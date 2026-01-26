Sega da potatura a batteria PGS 4-18
Manutenzione del giardino semplificata: l'elettrosega per rami a batteria PGS 4-18 elimina il duro lavoro di potatura di rami, cespugli e arbusti di piccole e medie dimensioni.
L'elettrosega per rami a batteria PGS 4-18 di Kärcher è progettata per tagliare rami fino a 80 millimetri di diametro. L'impugnatura staccabile per rami lo rende sicuro e facile da usare e impedisce ai rami di scivolare. Le lame della sega possono essere rimosse senza la necessità di alcun attrezzo. E con l'estensione telescopica disponibile come accessorio opzionale (non incluso nella fornitura), lavorare ad altezze fino a 3,5 metri non è mai stato così facile.
Caratteristiche e vantaggi
Lama per sega premium prodotta in GermaniaPer prestazioni di taglio ottimali.
Cambio lama senza utensiliSostituzione rapida e semplice della lama della sega senza bisogno di attrezzi.
Impugnatura per ramo staccabileGarantisce una presa sicura, anche durante il taglio con una sola mano. Può essere rimosso (senza bisogno di attrezzi) per adattarsi al compito da svolgere.
Base della batteria staccabile
- La sega si attacca all'estensione telescopica senza aggiungere peso extra.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
- Il dispositivo può essere alimentato da qualsiasi batteria Kärcher Battery Power da 18 V.
Manico in gomma
- Per il massimo comfort, soprattutto quando si lavora per periodi prolungati.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Numero di colpi (min-1)
|max. 2500
|Diametro di taglio con presa di ramo (mm)
|max. 50
|Diametro di taglio senza presa di ramo (mm)
|max. 80
|Lunghezza della lama della sega (mm)
|150
|Livello di rumore (dB(A))
|83
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Prestazioni per carica della batteria * (Tagli)
|max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|1,4
|Peso con imballo (kg)
|2,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|475 x 89 x 174
* Ø rami: 5 cm
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Staffa di ramo
- Piede della batteria
- La lama della sega: Legna
Videos
Aree di applicazione
- Rami
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria
RICAMBI PGS 4-18
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.