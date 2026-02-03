Pulire indipendentemente dalla connessione elettrica o idrica: la idropulitrice a media pressione OC 6-18 Premium Battery è ideale per una pulizia rapida in viaggio o a casa. Con l'ugello a getto piatto lo sporco ostinato può essere rapidamente rimosso da biciclette, attrezzatura da campeggio o mobili da giardino, giocattoli e molto altro. Il serbatoio dell'acqua da 12 litri, con le ruote e la maniglia telescopica, funge anche da base. Se è disponibile una connessione idrica, il dispositivo può essere usato anche senza serbatoio. Con un tubo di aspirazione acquistabile a parte, è possibile usare acqua da fonti idriche alternative (pozzi o bacinelle). La pistola ad alta pressione e la lancia possono essere fissate al serbatoio per il loro trasporto. La vasta gamma di accessori rende OC 6-18 Premium ancora più versatile: un ugello detergente e una spazzola sono disponibili separatamente. La batteria intercambiabile (non inclusa) può essere utilizzata su tutti i dispositivi alimentati a batteria della piattaforma Kärcher da 18 V. Grazie all'innovativa tecnologia Real Time, il display LCD mostra la capacità rimanente della batteria mentre si lavora, in ricarica e quando viene riposta.