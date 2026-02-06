Tagliasiepi a batteria HGE 3-18 BATTERY SET
Incluso di batteria e caricabatterie rapido: il tagliasiepi a batteria HGE 3-18 risulta comodo da usare grazie all'impugnatura rotante e alla sua lunghezza lama di 50 cm
Tagliare le siepi diventa un gioco da ragazzi con il set tagliasiepi a batteria HGE 3-18. L'impugnatura può essere ruotata di 90° per tagli verticali confortevoli e si adatta perfettamente a ogni condizione di lavoro. La lama rettificata al diamante, lunga 50 centimetri con una distanza tra i denti di 22 millimetri, garantisce precisione e tagli netti in ogni occasione. Anche i rami più spessi non saranno un problema, grazie alla funzione seghetto integrata. Per eliminare la fatica della pulizia, il pratico deflettore per residui spinge i rami tagliati direttamente a terra durante il taglio orizzontale. La protezione sulla punta della lama preserva in modo affidabile il dispositivo da eventuali danni e facilita il taglio lungo muri o edifici. Una volta terminato il lavoro, il tagliasiepi può essere riposto in modo salvaspazio grazie all'occhiello di sospensione integrato. È incluso un coprilama per conservare la lama in totale sicurezza; inoltre, il deflettore può essere agganciato direttamente al coprilama per lo stoccaggio. Il set Kärcher HGE 18-50 viene fornito completo di batteria e caricabatterie rapido per permetterti di iniziare subito i lavori in giardino
Caratteristiche e vantaggi
Maniglia posteriore girevoleProgettato per garantire il massimo comfort durante la potatura delle siepi. L'impugnatura può essere ruotata di 90° verso sinistra o verso destra, rendendolo adatto sia a utenti mancini che destrorsi.
Scopa da siepeSpinge comodamente i rami tagliati che normalmente cadono nella siepe direttamente sul terreno di fronte all'utente.
Funzione SegaParticolarmente pratico per le siepi con rami più spessi.
Lama diamantata
- La lama assicura un risultato di taglio preciso.
Design ergonomico
- Per una presa piacevole e sicura anche durante periodi di lavoro più lunghi.
Guardia di controllo
- Protegge la lama e previene danni a edifici e pavimenti.
Circuito di sicurezza a 2 mani
- Contro l'avvio involontario del tagliasiepi.
Gancio per stoccaggio
- Grazie all'occhiello integrato nell'impugnatura, il dispositivo può essere appeso comodamente, ottimizzando gli spazi.
Protezione lama
- Facile da fissare per trasportare il tagliasiepi in sicurezza ovunque sia necessario e per riporlo in modo sicuro dopo l'uso
- L'accessorio per la rimozione dei residui può essere montato sulla protezione della lama per il trasporto o per lo stoccaggio.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
- Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
- Lunga durata e potenza grazie agli ioni litio
- La batteria intercambiabile può essere utilizzata in dispositivi della piattaforma Battery Power 18 V.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Lunghezza lama (cm)
|50
|Spazio tra i denti della lama (mm)
|22
|Velocità della lama (tagli/min)
|2450
|Tipo di lama da taglio
|taglio laser, molato a diamante
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Resa (Ah)
|2
|Prestazioni per carica della batteria * (m²)
|max. 190 (2,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 30 (2,0 Ah)
|Tempo necessario per ricaricare la batteria (min)
|41 / 73
|Potenza di uscita (A)
|2,5
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|2,4
|Peso con imballo (kg)
|5,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|921 x 193 x 185
Scope of supply
- Variante: Batteria inclusa
- Batteria: Batteria Battery Power 18 V / 2,0 Ah (1 pz.)
- Caricabatterie: Caricabatteria rapido da 18 V (1 pz.)
- Protezione lama
- Scopa da siepe
Dotazione
- Maniglia: Rotante
- Funzione Sega
- Guardia di controllo
- Gancio per stoccaggio
Aree di applicazione
- Siepi e cespugli
- Cespugli
