Tagliasiepi a batteria HGE 2-18
Il tagliasiepi HGE 2-18 con una lunghezza lama di 45 cm consente un lavoro flessibile e senza fili grazie al suo design leggero e alimentato a batteria.
Con il tagliasiepi da 18 V HGE 2-18, tagliare siepi perfette è un gioco da ragazzi. Il peso ridotto e il design ergonomico dell'impugnatura rendono l'HGE 2-18 un attrezzo maneggevole, ideale anche per lavori più impegnativi. La lama affilata al diamante lunga 45 centimetri e una distanza tra i denti di 18 millimetri garantisce tagli precisi e puliti. La robusta protezione della punta della lama previene danni alla lama durante il taglio vicino a muri o recinzioni. Una volta terminato il lavoro di giardinaggio, il pratico occhiello di sospensione nell'alloggiamento offre una soluzione intelligente per riporre l'apparecchio risparmiando spazio. Inoltre, la copertura protettiva della lama, facile da applicare, garantisce un trasporto sicuro e la protezione durante lo stoccaggio.
Caratteristiche e vantaggi
LeggeroLe spalle e le braccia non si stancano anche dopo aver lavorato per lunghi periodi.
Lama diamantataLa lama assicura un risultato di taglio preciso.
Guardia di controlloProtegge la lama e previene danni a edifici e pavimenti.
Circuito di sicurezza a 2 mani
- Contro l'avvio involontario del tagliasiepi.
Design ergonomico
- Per una presa piacevole e sicura anche durante periodi di lavoro più lunghi.
Gancio per stoccaggio
- Grazie all'occhiello integrato nell'impugnatura, il dispositivo può essere appeso comodamente, ottimizzando gli spazi.
Protezione lama
- Facile da fissare per trasportare il tagliasiepi in sicurezza ovunque sia necessario e per riporlo in modo sicuro dopo l'uso
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
- Real Time Technology con display LCD: mostra il tempo di batteria residuo, il tempo di ricarica residuo e la capacità della batteria.
- Lunga durata e potenza grazie agli ioni litio
- Il dispositivo può essere alimentato da qualsiasi batteria Kärcher Battery Power da 18 V.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Lunghezza lama (cm)
|45
|Spazio tra i denti della lama (mm)
|18
|Velocità della lama (tagli/min)
|2450
|Tipo di lama da taglio
|taglio laser, molato a diamante
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Prestazioni per carica della batteria * (m²)
|max. 210 (2,5 Ah) / max. 420 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|2,3
|Peso con imballo (kg)
|3,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|878 x 193 x 185
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Protezione lama
Dotazione
- Guardia di controllo
- Gancio per stoccaggio
Aree di applicazione
- Siepi e cespugli
- Cespugli
