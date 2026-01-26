Lampada multifunzione a batteria MFL 2-18
La lampada multifunzione alimentata a batteria porta luce nell'oscurità. Include la funzione power bank per caricare dispositivi elettronici, come smartphone o tablet.
La pratica lampada multifunzione alimentata a batteria garantisce le migliori condizioni di illuminazione ovunque sia necessaria più luce. Con due livelli di luminosità la lampada può essere regolata per adattarsi a diverse esigenze. La testina della lampada è flessibile e consente di dirigere la luce esattamente dove serve. La maniglia per il trasporto facilita lo spostamento della lampada. Inoltre, è utilizzabile anche come Power Bank per ricaricare piccoli dispositivi elettronici come smartphone o tablet tramite porta USB-A e USB-C. Il pulsante di attivazione USB impedisce l'alimentazione in stand-by quando le porte USB non sono in uso. Dopo 30 secondi senza dispositivo collegato, le porte USB si spengono automaticamente per evitare che la batteria si scarichi. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.
Caratteristiche e vantaggi
Due livelli di luminositàLa luminosità può essere adattata a seconda del tipo di lavoro da svolgere. Luminosità massima di 280 lumen.
Testina con luce flessibile con due giuntureLa luce può essere direzionata in ogni angolo per un'illuminazione ottimale, a prescindere dalla posizione della luce a batteria.
Power bank integrata1 scita USB-A e una USB-C. Può essere utilizzata per caricare piccoli dispositivi elettrici, come smartphone o tablet, senza che ci sia una connessione elettrica nelle vicinanze.
Comoda impugnatura di trasporto
- Dimensione compatta, facile da trasportare.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
- Il dispositivo può essere alimentato da qualsiasi batteria Kärcher Battery Power da 18 V.
- Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
- Lunga durata e potenza grazie agli ioni litio
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Livelli di luminosità
|2
|Flusso luminoso (lm)
|max. 280
|Alimentazione USB-A (A)
|0,5
|Alimentazione USB-C (A)
|2
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 540 (2,5 Ah) / max. 1080 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|0,4
|Peso con imballo (kg)
|0,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|100 x 102 x 199
Dotazione
- Variante: Batteria non inclusa
- Porta USB-A
- Porta USB-C
Videos
Aree di applicazione
- Per illuminare le aree scure durante il lavoro
- Cantina
- Officina
- Balconi
- Terrazzo
- In movimento: il WFP 12 è ideale anche per l'uso in camper, roulotte o case vacanza
- Tenda ed equipaggiamento da campeggio
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria
RICAMBI MFL 2-18
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.