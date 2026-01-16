Motosega a batteria CNS 18-30 Battery

Semplice da usare, versatile e perfetta per la manutenzione degli alberi: la leggera motosega a batteria CNS 18-30 con sistema di tensionamento della catena senza attrezzi.

Grazie al suo peso ridotto e alla lunghezza della lama, la motosega a batteria CNS 18-30 di Kärcher è perfetta per un uso comodo e versatile nella manutenzione degli alberi. Un'eccezionale velocità della catena rende i lavori di taglio rapidi e senza sforzo. Il sistema di tensionamento della catena, che non richiede attrezzi, e la lubrificazione automatica della catena rendono la motosega a batteria estremamente facile da usare. La combinazione di freno a motosega e sblocco a due fattori è ciò che la rende particolarmente sicura. Il dispositivo, la lama, la catena, la protezione della lama e un flacone di olio sono inclusi nella confezione.

Caratteristiche e vantaggi
Motosega a batteria CNS 18-30 Battery: Tendicatena senza attrezzi
Tendicatena senza attrezzi
La catena è tesa semplicemente usando una manopola.
Motosega a batteria CNS 18-30 Battery: Lubrificazione automatica catena
Lubrificazione automatica catena
Per un uso a bassa manutenzione della motosega a batteria.
Motosega a batteria CNS 18-30 Battery: Protezione da contraccolpo
Protezione da contraccolpo
La catena si arresta immediatamente - per la massima sicurezza in caso di effetto di rinculo.
Paraurti
  • Guida sicura e tagli precisi perché la motosega si attacca al materiale da tagliare.
Massima velocità
  • Velocità della catena di 10 m/s - per lavori di taglio rapidi.
Applicazioni varie
  • La lama lunga 30 centimetri è versatile.
Sblocco di sicurezza
  • Impedisce l'avvio involontario della motosega.
Serbatoio dell'olio trasparente
  • Gli utenti possono controllare il livello dell'olio in qualsiasi momento in una finestra di ispezione trasparente.
Motore brushless
  • Per un tempo di funzionamento più lungo e una maggiore durata del dispositivo.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
  • Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
  • Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
  • La batteria intercambiabile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi con piattaforma Kärcher a batteria da 18 V.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Barra di guida (cm) 30
Velocità catena (m/s) 10
Passo della catena 3/8" LP
Calibro a catena 1.1 mm / 0.043"
Numero di collegamenti di unità 45
Capacità del serbatoio dell'olio (ml) 200
Potenza sonora misurata (dB(A)) 101
Vibrazione sulla parte anteriore dell'impugnatura (m/s²) 3,5
Valori di vibrazione per la maniglia posteriore (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²) 5,2
Trazione Motore brushless
Tipo di batteria Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio (V) 18
Prestazioni per carica della batteria * (Tagli) max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria (min) max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5,0 Ah)
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 3,4
Peso con imballo (kg) 5,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 690 x 230 x 245

* Ø rami: 10 cm

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa
  • Barra di guida
  • Catena per sega
  • Flacone di olio

Dotazione

  • protezione della catena
  • Tendicatena senza attrezzi
  • Lubrificazione automatica catena
  • Freno della catena
  • Indicatore livello dell'olio
Aree di applicazione
  • Rami
  • Legna da ardere
  • Abbattimento di piccoli alberi
Accessori
RICAMBI CNS 18-30 Battery

