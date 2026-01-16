Tagliaerba a batteria LTR 18-25 Battery
Ergonomico nell'impugnatura, ultra leggero e facile da usare: ecco il regolabordi LTR 18-25 a batteria.
Il regolabordi a batteria LTR 18-25 è lo strumento silenzioso ed affidabile di cui si ha bisogno in giardino. La sua linea di taglio doppia è una peculiarità particolarmente utile: non solo garantisce un taglio preciso ma riesce anche a raggiungere i punti più nascosti del giardino senza fatica. Inoltre, è possibile regolare il taglio in modo che la lunghezza dell'erba sia sempre ideale, anche lungo vialetti e verande. Il regolabordi è estremamente leggero e progettato con due maniglie in modo da renderne confortevole l'uso anche per periodi di tempo prolungati.
Caratteristiche e vantaggi
Sistema di taglio efficienteProtegge le piante dai danni quando si rifila accanto alle aiuole e vicino agli alberi. Il filo ritorto garantisce un taglio preciso e un funzionamento silenzioso.
Taglio del bordoTestina di rifinitura rotante per bordi del prato puliti e nitidi lungo cortili e sentieri.
LeggeroIl peso ridotto del dispositivo elimina il duro lavoro di tagliare il prato.
Regolazione automatica della lunghezza del filo
- La regolazione automatica garantisce che il filo sia sempre della lunghezza ideale per il lavoro.
Design ergonomico
- Posizione di lavoro comoda che ti aiuta anche sulla schiena, grazie al design dell'impugnatura a due mani.
Pratica copertura protettiva
- La copertura protettiva protegge l'utente da ritagli di erba in volo.
- Gli appoggi aggiuntivi rendono semplice mettere da parte il tagliabordi quando si prende una pausa dal lavoro.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
- Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
- Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
- La batteria intercambiabile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi con piattaforma Kärcher a batteria da 18 V.
Uso ottimale delle lame del tagliabordi
- Ideale per lavori particolarmente intensi, come il diserbo.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Diametro di taglio (cm)
|25
|Taglierina più resistente
|Linea di testa
|Lunghezza del filo
|automatico
|Geometria della linea di taglio
|ritorto
|Diametro linea (mm)
|1,6
|Regolatore velocità
|no
|Velocità (rpm)
|9500
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Prestazioni per carica della batteria * (m)
|max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|1,6
|Peso con imballo (kg)
|2,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Bordo del prato
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
Dotazione
- Bobina
- Maniglia aggiuntiva
- Testina girevole
Aree di applicazione
- Prato
- Bordi, per esempio lungo le aiuole o i sentieri
Accessori
RICAMBI LTR 18-25 Battery
