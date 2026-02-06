Tagliasiepi a batteria HGE 3-18 BATTERY SET

Incluso di batteria e caricabatterie rapido: il tagliasiepi a batteria HGE 3-18 risulta comodo da usare grazie all'impugnatura rotante e alla sua lunghezza lama di 50 cm

Tagliare le siepi diventa un gioco da ragazzi con il set tagliasiepi a batteria HGE 3-18. L'impugnatura può essere ruotata di 90° per tagli verticali confortevoli e si adatta perfettamente a ogni condizione di lavoro. La lama rettificata al diamante, lunga 50 centimetri con una distanza tra i denti di 22 millimetri, garantisce precisione e tagli netti in ogni occasione. Anche i rami più spessi non saranno un problema, grazie alla funzione seghetto integrata. Per eliminare la fatica della pulizia, il pratico deflettore per residui spinge i rami tagliati direttamente a terra durante il taglio orizzontale. La protezione sulla punta della lama preserva in modo affidabile il dispositivo da eventuali danni e facilita il taglio lungo muri o edifici. Una volta terminato il lavoro, il tagliasiepi può essere riposto in modo salvaspazio grazie all'occhiello di sospensione integrato. È incluso un coprilama per conservare la lama in totale sicurezza; inoltre, il deflettore può essere agganciato direttamente al coprilama per lo stoccaggio. Il set Kärcher HGE 18-50 viene fornito completo di batteria e caricabatterie rapido per permetterti di iniziare subito i lavori in giardino

Caratteristiche e vantaggi
Tagliasiepi a batteria HGE 3-18 BATTERY SET: Maniglia posteriore girevole
Maniglia posteriore girevole
Progettato per garantire il massimo comfort durante la potatura delle siepi. L'impugnatura può essere ruotata di 90° verso sinistra o verso destra, rendendolo adatto sia a utenti mancini che destrorsi.
Tagliasiepi a batteria HGE 3-18 BATTERY SET: Scopa da siepe
Scopa da siepe
Spinge comodamente i rami tagliati che normalmente cadono nella siepe direttamente sul terreno di fronte all'utente.
Tagliasiepi a batteria HGE 3-18 BATTERY SET: Funzione Sega
Funzione Sega
Particolarmente pratico per le siepi con rami più spessi.
Lama diamantata
  • La lama assicura un risultato di taglio preciso.
Design ergonomico
  • Per una presa piacevole e sicura anche durante periodi di lavoro più lunghi.
Guardia di controllo
  • Protegge la lama e previene danni a edifici e pavimenti.
Circuito di sicurezza a 2 mani
  • Contro l'avvio involontario del tagliasiepi.
Gancio per stoccaggio
  • Grazie all'occhiello integrato nell'impugnatura, il dispositivo può essere appeso comodamente, ottimizzando gli spazi.
Protezione lama
  • Facile da fissare per trasportare il tagliasiepi in sicurezza ovunque sia necessario e per riporlo in modo sicuro dopo l'uso
  • L'accessorio per la rimozione dei residui può essere montato sulla protezione della lama per il trasporto o per lo stoccaggio.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
  • Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
  • Lunga durata e potenza grazie agli ioni litio
  • La batteria intercambiabile può essere utilizzata in dispositivi della piattaforma Battery Power 18 V.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Lunghezza lama (cm) 50
Spazio tra i denti della lama (mm) 22
Velocità della lama (tagli/min) 2450
Tipo di lama da taglio taglio laser, molato a diamante
Tipo di batteria Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio (V) 18
Resa (Ah) 2
Prestazioni per carica della batteria * (m²) max. 190 (2,0 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria (min) max. 30 (2,0 Ah)
Tempo necessario per ricaricare la batteria (min) 41 / 73
Potenza di uscita (A) 2,5
Alimentazione per caricabatteria (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 2,4
Peso con imballo (kg) 5,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 921 x 193 x 185

Scope of supply

  • Variante: Batteria inclusa
  • Batteria: Batteria Battery Power 18 V / 2,0 Ah (1 pz.)
  • Caricabatterie: Caricabatteria rapido da 18 V (1 pz.)
  • Protezione lama
  • Scopa da siepe

Dotazione

  • Maniglia: Rotante
  • Funzione Sega
  • Guardia di controllo
  • Gancio per stoccaggio
Aree di applicazione
  • Siepi e cespugli
  • Cespugli
