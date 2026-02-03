Idropulitrici portatili OC 7-18 Handheld

L'idropulitrice portatile a batteria a media pressione OC 7-18 Handheld Battery Set è perfetta per la pulizia portatile, grazie al tubo di aspirazione e alla batteria intercambiabile da 18 V.

Per una pulizia portatile in viaggio e a casa, il set di batterie portatili OC 7-18 è la scelta ideale per rimuovere senza sforzo lo sporco medio. L'idropulitrice portatile a media pressione può essere collegata direttamente al tubo da giardino o aspirare efficacemente l'acqua da fonti esterne come cisterne o taniche. Il tubo di aspirazione dotato di filtro per l'acqua consente una portata fino a 5 metri. Grazie alla potente batteria intercambiabile Kärcher da 18 V inclusa nella fornitura, l'OC 7-18 è completamente indipendente da fonti di alimentazione e acqua esterne. Il design ergonomico e ben studiato garantisce massimo comfort, mentre la regolazione della pressione a 2 livelli da 11 a 24 bar offre una regolazione precisa per superfici delicate o per prolungare la durata della batteria. Un indicatore LED fornisce informazioni sulla modalità in uso e sul livello della batteria. Il Multi Jet 5 in 1 consente di passare rapidamente tra cinque tipi di spruzzo, mentre la tecnologia degli ugelli Kärcher garantisce una pulizia delicata ed efficace anche su materiali delicati. L'OC 7-18 è quindi versatile, sia per il campeggio, dopo un giro in bicicletta o per il giardinaggio.

Caratteristiche e vantaggi
Pulizia in movimento
  • Grazie al tubo di aspirazione in dotazione e alla batteria intercambiabile Kärcher da 18 V, pulire all'esterno o intorno a casa è facile e dinamico, in totale indipendenza dagli allacciamenti idrici ed elettrici
  • Versatile e ideale per numerose attività di pulizia, ad esempio per biciclette, attrezzature da giardino e da campeggio, passeggini o per la pulizia mirata dell'auto
  • L'alimentazione idrica può avvenire tramite il collegamento a un tubo da giardino o utilizzando il tubo di aspirazione da fonti d'acqua esterne
Regolazione della pressione con indicazione LED
  • A seconda del tipo di pulizia, è possibile passare dalla modalità Max (24 bar) alla modalità eco!Mode¹⁾ (circa 11 bar). Ideale per superfici delicate o per estendere l'autonomia della batteria fino a 30 minuti.
  • Il LED fornisce informazioni sulla modalità selezionata e sullo stato di carica attuale della batteria
Gamma estesa di accessori
  • Il Multi Jet combina cinque tipi di getto in un unico ugello, regolabili semplicemente ruotando la testa dell'ugello stesso
  • Il tubo di aspirazione consente di utilizzare l'acqua proveniente da fonti esterne, come taniche, secchi o ruscelli. Massima libertà di movimento grazie alla lunghezza di 5 metri
  • Lo schiumogeno facilita l'applicazione mirata del detergente per una pulizia ancora più efficace dello sporco ostinato
Pressione media efficace e delicata
  • Grazie all'efficiente tecnologia degli ugelli Kärcher e al Multi Jet 5-in-1, l'idropulitrice pulisce delicatamente e risparmia acqua. Lo sporco viene rimosso con grande efficacia
  • Scelta ideale per proteggere i componenti sensibili delle biciclette, come cuscinetti, guarnizioni o mozzi.
  • Pulizia affidabile e precisa, anche nei punti più difficili da raggiungere.
Design leggero ed ergonomico
  • Grazie al peso ridotto e al design ergonomico, l'idropulitrice a media pressione risulta confortevole anche durante sessioni di lavoro prolungate
  • Il design compatto del dispositivo garantisce un ingombro ridotto per il trasporto e lo stoccaggio
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
  • Real Time Technology con display LCD: mostra il tempo di batteria residuo, il tempo di ricarica residuo e la capacità della batteria.
  • Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
  • Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Pressione (bar) max. 24
Pressione variabile Media pressione
Portata (l/h) 200
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Voltaggio (V) 18
Resa (Ah) 2,5
numero di batterie necessarie (Pezzo(i)) 1
Autonomia per ricarica della batteria (/min) Modalità normale: / 14 Modalità eco!efficiency: / 30
Tempo necessario per ricaricare la batteria (min) 44 / 83
Tempo di ricarica con caricabatteria standard (min) 300
Potenza di uscita (A) 0,5
Alimentazione per caricabatteria (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 1
Peso con imballo (kg) 2,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 277 x 75 x 231

¹⁾ Con l'impostazione eco!Mode, il consumo di acqua è ridotto del 20% e il consumo di energia del 59% rispetto all'impostazione massima (modalità Max).

Scope of supply

  • Variante: Batteria inclusa
  • Bocchetta schiuma
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"
  • Multigetto 5 in 1
  • Tubo d'aspirazione

Dotazione

  • Aspirazione acqua
  • Filtro idrico integrato
  • Filtro
Aree di applicazione
  • Biciclette
  • Tenda ed equipaggiamento da campeggio
  • Attrezzatura sportiva (tavola da surf, kayak, stand up paddle)
  • Passeggini
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Giocattoli e carretti
  • Bidoni della spazzatura
  • Macchine
  • Tende/tapparelle
