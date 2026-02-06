Tagliare le siepi diventa un gioco da ragazzi con il set tagliasiepi a batteria HGE 3-18. L'impugnatura può essere ruotata di 90° per tagli verticali confortevoli e si adatta perfettamente a ogni condizione di lavoro. La lama rettificata al diamante, lunga 50 centimetri con una distanza tra i denti di 22 millimetri, garantisce precisione e tagli netti in ogni occasione. Anche i rami più spessi non saranno un problema, grazie alla funzione seghetto integrata. Per eliminare la fatica della pulizia, il pratico deflettore per residui spinge i rami tagliati direttamente a terra durante il taglio orizzontale. La protezione sulla punta della lama preserva in modo affidabile il dispositivo da eventuali danni e facilita il taglio lungo muri o edifici. Una volta terminato il lavoro, il tagliasiepi può essere riposto in modo salvaspazio grazie all'occhiello di sospensione integrato. È incluso un coprilama per conservare la lama in totale sicurezza; inoltre, il deflettore può essere agganciato direttamente al coprilama per lo stoccaggio. Il set Kärcher HGE 18-50 viene fornito completo di batteria e caricabatterie rapido per permetterti di iniziare subito i lavori in giardino