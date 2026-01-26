L'elettrosega per rami a batteria PGS 4-18 di Kärcher è progettata per tagliare rami fino a 80 millimetri di diametro. L'impugnatura staccabile per rami lo rende sicuro e facile da usare e impedisce ai rami di scivolare. Le lame della sega possono essere rimosse senza la necessità di alcun attrezzo. E con l'estensione telescopica disponibile come accessorio opzionale (non incluso nella fornitura), lavorare ad altezze fino a 3,5 metri non è mai stato così facile.