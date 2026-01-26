Idropulitrice K 2 Compact Car & Home *EU
L'idropulitrice K 2 Compact Car & Home, adatta per piccole applicazioni e sporco leggero, può essere facilmente riposta e trasportata e include il kit per auto e il kit per la casa.
Oltre alle dimensioni compatte che ne facilitano la maneggevolezza, le elevate prestazioni della K 2 Compact Car & Home la rendono un acquisto particolarmente interessante. Le dimensioni compatte dell'idropulitrice consentono la massima portabilità, garantendo al contempo un ingombro minimo quando riposta. Il Car Kit include una spazzola per rimuovere efficacemente la patina grigia dal veicolo, un getto schiumogeno e uno shampoo per auto (500 ml). Il Kit Home include il lavasuperfici T 1 per una pulizia efficiente e senza schizzi di superfici più ampie, nonché il detergente per Patio & Deck (500 ml). Altre caratteristiche includono una pistola, un tubo flessibile ad alta pressione da 4 m, una lancia a getto singolo, un getto rotante per rimuovere lo sporco ostinato, una spazzola e un filtro dell'acqua che protegge in modo affidabile la pompa dall'ingresso di piccole particelle di sporco.
Caratteristiche e vantaggi
Stoccaggio del tubo flessibile sul coperchio della parte anterioreIl tubo può essere comodamente appeso sul coperchion dela parte anteriore.
ErgonomicaIl dispositivo è facile da trasportare. Quando la maniglia di trasporto non è necessaria, scompare nell'apposito alloggiamento.
Connessione facileIl tubo ad alta pressione è maneggevole e pratico così come l'attivazione della pistola.
Memoria integrata degli accessori sul dispositivo
- Gli accessori sono sempre in ordine e a portata di mano e rimangono in ordine a fine lavoro.
Specifiche
Dati tecnici
|Allacciamento elettrico (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Pressione (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Portata (l/h)
|max. 360
|Resa per area (m²/h)
|20
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|1,4
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|3,7
|Peso con imballo (kg)
|7,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|180 x 219 x 389
Scope of supply
- Kit casa: K3 Power Control: T1 Pulitore Superfici, detergente "Patio & Deck" da 0.5l
- Kit auto: Spazzola per lavaggio, lancia schiuma, shampoo per auto, 0,5 l
- Pistola Alta Pressione: G 120 Q
- Lancia alta pressione
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 4 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Bocchetta schiuma
- Impugnatura telescopica
- Filtro idrico integrato
Videos
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle utilitarie.
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 2 Compact Car & Home *EU
