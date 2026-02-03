Idropulitrici portatili OC 6-18 Premium
Idropulitrice a batteria compatta, ideale per una rapida pulizia senza la necessità di una connessione elettrica o idrica. Batteria da 18V, caricabatterie e tubo di aspirazione non inclusi.
Pulire indipendentemente dalla connessione elettrica o idrica: la idropulitrice a media pressione OC 6-18 Premium Battery è ideale per una pulizia rapida in viaggio o a casa. Con l'ugello a getto piatto lo sporco ostinato può essere rapidamente rimosso da biciclette, attrezzatura da campeggio o mobili da giardino, giocattoli e molto altro. Il serbatoio dell'acqua da 12 litri, con le ruote e la maniglia telescopica, funge anche da base. Se è disponibile una connessione idrica, il dispositivo può essere usato anche senza serbatoio. Con un tubo di aspirazione acquistabile a parte, è possibile usare acqua da fonti idriche alternative (pozzi o bacinelle). La pistola ad alta pressione e la lancia possono essere fissate al serbatoio per il loro trasporto. La vasta gamma di accessori rende OC 6-18 Premium ancora più versatile: un ugello detergente e una spazzola sono disponibili separatamente. La batteria intercambiabile (non inclusa) può essere utilizzata su tutti i dispositivi alimentati a batteria della piattaforma Kärcher da 18 V. Grazie all'innovativa tecnologia Real Time, il display LCD mostra la capacità rimanente della batteria mentre si lavora, in ricarica e quando viene riposta.
Caratteristiche e vantaggi
Pulizia indipendete e mobile
- Il carrello dell'acqua da 12 litri consente una pulizia indipendente in movimento. Contiene acqua sufficiente per pulire da tre a cinque biciclette molto sporche o diversi oggetti come sedie da giardino/campeggio.
- Il serbatoio può essere riempito ad ogni rubinetto ed è impermeabile grazie al solido tappo.
- Indipendente dalla rete elettrica grazie alla sua batteira (disponibile separatamente).
Mobilità ottimale grazie alle ruotine e alla maniglia ergonomica.
- Il manico telescopico in alluminio può essere esteso per il trasporto e ritratto per essere riposto.
- Le grandi ruote per un trasporto affidabile anche sui terreni più difficili.
Vano porta accessori a bordo macchina
- Il tubo, la pistola ad alta pressione e la lancia possono essere facilmente appese alla macchina per salvare spazio.
- Il vano accessori sul retro del carrello offre spazio per ulteriori accessori.
- Tutti gli accessori sono sempre a portata di mano, anche quando si è in viaggio.
Media pressione regolabile ed efficiente
- Pressione fino a 24 bar per una pulizia efficiente.
- Pulisce anche le superfici più delicate in modo affidabile.
18 V Kärcher Battery Power batteria intercambiabile (non inclusa di serie nella fornitura)
- Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
- Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
- Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.
Applicazione per la casa e il giardino
- L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Pressione (bar)
|max. 24
|Pressione variabile
|Media pressione
|Portata (l/h)
|max. 200
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Colore
|grigio
|Peso senza accessori (kg)
|5,7
|Peso con imballo (kg)
|7,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|349 x 321 x 586
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Ugello a getto piatto
- Filtro idrico integrato
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
- Ruote
- Impugnatura telescopica
Dotazione
- Aspirazione acqua
- Capacità vano raccolta: 12 l
- Tipo di tubo: Tubo flessibile a media pressione
- Pistola ad alta pressione: Pistola a grilletto a media pressione
- Lancia a spruzzo: Corto e lungo
Videos
Aree di applicazione
- Biciclette
- Tenda ed equipaggiamento da campeggio
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Vasi per fiori
- Cerchi
- Bidoni della spazzatura
- Tende/tapparelle
- Giocattoli da giardino
Accessori
Detergenti
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria
RICAMBI OC 6-18 Premium
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.