Pulizia profonda dei tessuti con la massima libertà di movimento: l'aspiratore a spruzzo e estrazione SE 3-18 Compact Battery Set 2.5 pulisce a fondo le superfici tessili e, soprattutto, senza lasciare residui. Grazie al suo design compatto, l'apparecchio non è solo maneggevole, ma può essere utilizzato anche in assenza di una presa di corrente nelle vicinanze grazie alla batteria Kärcher Battery Power da 18 V. Ideale per pulire a fondo gli interni dei veicoli, può essere utilizzato per rimuovere in un attimo lo sporco da sedili, tappetini e bagagliaio dell'auto, nonché da mobili da giardino e tappezzerie. Il tubo di aspirazione lungo e flessibile con tubo detergente integrato garantisce inoltre grande praticità e flessibilità, anche nei punti difficili da raggiungere. Anche dopo la pulizia, l'aspiratore a spruzzo e estrazione vi stupirà con la sua funzione di risciacquo che rimuove lo sporco dall'apparecchio e dal tubo, prevenendo la formazione di batteri e cattivi odori. Questo in linea con il principio "veicolo pulito, apparecchio pulito".