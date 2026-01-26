Idropulitrice K 4 Compact UM Universal Edition
Facile da trasportare e da riporre: l'idropulitrice K 4 Compact UM con la lancia telescopica è sempre pronta all'uso. La dotazione include la spazzola WB 150. Area di lavoro di 30mq/h.
Che sia nel bagagliaio dell'auto o riposta in uno spazio ristretto, l'idropulitrice K 4 Compact UM, grazie alle sue dimensioni smart, si adatta a tutti gli spazi e a tutte le esigenze. Questa idropulitrice può essere facilmente trasportata e riposta, senza rinunciare alla potenza delle idropulitrici più grandi. In dotazione ha la lancia telescopica in alluminio che assicura pulizia ad ogni altezza. Include una spazzola WB 150 per pulire anche le superfici più sensibili, come la carrozzeria dei veicoli. La combinazione dell'alta pressione e dello sfregamento manuale con la spazzola permette di pulire efficacemente anche lo sporco più ostinato e di risparmiare acqua, tempo ed energia. Altri dettagli della macchina sono: la maniglia ergonomica per il trasporto, la pistola Quick Connect per un attacco facile, il tubo alta pressione da 6 metri, la lancia Vario Power per i lavori di precisione, la lancia mangiasporco e il filtro d'acqua premontato. Il tubo alta pressione e il filo della corrente possono essere arrotolati in modo intelligente. L'area di lavoro è di 30 mq/h, rendendo la macchina ideale per la pulizia di veicoli, mobili da giardino, staccionate, persiane, patii e balconi.
Caratteristiche e vantaggi
Dispositivo compatto e leggeroFacile da trasportare, per una pulizia flessibile.
Impugnatura telescopicaL'impugnatura telescopica in alluminio può essere estesa per il trasporto e nuovamente riposta per lo stoccaggio.
DetergenteTubicino di aspirazione detergente I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza ed evitano la riformazione rapida dello sporco.
Memoria integrata degli accessori sul dispositivo
- Stoccaggio accessori pratico e poco ingombrante.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Portata (l/h)
|420
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|1,8
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,7
|Peso con imballo (kg)
|8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|273 x 256 x 456
Scope of supply
- Spazzola WB 150
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 6 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
- Impugnatura telescopica
- Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle utilitarie.
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 4 Compact UM Universal Edition
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.