Elettrosega telescopica a batteria PSW 18-20 Battery + Battery set
Il seghetto telescopico PSW 18-20 a batteria riesce a raggiungere rami a qualsiasi altezza: fino a 4 metri! Per un giardinaggio sicuro e efficiente. Batteria e caricabatteria inclusi.
Grazie alla sua pratica prolunga, il seghetto telescopico PSW 18-20 a batteria è perfetto per la manutenzione di qualsiasi tipo di albero. L'angolo di 30° della lama permette di tagliare rami fino a 4 metri d'altezza rimanendo ancorati con i piedi per terra. Il meccannismo di tensione semplice della lama e la lubrificazione automatica della lama rende la macchina facilmente utilizzabile. La tracolla in dotazione inoltre rende possibile la distribuzione del peso su tutta la schiena così che la macchina sia utilizzabile anche per lunghi priodi di tempo. Catena, lama, copri-lama, tracolla e una bottiglia d'olio sono include nella confezione.
Caratteristiche e vantaggi
Tendicatena semplice da usareVite di facile accesso per il tensionamento della catena.
Lubrificazione automatica catenaPer l'uso a bassa manutenzione della sega a palo.
Chiusura a vite ad azione rapidaIl seghetto telescopico può essere smontato in tre pezzi per un comodo stoccaggio.
Pratica tracolla
- Distribuzione ottimale del peso per eliminare lo sforzo delle braccia e delle spalle degli utenti.
Palo di prolunga
- Realizzato in fibra di vetro leggera - per segare senza sforzo rami ad altezze fino a 4 metri.
Gancio di stabilità
- Per segare rami in modo sicuro e preciso.
Angolo della lama ottimizzato di 30 °
- Per lavorare comodamente da terra.
Sblocco di sicurezza
- Impedisce l'avvio involontario della sega a palo.
Serbatoio dell'olio trasparente
- Gli utenti possono controllare il livello dell'olio in una finestra di ispezione trasparente.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
- Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
- Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
- La batteria intercambiabile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi con piattaforma Kärcher a batteria da 18 V.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Barra di guida (cm)
|20
|Velocità catena (m/s)
|5,5
|Passo della catena
|3/8" LP
|Calibro a catena
|1.1 mm / 0.043"
|Numero di collegamenti di unità
|33
|Capacità del serbatoio dell'olio (ml)
|50
|Potenza sonora misurata (dB(A))
|95
|Vibrazione sulla parte anteriore dell'impugnatura (m/s²)
|1,3
|Valori di vibrazione per la maniglia posteriore (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²)
|1,2
|Voltaggio (V)
|18
|Prestazioni per carica della batteria * (Tagli)
|max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
* Ø rami: 5 cm
Scope of supply
- Barra di guida
- Catena per sega
- Flacone di olio
Dotazione
- protezione della catena
- Lubrificazione automatica catena
- Indicatore livello dell'olio
Aree di applicazione
- Rami più alti
- Abbattimento di piccoli alberi