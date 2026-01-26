Nebulizzatore a batteria PSU 4-18
Grazie al nebulizzatore a batteria PSU 4-18 prendersi cura del giardino diventa un gioco da ragazzi: liquidi, fertilizzanti o spray vengono erogati con il solo tocco di un pulsante.
Il nebulizzatore per piante a batteria PSU 4-18 è l'alleato perfetto per la protezione delle vostre piante in giardino. Che si tratti di concimare, eliminare i parassiti, combattere le erbacce o innaffiare le piantine, il PSU 4-18 è perfetto per tutte le applicazioni grazie al suo getto spray nebulizzante. Con un semplice tocco del pulsante si attiva la pompa del nebulizzatore. Il getto può essere attivato a seconda delle necessità tramite il grilletto sulla lancia: può essere regolato come getto a funzionamento continuo o nebulizzato. La tracolla facilita il trasporto e permette di avere una mano sempre libera. Il serbatoio da 4 litri ha un indicatore del livello di riempimento integrato e il coperchio del serbatoio funge anche da misuratore per il getto. La lancia può essere allungata fino a 75cm per raggiungere le zone più lontane. Per riporre il nebulizzatore risparmiando spazio, la lancia può essere rimossa e fissata alla clip sulla batteria.
Caratteristiche e vantaggi
Lancia telescopicaGittata estesa, più facile accessibilità dei luoghi difficili da raggiungere.
Grilletto operativo bloccabilePer un funzionamento semplice e senza fatica.
Getto di spruzzatura variabileA seconda dell'applicazione, l'utente può passare da una nebbia fine a un getto puntiforme.
Serbatoio da 4 litri con indicatore del livello di riempimento
- Visualizzazione costante del livello del liquido.
Misurino integrato nel coperchio del serbatoio
- Misurazione rapida del getto.
Supporto della lancia sull'apparecchio
- Per una conservazione salvaspazio.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
- Tecnologia in tempo reale con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria. Durevole e potente grazie alle celle agli ioni di litio. La batteria sostituibile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi con piattaforma Kärcher Battery Power da 18 V.
- La batteria intercambiabile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi con piattaforma Kärcher a batteria da 18 V.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Pressione di lavoro (bar)
|3
|Portata (l/h)
|max. 30
|Capacità vano raccolta (l)
|4
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|1,8
|Peso con imballo (kg)
|2,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|750 x 182 x 365
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Bretella
- Misurino
Dotazione
- Lancia telescopica: 0.45 m, 0.75 m
- Grilletto operativo bloccabile
- Clip di fissaggio della lancia
- Visualizzazione del livello di riempimento
Aree di applicazione
- Protezione e manutenzione delle piante
- Impianto di irrigazione
- Aiuole e orti
- Annaffia dolcemente piante e germogli delicati
Accessori
