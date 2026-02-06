Rimetti in forma il tuo giardino senza usare la scala – in modo semplice e conveniente grazie al tagliasiepi telescopico a batteria da 18 Volt PHG 2-18. L'asta telescopica a regolazione continua permette di raggiungere altezze fino a circa 2,80 metri, mentre la lama, con una lunghezza di 45 centimetri, può essere orientata in 6 diverse posizioni. Il peso ridotto e la tracolla regolabile, che offre supporto extra e una distribuzione ottimale del peso, rendono confortevoli anche le sessioni di lavoro prolungate. Grazie alla funzione seghetto integrata nella parte anteriore della lama, anche i rami più spessi non sono più un problema. La protezione della punta preserva gli edifici e la lama da potenziali danni e, una volta terminato il lavoro, il coprilama facile da montare garantisce un rimessaggio sicuro. Praticamente, anche il deflettore (Hedge Broom), che convoglia i rami tagliati direttamente a terra, trova posto nel sistema di stoccaggio, consentendo un ingombro minimo. Per facilitare il trasporto e ridurre lo spazio occupato in capanno o in garage, l'asta del tagliasiepi può essere smontata senza l'uso di attrezzi