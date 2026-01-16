Quando le siepi raggiungono il cielo, anche il giardiniere lo deve raggiungere! Ecco che il tagliasiepi telescopico PHG 18-45 viene in tuo aiuto. Senza l'aiuto di una scala, il giardiniere può tenere la schiena dritta mentre taglia ogni parte dedella siepe nella forma che più gli aggrada. Lo scovolino sulla lama fa in modo che i rami tagliati cadano di fronte alla siepe e non al suo interno. Inoltre, la testa del tagliasiepi può essere aggiustata fino a 115 gradi così da rendere la macchina ergonomica. La comoda tracolla fa in modo che il peso sia distribuito nel modo più uniforme possibile sulla schiena, così da prevenire il mal di schiena. La sezione frontale della lama diamantata permette di tagliare efficacemente anche i rami più corti con facilità. La lama è provvista di una protezione per prevenire ogni danno. Grazie alla catena integrata è possibile porre facilmente la lama in garage, risparmiando spazio. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.