Per una pulizia portatile in viaggio e a casa, il set di batterie portatili OC 7-18 è la scelta ideale per rimuovere senza sforzo lo sporco medio. L'idropulitrice portatile a media pressione può essere collegata direttamente al tubo da giardino o aspirare efficacemente l'acqua da fonti esterne come cisterne o taniche. Il tubo di aspirazione dotato di filtro per l'acqua consente una portata fino a 5 metri. Grazie alla potente batteria intercambiabile Kärcher da 18 V inclusa nella fornitura, l'OC 7-18 è completamente indipendente da fonti di alimentazione e acqua esterne. Il design ergonomico e ben studiato garantisce massimo comfort, mentre la regolazione della pressione a 2 livelli da 11 a 24 bar offre una regolazione precisa per superfici delicate o per prolungare la durata della batteria. Un indicatore LED fornisce informazioni sulla modalità in uso e sul livello della batteria. Il Multi Jet 5 in 1 consente di passare rapidamente tra cinque tipi di spruzzo, mentre la tecnologia degli ugelli Kärcher garantisce una pulizia delicata ed efficace anche su materiali delicati. L'OC 7-18 è quindi versatile, sia per il campeggio, dopo un giro in bicicletta o per il giardinaggio.