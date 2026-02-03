Idropulitrici portatili OC 6-18
Idropulitrice a batteria compatta, ideale per una pulizia senza una connessione elettrica o idrica. La batteria da 18V, il caricabatterie ed il tubo di aspirazione sono venduti separatamente
Pulizia compatta e mobile indipendentemente dall'alimentazione: la idropulitrice a media pressione OC 6-18 è ideale per una pulizia intermedia rapida ed efficiente in viaggio o a casa. Basta collegare il tubo ed è pronta per partire. Un tubo di aspirazione disponibile separatamente consente l'utilizzo di acqua da pozzi, cisterne, secchi o altre fonti naturali. Con l'ugello a getto piatto, lo sporco più ostinato può essere rapidamente rimosso da biciclette, attrezzatura da campeggio, mobili da giardino, giocattoli e molto altro. Una vasta gamma di accessori espande i campi di applicazione dell'OC 6-18, ad esempio: una lancia 5 in 1 per ancora più versatilità nella pulizia, un ugello detergente e una spazzola per lavaggio sono disponibili separatamente. La batteria intercambiabile (non inclusa nella dotazione) può essere utilizzata su tutti i dispositivi alimentati a batteria della piattaforma Kärcher da 18 V. Grazie all'innovativa tecnologia Real Time, il display LCD mostra la capacità rimanente della batteria mentre si lavora, in ricarica e quando viene riposta.
Caratteristiche e vantaggi
Pulizia mobile
- Indipendente dalle fonti dall'allacciamento elettrico grazie alla tecnologia a batteria
- La pulizia è possibile anche senza collegamento all'acqua grazie al tubo di aspirazione o al carrello con serbatoio dell'acqua da 12 l (entrambi disponibili separatamente).
Vano porta accessori a bordo macchina
- Il tubo, la pistola ad alta pressione e la lancia possono essere facilmente appese alla macchina per salvare spazio.
- Gli accessori sono sempre a portata di mano, anche fuori casa.
- Il carrello dell'acqua ricaricabile da 12 l è disponibile come accessorio opzionale.
Applicazione per la casa e il giardino
- L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia.
Media pressione regolabile ed efficiente
- Pressione di 24 bar (max.) per una pulizia intermedia efficace.
- Pulisce anche le superfici più delicate, in modo delicato ed affidabile
Tubo flessibile
- Tubo semplicemente maneggiabile.
18 V Kärcher Battery Power batteria intercambiabile (non inclusa di serie nella fornitura)
- Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
- Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
- Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Pressione (bar)
|max. 24
|Pressione variabile
|Media pressione
|Portata (l/h)
|max. 200
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|2,5
|Peso con imballo (kg)
|3,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|384 x 241 x 204
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Ugello a getto piatto
- Filtro idrico integrato
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Aspirazione acqua
- Tipo di tubo: Tubo flessibile a media pressione
- Pistola ad alta pressione: Pistola a grilletto a media pressione
- Lancia a spruzzo: Corto e lungo
Aree di applicazione
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Giocattoli da giardino
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Bidoni della spazzatura
- Vasi per fiori
- Biciclette
- Cerchi
- Tende/tapparelle
- Tenda ed equipaggiamento da campeggio
