Motosega a batteria CNS 18-30 Battery + Battery set
Semplice da usare, versatile e perfetta per la manutenzione degli alberi: la leggera motosega a batteria CNS 18-30 con sistema di tensionamento della catena senza attrezzi. Batteria e caricabatteria inclusi.
Grazie al suo peso ridotto e alla lunghezza della lama, la motosega a batteria CNS 18-30 di Kärcher è perfetta per un uso comodo e versatile nella manutenzione degli alberi. Un'eccezionale velocità della catena rende i lavori di taglio rapidi e senza sforzo. Il sistema di tensionamento della catena, che non richiede attrezzi, e la lubrificazione automatica della catena rendono la motosega a batteria estremamente facile da usare. La combinazione di freno a motosega e sblocco a due fattori è ciò che la rende particolarmente sicura. Il dispositivo, la lama, la catena, la protezione della lama e un flacone di olio sono inclusi nella confezione.
Caratteristiche e vantaggi
Tendicatena senza attrezziLa catena è tesa semplicemente usando una manopola.
Lubrificazione automatica catenaPer un uso a bassa manutenzione della motosega a batteria.
Protezione da contraccolpoLa catena si arresta immediatamente - per la massima sicurezza in caso di effetto di rinculo.
Paraurti
- Guida sicura e tagli precisi perché la motosega si attacca al materiale da tagliare.
Massima velocità
- Velocità della catena di 10 m/s - per lavori di taglio rapidi.
Applicazioni varie
- La lama lunga 30 centimetri è versatile.
Sblocco di sicurezza
- Impedisce l'avvio involontario della motosega.
Serbatoio dell'olio trasparente
- Gli utenti possono controllare il livello dell'olio in qualsiasi momento in una finestra di ispezione trasparente.
Motore brushless
- Per un tempo di funzionamento più lungo e una maggiore durata del dispositivo.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
- Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
- Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
- La batteria intercambiabile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi con piattaforma Kärcher a batteria da 18 V.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Barra di guida (cm)
|30
|Velocità catena (m/s)
|10
|Passo della catena
|3/8" LP
|Calibro a catena
|1.1 mm / 0.043"
|Numero di collegamenti di unità
|45
|Capacità del serbatoio dell'olio (ml)
|200
|Potenza sonora misurata (dB(A))
|101
|Vibrazione sulla parte anteriore dell'impugnatura (m/s²)
|3,5
|Valori di vibrazione per la maniglia posteriore (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²)
|5,2
|Trazione
|Motore brushless
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Prestazioni per carica della batteria * (Tagli)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
* Ø rami: 10 cm
Scope of supply
- Barra di guida
- Catena per sega
- Flacone di olio
Dotazione
- protezione della catena
- Tendicatena senza attrezzi
- Lubrificazione automatica catena
- Freno della catena
- Indicatore livello dell'olio
Aree di applicazione
- Rami
- Legna da ardere
- Abbattimento di piccoli alberi