Grazie alla sua pratica prolunga, il seghetto telescopico PSW 18-20 a batteria è perfetto per la manutenzione di qualsiasi tipo di albero. L'angolo di 30° della lama permette di tagliare rami fino a 4 metri d'altezza rimanendo ancorati con i piedi per terra. Il meccannismo di tensione semplice della lama e la lubrificazione automatica della lama rende la macchina facilmente utilizzabile. La tracolla in dotazione inoltre rende possibile la distribuzione del peso su tutta la schiena così che la macchina sia utilizzabile anche per lunghi priodi di tempo. Catena, lama, copri-lama, tracolla e una bottiglia d'olio sono include nella confezione.