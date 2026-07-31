Tagliaerba a batteria LTR 18-30 Battery + Battery set

Un vero tuttofare: il tagliaerba a batteria LTR 18-30 Battery è progettato ergonomicamente per un lavoro confortevole, raggiunge facilmente ogni angolo e garantisce bordi del prato puliti e puliti. Batteria e caricabatteria inclusi.

Il tosaerba a batteria LTR 18-30 a batteria garantisce tagli di precisione grazie alla sua linea di taglio attorcigliata, raggiunge facilmente ogni angolo del giardino e la sua funzione di taglio dei bordi lascia bordi del prato nitidi e puliti lungo percorsi e cortili. Nel frattempo, la linea si regola automaticamente per garantire la lunghezza della linea perfetta. L'angolo di inclinazione è anche facile da regolare per tagliare l'erba sotto ostacoli bassi. La protezione della pianta pieghevole evita danni accidentali ai fiori e agli alberi vicini. E il design ergonomico dell'impugnatura telescopica e l'impugnatura a due mani regolabile in altezza richiedono molto sforzo e fatica dal lavoro in piedi.

Caratteristiche e vantaggi
Tagliaerba a batteria LTR 18-30 Battery + Battery set: Sistema di taglio efficiente
Sistema di taglio efficiente
La funzione di taglio semplifica il lavoro negli angoli e negli spazi ristretti del giardino. Il filo ritorto garantisce un taglio preciso e un funzionamento silenzioso.
Tagliaerba a batteria LTR 18-30 Battery + Battery set: Taglio dei bordi
Taglio dei bordi
Testina rotante per decespugliatore, ideale per bordi del prato netti e precisi lungo patii e vialetti.
Tagliaerba a batteria LTR 18-30 Battery + Battery set: Testina di taglio regolabile
Testina di taglio regolabile
Soluzione di potatura ergonomica, anche sotto ostacoli bassi come panchine da giardino.
Protezione per piante pieghevole
  • Protegge le piante dai danni durante la potatura lungo le aiuole e in prossimità degli alberi.
Impugnatura telescopica
  • Si adatta all'altezza del singolo utente. Per una postura di lavoro eretta che previene mal di schiena e infortuni.
Impugnatura ergonomica
  • Impugnatura gommata per una presa sicura e un comfort extra.
  • Impugnatura a due mani regolabile in altezza. Per una postura di lavoro ergonomica.
Estensione automatica della linea
  • La regolazione automatica garantisce che la fune abbia sempre la lunghezza ideale per il lavoro da svolgere.
Comoda custodia protettiva
  • La copertura protettiva protegge l'utente dai residui di erba tagliata che potrebbero volare via.
  • I supporti aggiuntivi rendono semplice mettere da parte il tagliabordi quando si fa una pausa dal lavoro.
Piattaforma di alimentazione a batteria Kärcher da 18 V
  • Tecnologia in tempo reale con display LCD dello stato della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
  • Lunga durata e prestazioni elevate grazie alle celle agli ioni di litio.
  • La batteria intercambiabile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi con piattaforma Kärcher a batteria da 18 V.
Utilizzo ottimale delle lame del tagliabordi
  • Ideale per lavori particolarmente faticosi, come il diserbo.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma della batteria piattaforma a batteria da 18 V
Diametro di taglio (cm) 30
Tagliatrice a getto Capolinea
Estensione del thread automatico
Geometria della linea di rifinitura contorto
Diametro della linea (mm) 1,6
Regolazione della velocità no
Velocità (rpm) 7800
Tipo di batteria batteria scambiabile agli ioni di litio
Voltaggio (V) 18
Prestazioni per carica della batteria¹⁾ (m) max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
Autonomia per carica della batteria (min) max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
Colore Giallo

¹⁾ Bordo del prato

Dotazione

  • Bobina
  • Protezione per le piante
  • Regolazione dell'inclinazione
  • Maniglia aggiuntiva
  • Testina di taglio girevole
Tagliaerba a batteria LTR 18-30 Battery + Battery set
Aree di applicazione
  • Prato
  • Bordi del prato
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria