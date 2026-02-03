Pulizia compatta e mobile indipendentemente dall'alimentazione: la idropulitrice a media pressione OC 6-18 è ideale per una pulizia intermedia rapida ed efficiente in viaggio o a casa. Basta collegare il tubo ed è pronta per partire. Un tubo di aspirazione disponibile separatamente consente l'utilizzo di acqua da pozzi, cisterne, secchi o altre fonti naturali. Con l'ugello a getto piatto, lo sporco più ostinato può essere rapidamente rimosso da biciclette, attrezzatura da campeggio, mobili da giardino, giocattoli e molto altro. Una vasta gamma di accessori espande i campi di applicazione dell'OC 6-18, ad esempio: una lancia 5 in 1 per ancora più versatilità nella pulizia, un ugello detergente e una spazzola per lavaggio sono disponibili separatamente. La batteria intercambiabile (non inclusa nella dotazione) può essere utilizzata su tutti i dispositivi alimentati a batteria della piattaforma Kärcher da 18 V. Grazie all'innovativa tecnologia Real Time, il display LCD mostra la capacità rimanente della batteria mentre si lavora, in ricarica e quando viene riposta.