di dirigere la luce esattamente dove serve. La maniglia per il trasporto facilita lo spostamento della lampada. Inoltre, è utilizzabile anche come Power Bank per ricaricare piccoli dispositivi elettronici come smartphone o tablet tramite porta USB-A e USB-C. Il pulsante di attivazione USB impedisce l'alimentazione in stand-by quando le porte USB non sono in uso. Dopo 30 secondi senza dispositivo collegato, le porte USB si spengono automaticamente per evitare che la batteria si scarichi. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.
Caratteristiche e vantaggi
Due livelli di luminosità
Testina con luce flessibile con due giunture
Power bank integrata
Comoda impugnatura di trasporto
Piattaforma di alimentazione a batteria Kärcher da 18 V
Aree di applicazione
- Per illuminare le aree scure durante il lavoro
- Cantina
- Workshop
- Balconi
- Terrazza
- In movimento: il WFP 12 è ideale anche per l'uso in camper, roulotte o case vacanza
- Tenda ed equipaggiamento da campeggio