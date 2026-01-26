Idropulitrice K 2 Home T150

L'idropulitrice per l'uso occasionale e lo sporco leggero. Include accessorio lavasuperfici T 150 e detergente per il patio. Pressione max 110 bar | Portata 360 l/h | Resa 20 m²/h

La K 2 Home è equipaggiata con una pistola a spruzzo, due ruote a scorrimento regolare, un tubo ad alta pressione da 4 m, una lancia singola, un ugello con getto a punto rotante per lo sporco più ostinato e un filtro di protezione per la pompa. Il kit extra Home garantisce una pulizia senza schizzi di aree più ampie intorno alla casa e include il detergente per superfici T 1 e il detergente per patio (500 ml). L'idropulitrice offre risultati ottimali sullo sporco leggero e se usato occasionalmente in casa, ad esempio su biciclette, attrezzi da giardino e mobili da esterno.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice K 2 Home T150: Gancio porta cavo
Gancio porta cavo
Gancio portatubo: Il gancio portatubo è grosso e comodo perché permette di avvolgere il tubo AP.
Idropulitrice K 2 Home T150: Maneggevole
Maneggevole
Mobilità ottimale grazie alle ruote e all'altezza ergonomica della maniglia.
Idropulitrice K 2 Home T150: Filtro dell'acqua rimovibile
Filtro dell'acqua rimovibile
Aumenta la durata dell'idropulitrice
Specifiche

Dati tecnici

Allacciamento elettrico (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Pressione (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Portata (l/h) max. 360
Resa per area (m²/h) 20
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Potenza allacciata (kW) 1,4
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 4,8
Peso con imballo (kg) 7
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 242 x 280 x 783

Scope of supply

  • Kit casa: K3 Power Control: T1 Pulitore Superfici, detergente "Patio & Deck" da 0.5l
  • Pistola Alta Pressione: Quick Connect
  • Lancia alta pressione
  • Ugello rotante
  • Tubo alta pressione: 4 m
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"

Dotazione

  • Attacchi Quick Connect
  • Applicazione detergente tramite: Aspirazione
  • Filtro idrico integrato
Idropulitrice K 2 Home T150
Idropulitrice K 2 Home T150
Aree di applicazione
  • Biciclette
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Aree intorno alla casa e al giardino
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 2 Home T150

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.