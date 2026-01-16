Tagliasiepi a batteria HGE 18-50 Battery
Dotato di una maniglia rotante a 180 ° e di una pratica spazzatrice per ritagli: il tagliasiepi a batteria HGE 18-50 a batteria rende il lavoro comodo, sicuro e preciso.
Con il tagliasiepi a batteria HGE 18-50 a batteria, tagliare le siepi non potrebbe essere più semplice. Ad esempio, è dotato di una maniglia rotante a 180 ° e quindi impedisce alle braccia e alle spalle di stancarsi in varie posizioni di lavoro, come quando si effettuano tagli verticali. L'attacco spazzatrice di talee funge anche da assistente estremamente utile. Assicura che, anziché semplicemente cadere nella siepe, le talee possano essere facilmente spazzate via dal terreno. La lama del tagliasiepi a batteria ha una superficie diamantata che garantisce risultati di taglio estremamente precisi. La lama ha anche un proteggi lama integrato e occhiello di sollevamento. Ciò protegge da danni gli edifici, i pavimenti e, naturalmente, la lama stessa e consente di appendere il dispositivo al muro per risparmiare spazio. Un altro punto culminante del tagliasiepi a batteria è la funzione sega. Questo può essere usato per tagliare facilmente rami più spessi. Altre caratteristiche pratiche: il sistema antibloccaggio per lavorare senza interruzioni. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.
Caratteristiche e vantaggi
Maniglia posteriore girevoleLa maniglia può essere ruotata di 180 ° in più fasi per fornire una posizione di lavoro confortevole.
Scopa da siepeSpinge comodamente i rami tagliati che normalmente cadono nella siepe direttamente sul terreno di fronte all'utente.
Funzione SegaParticolarmente pratico per le siepi con rami più spessi.
Lama diamantata
- La lama assicura un risultato di taglio preciso.
Design ergonomico
- Per una presa piacevole e sicura anche durante periodi di lavoro più lunghi.
Guardia di controllo
- Protegge la lama e previene danni a edifici e pavimenti.
- Con sospensione integrata per un pratico stoccaggio a parete.
Circuito di sicurezza a 2 mani
- Contro l'avvio involontario del tagliasiepi.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
- Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
- Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
- La batteria intercambiabile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi con piattaforma Kärcher a batteria da 18 V.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Lunghezza lama (cm)
|50
|Spazio tra i denti della lama (mm)
|22
|Regolatore velocità
|no
|Velocità della lama (tagli/min)
|2700
|Tipo di lama da taglio
|Punzonato, diamantato
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Prestazioni per carica della batteria * (m)
|max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 40 (2,5 Ah) / max. 80 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|2,9
|Peso con imballo (kg)
|4,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|970 x 213 x 188
* Altezza della siepe: 1 m, taglio su un lato
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Protezione lama
- Scopa da siepe
Dotazione
- Maniglia: Rotante
- Funzione Sega
- Guardia di controllo
- Gancio per stoccaggio
Aree di applicazione
- Siepi e cespugli
- Cespugli
