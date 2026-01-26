Pulizia profonda delle fibre con la massima libertà di movimento: il pulitore spruzzo-estrazione compatto SE 3-18 pulisce le superfici tessili a fondo e senza lasciare residui. Grazie al design compatto, non è solo maneggevole, ma può essere utilizzato anche quando non c'è una presa di corrente nelle vicinanze, grazie alla batteria Kärcher Battery Power da 18 V (non inclusa nella fornitura). Ciò consente di pulire l'interno del veicolo in soli 12-24 minuti. In questo modo rimuovi in ​​un attimo lo sporco dai sedili dell'auto, dai tappetini e dal bagagliaio, nonché dai mobili da giardino e dalla tappezzeria. Il tubo di aspirazione lungo e flessibile è integrato con il tubo per l'erogazione del detergente e garantisce grande praticità e flessibilità, anche in punti di difficile accesso. Dopo la pulizia, è possibile utilizzare la funzione risciacquo che rimuove lo sporco dal dispositivo e dal tubo, prevenendo così la formazione di batteri e odori.