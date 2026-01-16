Tagliaerba a batteria LTR 18-25 Battery

Ergonomico nell'impugnatura, ultra leggero e facile da usare: ecco il regolabordi LTR 18-25 a batteria.

Il regolabordi a batteria LTR 18-25 è lo strumento silenzioso ed affidabile di cui si ha bisogno in giardino. La sua linea di taglio doppia è una peculiarità particolarmente utile: non solo garantisce un taglio preciso ma riesce anche a raggiungere i punti più nascosti del giardino senza fatica. Inoltre, è possibile regolare il taglio in modo che la lunghezza dell'erba sia sempre ideale, anche lungo vialetti e verande. Il regolabordi è estremamente leggero e progettato con due maniglie in modo da renderne confortevole l'uso anche per periodi di tempo prolungati.

Caratteristiche e vantaggi
Tagliaerba a batteria LTR 18-25 Battery: Sistema di taglio efficiente
Sistema di taglio efficiente
Protegge le piante dai danni quando si rifila accanto alle aiuole e vicino agli alberi. Il filo ritorto garantisce un taglio preciso e un funzionamento silenzioso.
Tagliaerba a batteria LTR 18-25 Battery: Taglio del bordo
Taglio del bordo
Testina di rifinitura rotante per bordi del prato puliti e nitidi lungo cortili e sentieri.
Tagliaerba a batteria LTR 18-25 Battery: Leggero
Leggero
Il peso ridotto del dispositivo elimina il duro lavoro di tagliare il prato.
Regolazione automatica della lunghezza del filo
  • La regolazione automatica garantisce che il filo sia sempre della lunghezza ideale per il lavoro.
Design ergonomico
  • Posizione di lavoro comoda che ti aiuta anche sulla schiena, grazie al design dell'impugnatura a due mani.
Pratica copertura protettiva
  • La copertura protettiva protegge l'utente da ritagli di erba in volo.
  • Gli appoggi aggiuntivi rendono semplice mettere da parte il tagliabordi quando si prende una pausa dal lavoro.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
  • Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
  • Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
  • La batteria intercambiabile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi con piattaforma Kärcher a batteria da 18 V.
Uso ottimale delle lame del tagliabordi
  • Ideale per lavori particolarmente intensi, come il diserbo.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Diametro di taglio (cm) 25
Taglierina più resistente Linea di testa
Lunghezza del filo automatico
Geometria della linea di taglio ritorto
Diametro linea (mm) 1,6
Regolatore velocità no
Velocità (rpm) 9500
Tipo di batteria Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio (V) 18
Prestazioni per carica della batteria * (m) max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5,0 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria (min) max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 1,6
Peso con imballo (kg) 2,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1184 x 296 x 386

* Bordo del prato

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa

Dotazione

  • Bobina
  • Maniglia aggiuntiva
  • Testina girevole
Videos
Aree di applicazione
  • Prato
  • Bordi, per esempio lungo le aiuole o i sentieri
Accessori
