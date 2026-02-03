Idropulitrici portatili OC 7-18 Handheld
L'idropulitrice portatile a batteria a media pressione OC 7-18 Handheld Battery Set è perfetta per la pulizia portatile, grazie al tubo di aspirazione e alla batteria intercambiabile da 18 V.
Per una pulizia portatile in viaggio e a casa, il set di batterie portatili OC 7-18 è la scelta ideale per rimuovere senza sforzo lo sporco medio. L'idropulitrice portatile a media pressione può essere collegata direttamente al tubo da giardino o aspirare efficacemente l'acqua da fonti esterne come cisterne o taniche. Il tubo di aspirazione dotato di filtro per l'acqua consente una portata fino a 5 metri. Grazie alla potente batteria intercambiabile Kärcher da 18 V inclusa nella fornitura, l'OC 7-18 è completamente indipendente da fonti di alimentazione e acqua esterne. Il design ergonomico e ben studiato garantisce massimo comfort, mentre la regolazione della pressione a 2 livelli da 11 a 24 bar offre una regolazione precisa per superfici delicate o per prolungare la durata della batteria. Un indicatore LED fornisce informazioni sulla modalità in uso e sul livello della batteria. Il Multi Jet 5 in 1 consente di passare rapidamente tra cinque tipi di spruzzo, mentre la tecnologia degli ugelli Kärcher garantisce una pulizia delicata ed efficace anche su materiali delicati. L'OC 7-18 è quindi versatile, sia per il campeggio, dopo un giro in bicicletta o per il giardinaggio.
Caratteristiche e vantaggi
Pulizia in movimento
- Grazie al tubo di aspirazione in dotazione e alla batteria intercambiabile Kärcher da 18 V, pulire all'esterno o intorno a casa è facile e dinamico, in totale indipendenza dagli allacciamenti idrici ed elettrici
- Versatile e ideale per numerose attività di pulizia, ad esempio per biciclette, attrezzature da giardino e da campeggio, passeggini o per la pulizia mirata dell'auto
- L'alimentazione idrica può avvenire tramite il collegamento a un tubo da giardino o utilizzando il tubo di aspirazione da fonti d'acqua esterne
Regolazione della pressione con indicazione LED
- A seconda del tipo di pulizia, è possibile passare dalla modalità Max (24 bar) alla modalità eco!Mode¹⁾ (circa 11 bar). Ideale per superfici delicate o per estendere l'autonomia della batteria fino a 30 minuti.
- Il LED fornisce informazioni sulla modalità selezionata e sullo stato di carica attuale della batteria
Gamma estesa di accessori
- Il Multi Jet combina cinque tipi di getto in un unico ugello, regolabili semplicemente ruotando la testa dell'ugello stesso
- Il tubo di aspirazione consente di utilizzare l'acqua proveniente da fonti esterne, come taniche, secchi o ruscelli. Massima libertà di movimento grazie alla lunghezza di 5 metri
- Lo schiumogeno facilita l'applicazione mirata del detergente per una pulizia ancora più efficace dello sporco ostinato
Pressione media efficace e delicata
- Grazie all'efficiente tecnologia degli ugelli Kärcher e al Multi Jet 5-in-1, l'idropulitrice pulisce delicatamente e risparmia acqua. Lo sporco viene rimosso con grande efficacia
- Scelta ideale per proteggere i componenti sensibili delle biciclette, come cuscinetti, guarnizioni o mozzi.
- Pulizia affidabile e precisa, anche nei punti più difficili da raggiungere.
Design leggero ed ergonomico
- Grazie al peso ridotto e al design ergonomico, l'idropulitrice a media pressione risulta confortevole anche durante sessioni di lavoro prolungate
- Il design compatto del dispositivo garantisce un ingombro ridotto per il trasporto e lo stoccaggio
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
- Real Time Technology con display LCD: mostra il tempo di batteria residuo, il tempo di ricarica residuo e la capacità della batteria.
- Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
- Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Pressione (bar)
|max. 24
|Pressione variabile
|Media pressione
|Portata (l/h)
|200
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Resa (Ah)
|2,5
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|1
|Autonomia per ricarica della batteria (/min)
|Modalità normale: / 14 Modalità eco!efficiency: / 30
|Tempo necessario per ricaricare la batteria (min)
|44 / 83
|Tempo di ricarica con caricabatteria standard (min)
|300
|Potenza di uscita (A)
|0,5
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|1
|Peso con imballo (kg)
|2,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|277 x 75 x 231
¹⁾ Con l'impostazione eco!Mode, il consumo di acqua è ridotto del 20% e il consumo di energia del 59% rispetto all'impostazione massima (modalità Max).
Scope of supply
- Variante: Batteria inclusa
- Bocchetta schiuma
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
- Multigetto 5 in 1
- Tubo d'aspirazione
Dotazione
- Aspirazione acqua
- Filtro idrico integrato
- Filtro
Videos
Aree di applicazione
- Biciclette
- Tenda ed equipaggiamento da campeggio
- Attrezzatura sportiva (tavola da surf, kayak, stand up paddle)
- Passeggini
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Giocattoli e carretti
- Bidoni della spazzatura
- Macchine
- Tende/tapparelle