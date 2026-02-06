Con il nostro aspirapolvere a batteria HV 1/1 Bp Fs, le imprese di servizio edili sono sempre equipaggiate in modo ottimale per eseguire piccoli lavori di aspirazione. Mobili, tappezzerie o piccole superfici in spazi ristretti, ad esempio, sono le tipiche aree di utilizzo di questo aspirapolvere. Pratico, leggero, potente e duraturo. Grazie al kit di accessori in dotazione con bocchetta per pavimenti, tappezzeria e fessure, spazzola di aspirazione e tubi di aspirazione, si è molto più agili e il lavoro viene completato molto più velocemente che con una grande macchina a cavo. Adatto anche per molti altri usi, ad esempio per la pulizia di veicoli o per la rimozione dello sporco durante i lavori di installazione. Per questi settori d'impiego sono disponibili anche kit di accessori separati, appositamente studiati per il rispettivo lavoro.