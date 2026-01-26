Soffiatore per foglie a batteria LBL 2 Battery
I potenti soffiatori a batteria a 18 V di Kärcher raggiungono una velocità massima dell'aria di 210 km / h vantando manneggevolezza e un buon bilanciamento.
Il soffiatore ben bilanciato a batteria agli ioni di litio da 18 V si adatta in modo ergononomico alla presa manuale e raggiunge una velocità massima dell'aria di 210 km / h. L'ugello piatto rimovibile con bordo raschiante consente di spostare le foglie in modo controllato e mirato e di rimuovere le foglie umide e calpestate.
Caratteristiche e vantaggi
Tubo di soffiaggioRimozione potente di foglie e sporco intorno a casa e garage.
Ugello piatto rimovibilePer una pulizia precisa e accurata. Le foglie possono, ad esempio, essere soffiate e impilate.
Bordo raschiante integratoLe foglie umide e lo sporco compatto possono essere rimossi utilizzando il bordo a raschietto.
Design ergonomico
- Perfettamente bilanciato per una pulizia senza sforzo.
Chiusura a baionetta
- Il tubo di soffiaggio può essere rimosso facilmente in modo che il dispositivo occupi meno spazio se conservato.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
- Lunga durata e potenza grazie agli ioni litio
- La batteria intercambiabile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi con piattaforma Kärcher a batteria da 18 V.
- Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Velocità aria (km/h)
|max. 210
|Portata d'aria (m³/h)
|220
|Regolatore velocità
|no
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|2
|Peso con imballo (kg)
|3,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|975 x 170 x 305
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Tubo di soffiaggio
- Ugello piatto rimovibile con bordo raschiante
Aree di applicazione
- Rimuove le foglie intorno alla casa
- Rimozione dei rifiuti verdi dopo la rifilatura di arbusti e siepi
- Viottoli intorno alla casa
- Aree intorno alla casa e al giardino
