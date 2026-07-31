Troncarami a batteria TLO 2-18 + Battery set
Tagliare i rami premendo un pulsante: il troncarami a batteria TLO 2-18, con la sua lama di bypass di alta qualità, taglia senza sforzo e delicatamente i rami con un diametro fino a 2,5 cm. Batteria e caricabatteria inclusi.
Rendiamo facile la manutenzione degli alberi grazie alle batterie: rami e ramoscelli con un diametro fino a 2,5 cm non possono resistere al troncarami a batteria Kärcher! Grazie alla sua potente lama a bypass, il taglio risulta particolarmente preciso e non richiede alcuno sforzo. La potatura delicata aiuta anche una sana crescita delle piante. Il TLO 2-18 rende il taglio e la potatura di alberi e piante legnose facili e sicure. Con l'asta telescopica opzionale (non inclusa nella dotazione), lavorare ad un'altezza fino a 3,5 metri sarà facile e confortevole, senza l'utilizzo di scale. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.
Caratteristiche e vantaggi
Lama di bypassTaglia in modo particolarmente preciso e senza bisogno di forza.
Sblocco di sicurezzaImpedisce l'avvio involontario del troncarami.
Piattaforma di alimentazione a batteria Kärcher da 18 VIl dispositivo può essere alimentato da qualsiasi batteria Kärcher Battery Power da 18 V.
Manico in gomma
- Per il massimo comfort, soprattutto quando si lavora per periodi prolungati.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma della batteria
|piattaforma a batteria da 18 V
|Guidare
|Motore a spazzole
|Tipo di batteria
|batteria scambiabile agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Prestazioni per carica della batteria¹⁾ (Tagli)
|max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
¹⁾ Ø rami: 15 mm
Aree di applicazione
- Rami