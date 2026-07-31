Nebulizzatore a batteria PSU 4-18 + Battery set
Grazie al nebulizzatore a batteria PSU 4-18 prendersi cura del giardino diventa un gioco da ragazzi: liquidi, fertilizzanti o spray vengono erogati con il solo tocco di un pulsante. Batteria e caricabatteria inclusi.
Il nebulizzatore per piante a batteria PSU 4-18 è l'alleato perfetto per la protezione delle vostre piante in giardino. Che si tratti di concimare, eliminare i parassiti, combattere le erbacce o innaffiare le piantine, il PSU 4-18 è perfetto per tutte le applicazioni grazie al suo getto spray nebulizzante. Con un semplice tocco del pulsante si attiva la pompa del nebulizzatore. Il getto può essere attivato a seconda delle necessità tramite il grilletto sulla lancia: può essere regolato come getto a funzionamento continuo o nebulizzato. La tracolla facilita il trasporto e permette di avere una mano sempre libera. Il serbatoio da 4 litri ha un indicatore del livello di riempimento integrato e il coperchio del serbatoio funge anche da misuratore per il getto. La lancia può essere allungata fino a 75cm per raggiungere le zone più lontane. Per riporre il nebulizzatore risparmiando spazio, la lancia può essere rimossa e fissata alla clip sulla batteria.
Caratteristiche e vantaggi
Lancia telescopicaGittata estesa, più facile accessibilità dei luoghi difficili da raggiungere.
Grilletto operativo bloccabilePer un funzionamento semplice e senza fatica.
Getto di spruzzatura variabileA seconda dell'applicazione, l'utente può passare da una nebbia fine a un getto puntiforme.
Serbatoio da 4 litri con indicatore del livello di riempimento
- Visualizzazione costante del livello del liquido.
Misurino integrato nel coperchio del serbatoio
- Misurazione rapida del getto.
Supporto della lancia sull'apparecchio
- Per una conservazione salvaspazio.
Piattaforma di alimentazione a batteria Kärcher da 18 V
- Tecnologia in tempo reale con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria. Durevole e potente grazie alle celle agli ioni di litio. La batteria sostituibile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi con piattaforma Kärcher Battery Power da 18 V.
- La batteria intercambiabile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi con piattaforma Kärcher a batteria da 18 V.
Aree di applicazione
- Protezione e manutenzione delle piante
- Aiuole e orti
- Annaffia dolcemente piante e germogli delicati
- Impianto di irrigazione