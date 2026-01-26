La pratica lampada multifunzione alimentata a batteria garantisce le migliori condizioni di illuminazione ovunque sia necessaria più luce. Con due livelli di luminosità la lampada può essere regolata per adattarsi a diverse esigenze. La testina della lampada è flessibile e consente di dirigere la luce esattamente dove serve. La maniglia per il trasporto facilita lo spostamento della lampada. Inoltre, è utilizzabile anche come Power Bank per ricaricare piccoli dispositivi elettronici come smartphone o tablet tramite porta USB-A e USB-C. Il pulsante di attivazione USB impedisce l'alimentazione in stand-by quando le porte USB non sono in uso. Dopo 30 secondi senza dispositivo collegato, le porte USB si spengono automaticamente per evitare che la batteria si scarichi. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.