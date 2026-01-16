Tagliasiepi a batteria PHG 18-45 Battery
Grazie al tagliasiepi telescopico con inserti estensibili puoi dire addio alla scala anche per tagliare anche i rami più alti.
Quando le siepi raggiungono il cielo, anche il giardiniere lo deve raggiungere! Ecco che il tagliasiepi telescopico PHG 18-45 viene in tuo aiuto. Senza l'aiuto di una scala, il giardiniere può tenere la schiena dritta mentre taglia ogni parte dedella siepe nella forma che più gli aggrada. Lo scovolino sulla lama fa in modo che i rami tagliati cadano di fronte alla siepe e non al suo interno. Inoltre, la testa del tagliasiepi può essere aggiustata fino a 115 gradi così da rendere la macchina ergonomica. La comoda tracolla fa in modo che il peso sia distribuito nel modo più uniforme possibile sulla schiena, così da prevenire il mal di schiena. La sezione frontale della lama diamantata permette di tagliare efficacemente anche i rami più corti con facilità. La lama è provvista di una protezione per prevenire ogni danno. Grazie alla catena integrata è possibile porre facilmente la lama in garage, risparmiando spazio. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.
Caratteristiche e vantaggi
Palo di prolunga
- Per tagliare facilmente siepi alte. Con chiusura a sgancio rapido e spazio di archiviazione salvaspazio.
Testa di taglio regolabile
- Con una scelta di quattro opzioni di angolo di inclinazione fino a 115 ° per tagliare un'ampia varietà di diverse forme di siepe.
Scopa da siepe
- Le talee di siepe atterrano convenientemente di fronte piuttosto che nella siepe.
Funzione Sega
- Può anche tagliare rami più spessi grazie alla funzione sega integrata.
Bretella
- La distribuzione ottimale del peso per alleggerire le braccia degli utenti durante i lavori lunghi.
Lama diamantata
- La lama garantisce un taglio preciso e risultati di taglio sempre puliti.
Design ergonomico
- Il design ergonomico dell'impugnatura lo rende comodo da impugnare, anche per lavori più lunghi.
Circuito di sicurezza
- Il circuito di sicurezza impedisce l'avvio involontario del tagliasiepi.
Guardia di controllo
- Protegge la lama e previene danni a edifici e pavimenti.
- Con sospensione integrata per un pratico stoccaggio a parete.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
- Con display LCD (che mostra il tempo di funzionamento rimanente, il tempo di ricarica e la capacità) e la tecnologia in tempo reale.
- Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
- La batteria intercambiabile può essere utilizzata anche in altri 18 V p
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Lunghezza lama (cm)
|45
|Spazio tra i denti della lama (mm)
|18
|Angolo della testa di taglio (°)
|115
|Tipo di lama da taglio
|Punzonato, diamantato
|Velocità della lama (tagli/min)
|2700
|Trazione
|Motore a spazzole
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Prestazioni per carica della batteria * (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,2
|Peso con imballo (kg)
|5,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|2910 x 122 x 240
* Larghezza siepe: 1 m, taglio orizzontale
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Protezione lama
- Scopa da siepe
- Palo di prolunga
- Bretella
Dotazione
- Funzione Sega
- Guardia di controllo
- Gancio per stoccaggio
Aree di applicazione
- Siepi e cespugli
Accessori
RICAMBI PHG 18-45 Battery
