Grazie al nebulizzatore a batteria PSU 4-18 prendersi cura del giardino diventa un gioco da ragazzi: liquidi, fertilizzanti o spray vengono erogati con il solo tocco di un pulsante.

Il nebulizzatore per piante a batteria PSU 4-18 è l'alleato perfetto per la protezione delle vostre piante in giardino. Che si tratti di concimare, eliminare i parassiti, combattere le erbacce o innaffiare le piantine, il PSU 4-18 è perfetto per tutte le applicazioni grazie al suo getto spray nebulizzante. Con un semplice tocco del pulsante si attiva la pompa del nebulizzatore. Il getto può essere attivato a seconda delle necessità tramite il grilletto sulla lancia: può essere regolato come getto a funzionamento continuo o nebulizzato. La tracolla facilita il trasporto e permette di avere una mano sempre libera. Il serbatoio da 4 litri ha un indicatore del livello di riempimento integrato e il coperchio del serbatoio funge anche da misuratore per il getto. La lancia può essere allungata fino a 75cm per raggiungere le zone più lontane. Per riporre il nebulizzatore risparmiando spazio, la lancia può essere rimossa e fissata alla clip sulla batteria.

Caratteristiche e vantaggi
Nebulizzatore a batteria PSU 4-18: Lancia telescopica
Lancia telescopica
Gittata estesa, più facile accessibilità dei luoghi difficili da raggiungere.
Nebulizzatore a batteria PSU 4-18: Grilletto operativo bloccabile
Grilletto operativo bloccabile
Per un funzionamento semplice e senza fatica.
Nebulizzatore a batteria PSU 4-18: Getto di spruzzatura variabile
Getto di spruzzatura variabile
A seconda dell'applicazione, l'utente può passare da una nebbia fine a un getto puntiforme.
Serbatoio da 4 litri con indicatore del livello di riempimento
  • Visualizzazione costante del livello del liquido.
Misurino integrato nel coperchio del serbatoio
  • Misurazione rapida del getto.
Supporto della lancia sull'apparecchio
  • Per una conservazione salvaspazio.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
  • Tecnologia in tempo reale con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria. Durevole e potente grazie alle celle agli ioni di litio. La batteria sostituibile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi con piattaforma Kärcher Battery Power da 18 V.
  • La batteria intercambiabile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi con piattaforma Kärcher a batteria da 18 V.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Pressione di lavoro (bar) 3
Portata (l/h) max. 30
Capacità vano raccolta (l) 4
Tipo di batteria Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio (V) 18
Autonomia per ricarica della batteria (min) max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 1,8
Peso con imballo (kg) 2,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 750 x 182 x 365

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa
  • Bretella
  • Misurino

Dotazione

  • Lancia telescopica: 0.45 m, 0.75 m
  • Grilletto operativo bloccabile
  • Clip di fissaggio della lancia
  • Visualizzazione del livello di riempimento
Aree di applicazione
  • Protezione e manutenzione delle piante
  • Impianto di irrigazione
  • Aiuole e orti
  • Annaffia dolcemente piante e germogli delicati
