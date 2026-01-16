Il regolabordi a batteria LTR 18-25 è lo strumento silenzioso ed affidabile di cui si ha bisogno in giardino. La sua linea di taglio doppia è una peculiarità particolarmente utile: non solo garantisce un taglio preciso ma riesce anche a raggiungere i punti più nascosti del giardino senza fatica. Inoltre, è possibile regolare il taglio in modo che la lunghezza dell'erba sia sempre ideale, anche lungo vialetti e verande. Il regolabordi è estremamente leggero e progettato con due maniglie in modo da renderne confortevole l'uso anche per periodi di tempo prolungati.