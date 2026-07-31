Tagliasiepi a batteria HGE 18-50 Battery + Battery set

Dotato di una maniglia rotante a 180 ° e di una pratica spazzatrice per ritagli: il tagliasiepi a batteria HGE 18-50 a batteria rende il lavoro comodo, sicuro e preciso. Batteria e caricabatteria inclusi.

Con il tagliasiepi a batteria HGE 18-50 a batteria, tagliare le siepi non potrebbe essere più semplice. Ad esempio, è dotato di una maniglia rotante a 180 ° e quindi impedisce alle braccia e alle spalle di stancarsi in varie posizioni di lavoro, come quando si effettuano tagli verticali. L'attacco spazzatrice di talee funge anche da assistente estremamente utile. Assicura che, anziché semplicemente cadere nella siepe, le talee possano essere facilmente spazzate via dal terreno. La lama del tagliasiepi a batteria ha una superficie diamantata che garantisce risultati di taglio estremamente precisi. La lama ha anche un proteggi lama integrato e occhiello di sollevamento. Ciò protegge da danni gli edifici, i pavimenti e, naturalmente, la lama stessa e consente di appendere il dispositivo al muro per risparmiare spazio. Un altro punto culminante del tagliasiepi a batteria è la funzione sega. Questo può essere usato per tagliare facilmente rami più spessi. Altre caratteristiche pratiche: il sistema antibloccaggio per lavorare senza interruzioni. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.

Caratteristiche e vantaggi
Tagliasiepi a batteria HGE 18-50 Battery + Battery set: Maniglia posteriore girevole
Maniglia posteriore girevole
La maniglia può essere ruotata di 180 ° in più fasi per fornire una posizione di lavoro confortevole.
Tagliasiepi a batteria HGE 18-50 Battery + Battery set: Scopa da siepe
Scopa da siepe
Spinge comodamente i rami tagliati che normalmente cadono nella siepe direttamente sul terreno di fronte all'utente.
Tagliasiepi a batteria HGE 18-50 Battery + Battery set: Funzione Sega
Funzione Sega
Particolarmente pratico per le siepi con rami più spessi.
Lama diamantata
  • La lama assicura un risultato di taglio preciso.
Impugnatura ergonomica
  • Per una presa piacevole e sicura anche durante periodi di lavoro più lunghi.
Guardia di controllo
  • Protegge la lama e previene danni a edifici e pavimenti.
  • Con sospensione integrata per un pratico stoccaggio a parete.
Circuito di sicurezza a 2 mani
  • Contro l'avvio involontario del tagliasiepi.
Piattaforma di alimentazione a batteria Kärcher da 18 V
  • Tecnologia in tempo reale con display LCD dello stato della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
  • Lunga durata e prestazioni elevate grazie alle celle agli ioni di litio.
  • La batteria intercambiabile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi con piattaforma Kärcher a batteria da 18 V.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma della batteria piattaforma a batteria da 18 V
Lunghezza lama (cm) 50
Spazio tra i denti della lama (mm) 22
Regolazione della velocità no
Velocità della lama (tagli/min) 2700
Tipo di lama da taglio Punzonato, diamantato
Tipo di batteria batteria scambiabile agli ioni di litio
Voltaggio (V) 18
Prestazioni per carica della batteria¹⁾ (m) max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5,0 Ah)
Autonomia per carica della batteria (min) max. 40 (2,5 Ah) / max. 80 (5,0 Ah)
Colore Giallo

¹⁾ Altezza siepe: 1 m, taglio unilaterale

Scope of supply

  • Protezione lama
  • Scopa da siepe

Dotazione

  • Maniglia: Rotante
  • Funzione Sega
  • Guardia di controllo
  • Gancio per stoccaggio
Tagliasiepi a batteria HGE 18-50 Battery + Battery set
Aree di applicazione
  • Siepi e cespugli
  • Cespugli
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria