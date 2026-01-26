Lavatappeti a batteria SE 3-18 Compact BatterySet
Il potente pulitore a spruzzo e estrazione offre una pulizia straordinariamente profonda di tutte le fibre dell'auto, la massima libertà di movimento grazie alla batteria da 18 V e alla funzione di pulizia del sistema.
Pulizia profonda dei tessuti con la massima libertà di movimento: l'aspiratore a spruzzo e estrazione SE 3-18 Compact Battery Set 2.5 pulisce a fondo le superfici tessili e, soprattutto, senza lasciare residui. Grazie al suo design compatto, l'apparecchio non è solo maneggevole, ma può essere utilizzato anche in assenza di una presa di corrente nelle vicinanze grazie alla batteria Kärcher Battery Power da 18 V. Ideale per pulire a fondo gli interni dei veicoli, può essere utilizzato per rimuovere in un attimo lo sporco da sedili, tappetini e bagagliaio dell'auto, nonché da mobili da giardino e tappezzerie. Il tubo di aspirazione lungo e flessibile con tubo detergente integrato garantisce inoltre grande praticità e flessibilità, anche nei punti difficili da raggiungere. Anche dopo la pulizia, l'aspiratore a spruzzo e estrazione vi stupirà con la sua funzione di risciacquo che rimuove lo sporco dall'apparecchio e dal tubo, prevenendo la formazione di batteri e cattivi odori. Questo in linea con il principio "veicolo pulito, apparecchio pulito".
Caratteristiche e vantaggi
Comprovata tecnologia Kärcher con ugelli per imbottiti e fessure per risultati di pulizia ottimaliPulizia profonda tra le fibre delle superfici tessili. Pulizia facile e veloce grazie all'efficiente metodo di pulizia con estrazione a spruzzo. Bassa umidità residua per una rapida asciugatura delle superfici tessili.
Batteria Kärcher Battery Power da 18 V sostituibileMassima libertà di movimento grazie al lavoro indipendente dall'alimentazione. Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.
Funzione di risciacquo igienicoDopo la pulizia, il dispositivo viene pulito utilizzando la funzione di risciacquo. Questo rimuove ogni residuo di sporco ed evita odori sgradevoli dovuti all'accumulo di batteri. Consente di riporre facilmente il dispositivo pulito.
Comodo tubo 2 in 1
- Tubo spray interno per una grande comodità di pulizia.
- Tubo di aspirazione lungo e flessibile per una comoda pulizia, soprattutto in spazi ristretti e di difficile accesso.
- Giunto girevole sul tubo per una maggiore libertà di movimento.
Sistema a doppio serbatoio
- Semplice riempimento del serbatoio dell'acqua dolce.
- Comoda rimozione e svuotamento del serbatoio dell'acqua sporca senza alcun contatto con lo sporco.
Pratico accessorio e portagomma
- Facile da trasportare con una sola mano: tutti gli accessori inclusi e il tubo possono essere riposti direttamente sul dispositivo.
- Tutti gli accessori sono sempre collegati al dispositivo, quindi puoi fare affidamento sulla loro presenza nel punto di utilizzo.
Design compatto
- Flessibile, anche in zone ristrette o di difficile accesso.
- Con pratica maniglia per un trasporto semplice e comodo.
Vano portaoggetti per piccoli accessori
- Pratico per lo stoccaggio temporaneo durante la pulizia.
- Perfetto per spugne e vestiti.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Potenza nominale di ingresso (W)
|184
|Larghezza di lavoro (mm)
|75
|Serbatoio acqua pulita (l)
|1,7
|Serbatoio acqua sporca (l)
|2,9
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Resa (Ah)
|2,5
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|circa. 12 (2,5 Ah)
|Tempo di ricarica con caricabatteria standard (min)
|116
|Potenza di uscita (A)
|1,5
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Peso senza accessori (kg)
|3,6
|Peso con imballo (kg)
|6,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|446 x 225 x 261
Scope of supply
- Variante: Batteria inclusa
- Batteria: Batteria da 18 V / 2,5 Ah (1 pz.)
- Caricabatterie: Caricabatteria standard da 18 V (1 pz.)
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.9 m
- Bocchetta poltrone spruzzo estrazione
- Ugello per fessure per la pulizia con estrazione a spruzzo
- Detergenti: Detergente per tappeti RM 519, 100 ml
- Sistema 2-in-1 comodo con tubo spruzzo estrazione integrato
Dotazione
- Funzione di pulizia del sistema
- Pratico contenitore per tubi e accessori
- Vano accessori
Aree di applicazione
- Interni auto
- Mobili imbottiti
- Tappezzeria
- Tappeti
