Che sia nel bagagliaio dell'auto o riposta in uno spazio ristretto, l'idropulitrice K 4 Compact UM, grazie alle sue dimensioni smart, si adatta a tutti gli spazi e a tutte le esigenze. Questa idropulitrice può essere facilmente trasportata e riposta, senza rinunciare alla potenza delle idropulitrici più grandi. In dotazione ha la lancia telescopica in alluminio che assicura pulizia ad ogni altezza. Include una spazzola WB 150 per pulire anche le superfici più sensibili, come la carrozzeria dei veicoli. La combinazione dell'alta pressione e dello sfregamento manuale con la spazzola permette di pulire efficacemente anche lo sporco più ostinato e di risparmiare acqua, tempo ed energia. Altri dettagli della macchina sono: la maniglia ergonomica per il trasporto, la pistola Quick Connect per un attacco facile, il tubo alta pressione da 6 metri, la lancia Vario Power per i lavori di precisione, la lancia mangiasporco e il filtro d'acqua premontato. Il tubo alta pressione e il filo della corrente possono essere arrotolati in modo intelligente. L'area di lavoro è di 30 mq/h, rendendo la macchina ideale per la pulizia di veicoli, mobili da giardino, staccionate, persiane, patii e balconi.