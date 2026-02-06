Nessun cavo. Nessun limite: l'aspirapolvere e aspiraliquidi WD 3-18 S a batteria funziona con la piattaforma a batteria Kärcher Battery Power da 18 V e offre la massima flessibilità, design compatto e libertà di movimento. Il dispositivo combina perfettamente un tubo di aspirazione lungo 2 metri e una bocchetta per pavimenti a clip e può rimuovere lo sporco umido, fine o grossolano in un batter d'occhio. Il dispositivo è inoltre dotato di un contenitore in acciaio inossidabile da 17 litri robusto e resistente agli urti, filtro a cartuccia monocomponente e sacchetto filtro in tessuto non tessuto. Lo stoccaggio del tubo di aspirazione è salvaspazio; basta appenderlo saldamente alla testa del dispositivo. Ulteriori caratteristiche includono la pratica funzione di soffiaggio per le aree in cui non è possibile aspirare, il ripiano per riporre utensili e piccoli oggetti, l'interruttore rotante per accendere e spegnere facilmente il dispositivo, la maniglia di trasporto dalla forma ergonomica e il "Pull & Push" sistema di chiusura che permette di aprire e chiudere facilmente il contenitore. La posizione di parcheggio prevista sul paraurti consente di riporre i tubi e la bocchetta per pavimenti in modo rapido e comodo anche durante una breve pausa dal lavoro.