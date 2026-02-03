Idropulitrici portatili OC 6-18

Idropulitrice a batteria compatta, ideale per una pulizia senza una connessione elettrica o idrica. La batteria da 18V, il caricabatterie ed il tubo di aspirazione sono venduti separatamente

Pulizia compatta e mobile indipendentemente dall'alimentazione: la idropulitrice a media pressione OC 6-18 è ideale per una pulizia intermedia rapida ed efficiente in viaggio o a casa. Basta collegare il tubo ed è pronta per partire. Un tubo di aspirazione disponibile separatamente consente l'utilizzo di acqua da pozzi, cisterne, secchi o altre fonti naturali. Con l'ugello a getto piatto, lo sporco più ostinato può essere rapidamente rimosso da biciclette, attrezzatura da campeggio, mobili da giardino, giocattoli e molto altro. Una vasta gamma di accessori espande i campi di applicazione dell'OC 6-18, ad esempio: una lancia 5 in 1 per ancora più versatilità nella pulizia, un ugello detergente e una spazzola per lavaggio sono disponibili separatamente. La batteria intercambiabile (non inclusa nella dotazione) può essere utilizzata su tutti i dispositivi alimentati a batteria della piattaforma Kärcher da 18 V. Grazie all'innovativa tecnologia Real Time, il display LCD mostra la capacità rimanente della batteria mentre si lavora, in ricarica e quando viene riposta.

Caratteristiche e vantaggi
Pulizia mobile
  • Indipendente dalle fonti dall'allacciamento elettrico grazie alla tecnologia a batteria
  • La pulizia è possibile anche senza collegamento all'acqua grazie al tubo di aspirazione o al carrello con serbatoio dell'acqua da 12 l (entrambi disponibili separatamente).
Vano porta accessori a bordo macchina
  • Il tubo, la pistola ad alta pressione e la lancia possono essere facilmente appese alla macchina per salvare spazio.
  • Gli accessori sono sempre a portata di mano, anche fuori casa.
  • Il carrello dell'acqua ricaricabile da 12 l è disponibile come accessorio opzionale.
Applicazione per la casa e il giardino
  • L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia.
Media pressione regolabile ed efficiente
  • Pressione di 24 bar (max.) per una pulizia intermedia efficace.
  • Pulisce anche le superfici più delicate, in modo delicato ed affidabile
Tubo flessibile
  • Tubo semplicemente maneggiabile.
18 V Kärcher Battery Power batteria intercambiabile (non inclusa di serie nella fornitura)
  • Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
  • Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
  • Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Pressione (bar) max. 24
Pressione variabile Media pressione
Portata (l/h) max. 200
Tipo di batteria Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio (V) 18
Autonomia per ricarica della batteria (min) max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 2,5
Peso con imballo (kg) 3,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 384 x 241 x 204

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa
  • Ugello a getto piatto
  • Filtro idrico integrato
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"

Dotazione

  • Aspirazione acqua
  • Tipo di tubo: Tubo flessibile a media pressione
  • Pistola ad alta pressione: Pistola a grilletto a media pressione
  • Lancia a spruzzo: Corto e lungo
Aree di applicazione
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Giocattoli da giardino
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Bidoni della spazzatura
  • Vasi per fiori
  • Biciclette
  • Cerchi
  • Tende/tapparelle
  • Tenda ed equipaggiamento da campeggio
