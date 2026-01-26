La K 2 Home è equipaggiata con una pistola a spruzzo, due ruote a scorrimento regolare, un tubo ad alta pressione da 4 m, una lancia singola, un ugello con getto a punto rotante per lo sporco più ostinato e un filtro di protezione per la pompa. Il kit extra Home garantisce una pulizia senza schizzi di aree più ampie intorno alla casa e include il detergente per superfici T 1 e il detergente per patio (500 ml). L'idropulitrice offre risultati ottimali sullo sporco leggero e se usato occasionalmente in casa, ad esempio su biciclette, attrezzi da giardino e mobili da esterno.