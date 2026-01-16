Tagliaerba a batteria LTR 18-30 Battery
Un vero tuttofare: il tagliaerba a batteria LTR 18-30 a batteria è progettato ergonomicamente per un lavoro confortevole, raggiunge facilmente ogni angolo e garantisce bordi del prato puliti e puliti.
Il tosaerba a batteria LTR 18-30 a batteria garantisce tagli di precisione grazie alla sua linea di taglio attorcigliata, raggiunge facilmente ogni angolo del giardino e la sua funzione di taglio dei bordi lascia bordi del prato nitidi e puliti lungo percorsi e cortili. Nel frattempo, la linea si regola automaticamente per garantire la lunghezza della linea perfetta. L'angolo di inclinazione è anche facile da regolare per tagliare l'erba sotto ostacoli bassi. La protezione della pianta pieghevole evita danni accidentali ai fiori e agli alberi vicini. E il design ergonomico dell'impugnatura telescopica e l'impugnatura a due mani regolabile in altezza richiedono molto sforzo e fatica dal lavoro in piedi.
Caratteristiche e vantaggi
Sistema di taglio efficienteProtegge le piante dai danni quando si rifila accanto alle aiuole e vicino agli alberi. Il filo ritorto garantisce un taglio preciso e un funzionamento silenzioso.
Taglio del bordoTestina di rifinitura rotante per bordi del prato puliti e nitidi lungo cortili e sentieri.
Testata regolabileSoluzione di rifilatura ergonomica, anche in presenza di ostacoli bassi come panche da giardino.
Protezione piegevole per le piante
- Protegge le piante dai danni quando si rifila accanto alle aiuole e vicino agli alberi.
Manico telescopico
- Si adatta all'altezza del singolo utente. Per una posizione di lavoro verticale che previene mal di schiena e lesioni.
Design ergonomico
- Impugnatura gommata per una presa sicura e un comfort extra.
- Impugnatura a due mani regolabile in altezza. Per una postura di lavoro ergonomica.
Regolazione automatica della lunghezza del filo
- La regolazione automatica garantisce che il filo sia sempre della lunghezza ideale per il lavoro.
Pratica copertura protettiva
- La copertura protettiva protegge l'utente da ritagli di erba in volo.
- Gli appoggi aggiuntivi rendono semplice mettere da parte il tagliabordi quando si prende una pausa dal lavoro.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
- Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
- Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
- La batteria intercambiabile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi con piattaforma Kärcher a batteria da 18 V.
Uso ottimale delle lame del tagliabordi
- Ideale per lavori particolarmente intensi, come il diserbo.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Diametro di taglio (cm)
|30
|Taglierina più resistente
|Linea di testa
|Lunghezza del filo
|automatico
|Geometria della linea di taglio
|ritorto
|Diametro linea (mm)
|1,6
|Regolatore velocità
|no
|Velocità (rpm)
|7800
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Prestazioni per carica della batteria * (m)
|max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|2,5
|Peso con imballo (kg)
|3,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Bordo del prato
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
Dotazione
- Bobina
- Protezione per le piante
- Regolazione dell'inclinazione
- Maniglia aggiuntiva
- Testina girevole
Aree di applicazione
- Prato
- Bordi, per esempio lungo le aiuole o i sentieri
RICAMBI LTR 18-30 Battery
