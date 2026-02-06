Grazie al suo peso ridotto e alla lunghezza della lama, la motosega a batteria CNS 18-30 di Kärcher è perfetta per un uso comodo e versatile nella manutenzione degli alberi. Un'eccezionale velocità della catena rende i lavori di taglio rapidi e senza sforzo. Il sistema di tensionamento della catena, che non richiede attrezzi, e la lubrificazione automatica della catena rendono la motosega a batteria estremamente facile da usare. La combinazione di freno a motosega e sblocco a due fattori è ciò che la rende particolarmente sicura. Il dispositivo, la lama, la catena, la protezione della lama e un flacone di olio sono inclusi nella confezione.