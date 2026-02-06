Con il tagliasiepi da 18 V HGE 2-18, tagliare siepi perfette è un gioco da ragazzi. Il peso ridotto e il design ergonomico dell'impugnatura rendono l'HGE 2-18 un attrezzo maneggevole, ideale anche per lavori più impegnativi. La lama affilata al diamante lunga 45 centimetri e una distanza tra i denti di 18 millimetri garantisce tagli precisi e puliti. La robusta protezione della punta della lama previene danni alla lama durante il taglio vicino a muri o recinzioni. Una volta terminato il lavoro di giardinaggio, il pratico occhiello di sospensione nell'alloggiamento offre una soluzione intelligente per riporre l'apparecchio risparmiando spazio. Inoltre, la copertura protettiva della lama, facile da applicare, garantisce un trasporto sicuro e la protezione durante lo stoccaggio.