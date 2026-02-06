Aspirapolvere a batteria HV 1/1 Bp Fs
Versatile aspirapolvere a batteria HV 1/1 Bp Fs. Leggero e potente, ideale per la pulizia degli edifici. Include un kit di accessori che comprende bocchetta per pavimenti, tappezzeria e fessure.
Con il nostro aspirapolvere a batteria HV 1/1 Bp Fs, le imprese di servizio edili sono sempre equipaggiate in modo ottimale per eseguire piccoli lavori di aspirazione. Mobili, tappezzerie o piccole superfici in spazi ristretti, ad esempio, sono le tipiche aree di utilizzo di questo aspirapolvere. Pratico, leggero, potente e duraturo. Grazie al kit di accessori in dotazione con bocchetta per pavimenti, tappezzeria e fessure, spazzola di aspirazione e tubi di aspirazione, si è molto più agili e il lavoro viene completato molto più velocemente che con una grande macchina a cavo. Adatto anche per molti altri usi, ad esempio per la pulizia di veicoli o per la rimozione dello sporco durante i lavori di installazione. Per questi settori d'impiego sono disponibili anche kit di accessori separati, appositamente studiati per il rispettivo lavoro.
Caratteristiche e vantaggi
Con ampia superficie filtrante e turbina efficientePotente su tutte le superfici
Portatile, leggero e versatile nelle applicazioniPermette di lavorare a 360°
Lavora anche in modalità eco!efficiencyRisparmia energia e prolunga l'autonomia della batteria. Molto silenzioso
Con comoda tecnologia Real Time
- Per indicare il tempo di carica rimanente della batteria Kärcher
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Capacità del contenitore (l)
|0,9
|Rumorosità (dB(A))
|70
|Portata aria (l/s)
|33
|Aspirazione (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Resa (Ah)
|2,5
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|1
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|max. 100 (2,5 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (/min)
|Modalità eco!efficiency: / max. 42 (3,0 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 25 (3,0 Ah) Modalità eco!efficiency: / max. 29 (2,5 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 22 (2,5 Ah)
|Tempo necessario per ricaricare la batteria (min)
|44 / 83
|Potenza di uscita (A)
|2,5
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|1,8
|Peso con imballo (kg)
|4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|313 x 115 x 315
Scope of supply
- Variante: Batteria inclusa
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 505 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta per pavimenti
- Bocchetta poltrone
- Bocchetta fessure
- Spazzola di aspirazione
- Cartuccia filtro: Carta
- Prefiltro
- Batteria: Batteria da 18 V / 2,5 Ah (1 pz.)
- Caricabatterie: Caricabatteria rapido da 18 V (1 pz.)
Dotazione
- Modalità eco!efficiency
Videos
Aree di applicazione
- Perfetto per la pulizia di tappezzerie o piccoli spazi nella pulizia di edifici
- Lavaggio veicoli