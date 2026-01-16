Il tosaerba a batteria LTR 18-30 a batteria garantisce tagli di precisione grazie alla sua linea di taglio attorcigliata, raggiunge facilmente ogni angolo del giardino e la sua funzione di taglio dei bordi lascia bordi del prato nitidi e puliti lungo percorsi e cortili. Nel frattempo, la linea si regola automaticamente per garantire la lunghezza della linea perfetta. L'angolo di inclinazione è anche facile da regolare per tagliare l'erba sotto ostacoli bassi. La protezione della pianta pieghevole evita danni accidentali ai fiori e agli alberi vicini. E il design ergonomico dell'impugnatura telescopica e l'impugnatura a due mani regolabile in altezza richiedono molto sforzo e fatica dal lavoro in piedi.