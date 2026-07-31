Tagliaerba a batteria LTR 18-30 Battery + Battery set
Un vero tuttofare: il tagliaerba a batteria LTR 18-30 Battery è progettato ergonomicamente per un lavoro confortevole, raggiunge facilmente ogni angolo e garantisce bordi del prato puliti e puliti. Batteria e caricabatteria inclusi.
Il tosaerba a batteria LTR 18-30 a batteria garantisce tagli di precisione grazie alla sua linea di taglio attorcigliata, raggiunge facilmente ogni angolo del giardino e la sua funzione di taglio dei bordi lascia bordi del prato nitidi e puliti lungo percorsi e cortili. Nel frattempo, la linea si regola automaticamente per garantire la lunghezza della linea perfetta. L'angolo di inclinazione è anche facile da regolare per tagliare l'erba sotto ostacoli bassi. La protezione della pianta pieghevole evita danni accidentali ai fiori e agli alberi vicini. E il design ergonomico dell'impugnatura telescopica e l'impugnatura a due mani regolabile in altezza richiedono molto sforzo e fatica dal lavoro in piedi.
Caratteristiche e vantaggi
Sistema di taglio efficienteLa funzione di taglio semplifica il lavoro negli angoli e negli spazi ristretti del giardino. Il filo ritorto garantisce un taglio preciso e un funzionamento silenzioso.
Taglio dei bordiTestina rotante per decespugliatore, ideale per bordi del prato netti e precisi lungo patii e vialetti.
Testina di taglio regolabileSoluzione di potatura ergonomica, anche sotto ostacoli bassi come panchine da giardino.
Protezione per piante pieghevole
- Protegge le piante dai danni durante la potatura lungo le aiuole e in prossimità degli alberi.
Impugnatura telescopica
- Si adatta all'altezza del singolo utente. Per una postura di lavoro eretta che previene mal di schiena e infortuni.
Impugnatura ergonomica
- Impugnatura gommata per una presa sicura e un comfort extra.
- Impugnatura a due mani regolabile in altezza. Per una postura di lavoro ergonomica.
Estensione automatica della linea
- La regolazione automatica garantisce che la fune abbia sempre la lunghezza ideale per il lavoro da svolgere.
Comoda custodia protettiva
- La copertura protettiva protegge l'utente dai residui di erba tagliata che potrebbero volare via.
- I supporti aggiuntivi rendono semplice mettere da parte il tagliabordi quando si fa una pausa dal lavoro.
Piattaforma di alimentazione a batteria Kärcher da 18 V
- Tecnologia in tempo reale con display LCD dello stato della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
- Lunga durata e prestazioni elevate grazie alle celle agli ioni di litio.
- La batteria intercambiabile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi con piattaforma Kärcher a batteria da 18 V.
Utilizzo ottimale delle lame del tagliabordi
- Ideale per lavori particolarmente faticosi, come il diserbo.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma della batteria
|piattaforma a batteria da 18 V
|Diametro di taglio (cm)
|30
|Tagliatrice a getto
|Capolinea
|Estensione del thread
|automatico
|Geometria della linea di rifinitura
|contorto
|Diametro della linea (mm)
|1,6
|Regolazione della velocità
|no
|Velocità (rpm)
|7800
|Tipo di batteria
|batteria scambiabile agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Prestazioni per carica della batteria¹⁾ (m)
|max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
|Autonomia per carica della batteria (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
¹⁾ Bordo del prato
Dotazione
- Bobina
- Protezione per le piante
- Regolazione dell'inclinazione
- Maniglia aggiuntiva
- Testina di taglio girevole
Aree di applicazione
- Prato
- Bordi del prato