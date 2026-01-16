Tagliaerba a batteria LTR 18-30 Battery

Un vero tuttofare: il tagliaerba a batteria LTR 18-30 a batteria è progettato ergonomicamente per un lavoro confortevole, raggiunge facilmente ogni angolo e garantisce bordi del prato puliti e puliti.

Il tosaerba a batteria LTR 18-30 a batteria garantisce tagli di precisione grazie alla sua linea di taglio attorcigliata, raggiunge facilmente ogni angolo del giardino e la sua funzione di taglio dei bordi lascia bordi del prato nitidi e puliti lungo percorsi e cortili. Nel frattempo, la linea si regola automaticamente per garantire la lunghezza della linea perfetta. L'angolo di inclinazione è anche facile da regolare per tagliare l'erba sotto ostacoli bassi. La protezione della pianta pieghevole evita danni accidentali ai fiori e agli alberi vicini. E il design ergonomico dell'impugnatura telescopica e l'impugnatura a due mani regolabile in altezza richiedono molto sforzo e fatica dal lavoro in piedi.

Caratteristiche e vantaggi
Tagliaerba a batteria LTR 18-30 Battery: Sistema di taglio efficiente
Protegge le piante dai danni quando si rifila accanto alle aiuole e vicino agli alberi. Il filo ritorto garantisce un taglio preciso e un funzionamento silenzioso.
Tagliaerba a batteria LTR 18-30 Battery: Taglio del bordo
Testina di rifinitura rotante per bordi del prato puliti e nitidi lungo cortili e sentieri.
Tagliaerba a batteria LTR 18-30 Battery: Testata regolabile
Soluzione di rifilatura ergonomica, anche in presenza di ostacoli bassi come panche da giardino.
Protezione piegevole per le piante
  • Protegge le piante dai danni quando si rifila accanto alle aiuole e vicino agli alberi.
Manico telescopico
  • Si adatta all'altezza del singolo utente. Per una posizione di lavoro verticale che previene mal di schiena e lesioni.
Design ergonomico
  • Impugnatura gommata per una presa sicura e un comfort extra.
  • Impugnatura a due mani regolabile in altezza. Per una postura di lavoro ergonomica.
Regolazione automatica della lunghezza del filo
  • La regolazione automatica garantisce che il filo sia sempre della lunghezza ideale per il lavoro.
Pratica copertura protettiva
  • La copertura protettiva protegge l'utente da ritagli di erba in volo.
  • Gli appoggi aggiuntivi rendono semplice mettere da parte il tagliabordi quando si prende una pausa dal lavoro.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
  • Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
  • Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
  • La batteria intercambiabile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi con piattaforma Kärcher a batteria da 18 V.
Uso ottimale delle lame del tagliabordi
  • Ideale per lavori particolarmente intensi, come il diserbo.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Diametro di taglio (cm) 30
Taglierina più resistente Linea di testa
Lunghezza del filo automatico
Geometria della linea di taglio ritorto
Diametro linea (mm) 1,6
Regolatore velocità no
Velocità (rpm) 7800
Tipo di batteria Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio (V) 18
Prestazioni per carica della batteria * (m) max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria (min) max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 2,5
Peso con imballo (kg) 3,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1325 x 312 x 315

* Bordo del prato

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa

Dotazione

  • Bobina
  • Protezione per le piante
  • Regolazione dell'inclinazione
  • Maniglia aggiuntiva
  • Testina girevole
Videos
Aree di applicazione
  • Prato
  • Bordi, per esempio lungo le aiuole o i sentieri
Accessori
RICAMBI LTR 18-30 Battery

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.