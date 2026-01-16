Con il tagliasiepi a batteria HGE 18-50 a batteria, tagliare le siepi non potrebbe essere più semplice. Ad esempio, è dotato di una maniglia rotante a 180 ° e quindi impedisce alle braccia e alle spalle di stancarsi in varie posizioni di lavoro, come quando si effettuano tagli verticali. L'attacco spazzatrice di talee funge anche da assistente estremamente utile. Assicura che, anziché semplicemente cadere nella siepe, le talee possano essere facilmente spazzate via dal terreno. La lama del tagliasiepi a batteria ha una superficie diamantata che garantisce risultati di taglio estremamente precisi. La lama ha anche un proteggi lama integrato e occhiello di sollevamento. Ciò protegge da danni gli edifici, i pavimenti e, naturalmente, la lama stessa e consente di appendere il dispositivo al muro per risparmiare spazio. Un altro punto culminante del tagliasiepi a batteria è la funzione sega. Questo può essere usato per tagliare facilmente rami più spessi. Altre caratteristiche pratiche: il sistema antibloccaggio per lavorare senza interruzioni. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.