Tagliasiepi a batteria PHG 2-18
Il leggero tagliasiepi telescopico a batteria PHG 2-18 facilita il taglio di siepi alte. Con lama di 45 cm, un deflettore per residui e testa di taglio orientabile
Rimetti in forma il tuo giardino senza usare la scala – in modo semplice e conveniente grazie al tagliasiepi telescopico a batteria da 18 Volt PHG 2-18. L'asta telescopica a regolazione continua permette di raggiungere altezze fino a circa 2,80 metri, mentre la lama, con una lunghezza di 45 centimetri, può essere orientata in 6 diverse posizioni. Il peso ridotto e la tracolla regolabile, che offre supporto extra e una distribuzione ottimale del peso, rendono confortevoli anche le sessioni di lavoro prolungate. Grazie alla funzione seghetto integrata nella parte anteriore della lama, anche i rami più spessi non sono più un problema. La protezione della punta preserva gli edifici e la lama da potenziali danni e, una volta terminato il lavoro, il coprilama facile da montare garantisce un rimessaggio sicuro. Praticamente, anche il deflettore (Hedge Broom), che convoglia i rami tagliati direttamente a terra, trova posto nel sistema di stoccaggio, consentendo un ingombro minimo. Per facilitare il trasporto e ridurre lo spazio occupato in capanno o in garage, l'asta del tagliasiepi può essere smontata senza l'uso di attrezzi
Caratteristiche e vantaggi
Comodo telescopioRegolazione continua e regolazione dell'altezza di lavoro in base all'altezza del corpo e alle esigenze. Permette la potatura della parte superiore delle siepi fino a un'altezza di 2,80 m
Testa di taglio regolabileGrazie alle 6 posizioni regolabili della testa, il tagliasiepi può essere orientato in un raggio di 125° per adattarsi a qualsiasi situazione di lavoro
Scopa da siepeSpinge comodamente i rami tagliati che normalmente cadono nella siepe direttamente sul terreno di fronte all'utente.
Funzione Sega
- Particolarmente pratico per le siepi con rami più spessi.
Bretella
- La distribuzione ottimale del peso per alleggerire le braccia degli utenti durante i lavori lunghi.
Lama diamantata
- La lama assicura un risultato di taglio preciso.
Design ergonomico
- Per una presa piacevole e sicura anche durante periodi di lavoro più lunghi.
Guardia di controllo
- Protegge la lama e previene danni a edifici e pavimenti.
Protezione lama
- Facile da fissare per trasportare il tagliasiepi in sicurezza ovunque sia necessario e per riporlo in modo sicuro dopo l'uso
- L'accessorio per la rimozione dei residui può essere montato sulla protezione della lama per il trasporto o per lo stoccaggio.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
- Il dispositivo può essere alimentato da qualsiasi batteria Kärcher Battery Power da 18 V.
- Real Time Technology con display LCD: mostra il tempo di batteria residuo, il tempo di ricarica residuo e la capacità della batteria.
- Lunga durata e potenza grazie agli ioni litio
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Lunghezza lama (cm)
|45
|Spazio tra i denti della lama (mm)
|18
|Angolo della testa di taglio (°)
|125
|Tipo di lama da taglio
|taglio laser, molato a diamante
|Velocità della lama (tagli/min)
|2300
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Prestazioni per carica della batteria * (m²)
|max. 180 (2,5 Ah) / max. 360 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|3,3
|Peso con imballo (kg)
|4,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|2090 x 89 x 200
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Protezione lama
- Scopa da siepe
- Bretella
Dotazione
- Funzione Sega
- Guardia di controllo
Videos
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria
RICAMBI PHG 2-18
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.