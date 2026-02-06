Aspirapolvere a batteria HV 1/1 Bp Fs

Versatile aspirapolvere a batteria HV 1/1 Bp Fs. Leggero e potente, ideale per la pulizia degli edifici. Include un kit di accessori che comprende bocchetta per pavimenti, tappezzeria e fessure.

Con il nostro aspirapolvere a batteria HV 1/1 Bp Fs, le imprese di servizio edili sono sempre equipaggiate in modo ottimale per eseguire piccoli lavori di aspirazione. Mobili, tappezzerie o piccole superfici in spazi ristretti, ad esempio, sono le tipiche aree di utilizzo di questo aspirapolvere. Pratico, leggero, potente e duraturo. Grazie al kit di accessori in dotazione con bocchetta per pavimenti, tappezzeria e fessure, spazzola di aspirazione e tubi di aspirazione, si è molto più agili e il lavoro viene completato molto più velocemente che con una grande macchina a cavo. Adatto anche per molti altri usi, ad esempio per la pulizia di veicoli o per la rimozione dello sporco durante i lavori di installazione. Per questi settori d'impiego sono disponibili anche kit di accessori separati, appositamente studiati per il rispettivo lavoro.

Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere a batteria HV 1/1 Bp Fs: Con ampia superficie filtrante e turbina efficiente
Potente su tutte le superfici
Aspirapolvere a batteria HV 1/1 Bp Fs: Portatile, leggero e versatile nelle applicazioni
Permette di lavorare a 360°
Aspirapolvere a batteria HV 1/1 Bp Fs: Lavora anche in modalità eco!efficiency
Risparmia energia e prolunga l'autonomia della batteria. Molto silenzioso
Con comoda tecnologia Real Time
  • Per indicare il tempo di carica rimanente della batteria Kärcher
Specifiche

Dati tecnici

Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Capacità del contenitore (l) 0,9
Rumorosità (dB(A)) 70
Portata aria (l/s) 33
Aspirazione (mbar/kPa) 47 / 4,7
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Voltaggio (V) 18
Resa (Ah) 2,5
numero di batterie necessarie (Pezzo(i)) 1
Prestazioni per carica della batteria (m²) max. 100 (2,5 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria (/min) Modalità eco!efficiency: / max. 42 (3,0 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 25 (3,0 Ah) Modalità eco!efficiency: / max. 29 (2,5 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 22 (2,5 Ah)
Tempo necessario per ricaricare la batteria (min) 44 / 83
Potenza di uscita (A) 2,5
Alimentazione per caricabatteria (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 1,8
Peso con imballo (kg) 4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 313 x 115 x 315

Scope of supply

  • Variante: Batteria inclusa
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 505 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
  • Bocchetta per pavimenti
  • Bocchetta poltrone
  • Bocchetta fessure
  • Spazzola di aspirazione
  • Cartuccia filtro: Carta
  • Prefiltro
  • Batteria: Batteria da 18 V / 2,5 Ah (1 pz.)
  • Caricabatterie: Caricabatteria rapido da 18 V (1 pz.)

Dotazione

  • Modalità eco!efficiency
Videos
Aree di applicazione
  • Perfetto per la pulizia di tappezzerie o piccoli spazi nella pulizia di edifici
  • Lavaggio veicoli
Accessori
