Lavatappeti a batteria SE 3-18 Compact Battery
Il potente pulitore spruzzo-estrazione pulisce in profondità le fibre di tutte le superfici tessili e offre massima libertà di movimento grazie a una batteria da 18 V
Pulizia profonda delle fibre con la massima libertà di movimento: il pulitore spruzzo-estrazione compatto SE 3-18 pulisce le superfici tessili a fondo e senza lasciare residui. Grazie al design compatto, non è solo maneggevole, ma può essere utilizzato anche quando non c'è una presa di corrente nelle vicinanze, grazie alla batteria Kärcher Battery Power da 18 V (non inclusa nella fornitura). Ciò consente di pulire l'interno del veicolo in soli 12-24 minuti. In questo modo rimuovi in un attimo lo sporco dai sedili dell'auto, dai tappetini e dal bagagliaio, nonché dai mobili da giardino e dalla tappezzeria. Il tubo di aspirazione lungo e flessibile è integrato con il tubo per l'erogazione del detergente e garantisce grande praticità e flessibilità, anche in punti di difficile accesso. Dopo la pulizia, è possibile utilizzare la funzione risciacquo che rimuove lo sporco dal dispositivo e dal tubo, prevenendo così la formazione di batteri e odori.
Caratteristiche e vantaggi
Comprovata tecnologia Kärcher con ugelli per imbottiti e fessure per risultati di pulizia ottimaliPulizia profonda tra le fibre delle superfici tessili. Pulizia facile e veloce grazie all'efficiente metodo di pulizia con estrazione a spruzzo. Bassa umidità residua per una rapida asciugatura delle superfici tessili.
18 V Kärcher Battery Power batteria intercambiabile (non inclusa di serie nella fornitura)Massima libertà di movimento grazie al lavoro indipendente dall'alimentazione. Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.
Funzione di risciacquo igienicoDopo la pulizia, il dispositivo viene pulito utilizzando la funzione di risciacquo. Questo rimuove ogni residuo di sporco ed evita odori sgradevoli dovuti all'accumulo di batteri. Consente di riporre facilmente il dispositivo pulito.
Comodo tubo 2 in 1
- Tubo spray interno per una grande comodità di pulizia.
- Tubo di aspirazione lungo e flessibile per una comoda pulizia, soprattutto in spazi ristretti e di difficile accesso.
- Giunto girevole sul tubo per una maggiore libertà di movimento.
Sistema a doppio serbatoio
- Semplice riempimento del serbatoio dell'acqua dolce.
- Comoda rimozione e svuotamento del serbatoio dell'acqua sporca senza alcun contatto con lo sporco.
Pratico accessorio e portagomma
- Facile da trasportare con una sola mano: tutti gli accessori inclusi e il tubo possono essere riposti direttamente sul dispositivo.
- Tutti gli accessori sono sempre collegati al dispositivo, quindi puoi fare affidamento sulla loro presenza nel punto di utilizzo.
Design compatto
- Flessibile, anche in zone ristrette o di difficile accesso.
- Con pratica maniglia per un trasporto semplice e comodo.
Vano portaoggetti per piccoli accessori
- Pratico per lo stoccaggio temporaneo durante la pulizia.
- Perfetto per spugne e vestiti.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Potenza nominale di ingresso (W)
|184
|Larghezza di lavoro (mm)
|75
|Serbatoio acqua pulita (l)
|1,7
|Serbatoio acqua sporca (l)
|2,9
|Voltaggio (V)
|18
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|circa. 12 (2,5 Ah) / circa. 24 (5,0 Ah)
|Peso senza accessori (kg)
|3,6
|Peso con imballo (kg)
|5,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|414 x 225 x 261
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.9 m
- Bocchetta poltrone spruzzo estrazione
- Ugello per fessure per la pulizia con estrazione a spruzzo
- Detergenti: Detergente per tappeti RM 519, 100 ml
- Sistema 2-in-1 comodo con tubo spruzzo estrazione integrato
Dotazione
- Funzione di pulizia del sistema
- Pratico contenitore per tubi e accessori
- Vano accessori
Videos
Aree di applicazione
- Interni auto
- Mobili imbottiti
- Tappezzeria
- Tappeti
Accessori
Detergenti
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria
RICAMBI SE 3-18 Compact Battery
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.