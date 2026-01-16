Aspirapolvere a batteria BLV 18-200 Battery
Aspirazione, soffiatura e pacciamatura - il soffiatore e aspiratore BLV 18-200 a batteria può fare tutto questo: per questo è la macchina indispensabile per un giardino sempre pulito.
Le foglie non cadono solo d'autunno. Anche in primavera e in estate i boccioli dei fiori e altro sporco potrebbero cadere nei vostri giardini o terrazzi… per questo c'è il soffiatore e aspiratore BLV 18-200. La macchina è maneggevole e, grazie al suo sistema con due maniglie che permettono di distribuire uniformemente il peso, permetto di raggiungere anche le foglie bagnate negli angoli più difficili. Il prodotto possiede inoltre un grosso sacco di raccolta che è possibile controllare grazie a una leva; questo rende possibile l'utilizzo della funzione aspirante e di quella soffiante nello stesso momento. Inoltre, la velocità dell'aria è regolabile, permettendo di passare da una brezza leggera a un turbine in un secondo. Abbiamo anche aggiunto delle comode ruotine per rendere il lavoro più efficiente semplice, permettendo di guadagnare ergonomicità e di liberarsi dal peso anche quando si lavora per lunghi periodi di tempo. Batteria esclusa.
Caratteristiche e vantaggi
Turbo BoostFornisce un aumento di potenza temporaneo per la funzione di aspirazione e soffiante.
Regolazione della velocità variabilePermette di adattare continuamente la velocità a seconda dell'attività.
Leva selettrice per l'impostazione della funzioneRegolazione continua tra aspirazione e soffiaggio, anche con possibilità di funzione combinata.
Impugnatura a due mani
- Assicura una distribuzione del peso ideale e una facile maneggevolezza.
Rulli guida rimovibili
- Rende il lavoro più semplice ed efficiente allo stesso tempo.
Volume sacco da 45 litri
- Garantisce un funzionamento ininterrotto per lunghi periodi.
Motore brushless
- Per un tempo di funzionamento più lungo e una maggiore durata del dispositivo.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Trazione
|Motore brushless
|Pulsante Turbo boost
|sì
|Regolatore velocità
|sì
|Livello di rumorosità durante il funzionamento (dB(A))
|107
|Modalità ventilatore, velocità dell'aria (km/h)
|max. 200
|Velocità modalità di aspirazione (km/h)
|max. 130
|catch bag volume (l)
|45
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Potenza per ricarica della batteria - Modalità Blowing (m²)
|max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5,0 Ah)
|Potenza per ricarica della batteria - Modalità di aspirazione (l)
|max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Colore
|nero
|Peso senza accessori (kg)
|3,5
|Peso con imballo (kg)
|5,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1243 x 171 x 376
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- cesto raccolta erba
- Rulli guida rimovibili
- Bretella
Videos
Aree di applicazione
- Rimuove le foglie intorno alla casa
- Rimozione dei rifiuti verdi dopo la rifilatura di arbusti e siepi
- Viottoli intorno alla casa
- Aree intorno alla casa e al giardino
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria
RICAMBI BLV 18-200 Battery
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.