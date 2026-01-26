Il nebulizzatore per piante a batteria PSU 4-18 è l'alleato perfetto per la protezione delle vostre piante in giardino. Che si tratti di concimare, eliminare i parassiti, combattere le erbacce o innaffiare le piantine, il PSU 4-18 è perfetto per tutte le applicazioni grazie al suo getto spray nebulizzante. Con un semplice tocco del pulsante si attiva la pompa del nebulizzatore. Il getto può essere attivato a seconda delle necessità tramite il grilletto sulla lancia: può essere regolato come getto a funzionamento continuo o nebulizzato. La tracolla facilita il trasporto e permette di avere una mano sempre libera. Il serbatoio da 4 litri ha un indicatore del livello di riempimento integrato e il coperchio del serbatoio funge anche da misuratore per il getto. La lancia può essere allungata fino a 75cm per raggiungere le zone più lontane. Per riporre il nebulizzatore risparmiando spazio, la lancia può essere rimossa e fissata alla clip sulla batteria.