Idropulitrice K 2 Home T150
L'idropulitrice per l'uso occasionale e lo sporco leggero. Include accessorio lavasuperfici T 150 e detergente per il patio. Pressione max 110 bar | Portata 360 l/h | Resa 20 m²/h
La K 2 Home è equipaggiata con una pistola a spruzzo, due ruote a scorrimento regolare, un tubo ad alta pressione da 4 m, una lancia singola, un ugello con getto a punto rotante per lo sporco più ostinato e un filtro di protezione per la pompa. Il kit extra Home garantisce una pulizia senza schizzi di aree più ampie intorno alla casa e include il detergente per superfici T 1 e il detergente per patio (500 ml). L'idropulitrice offre risultati ottimali sullo sporco leggero e se usato occasionalmente in casa, ad esempio su biciclette, attrezzi da giardino e mobili da esterno.
Caratteristiche e vantaggi
Gancio porta cavoGancio portatubo: Il gancio portatubo è grosso e comodo perché permette di avvolgere il tubo AP.
ManeggevoleMobilità ottimale grazie alle ruote e all'altezza ergonomica della maniglia.
Filtro dell'acqua rimovibileAumenta la durata dell'idropulitrice
Specifiche
Dati tecnici
|Allacciamento elettrico (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Pressione (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Portata (l/h)
|max. 360
|Resa per area (m²/h)
|20
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|1,4
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,8
|Peso con imballo (kg)
|7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|242 x 280 x 783
Scope of supply
- Kit casa: K3 Power Control: T1 Pulitore Superfici, detergente "Patio & Deck" da 0.5l
- Pistola Alta Pressione: Quick Connect
- Lancia alta pressione
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 4 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Aspirazione
- Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 2 Home T150
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.