Collega l'idropulitrice K 7 Premium Smart Control Flex Home all'app Kärcher Home & Garden sul tuo smartphone tramite Bluetooth e la pulizia diventerà ancora più semplice ed efficiente. Questo perché l'app offre consigli pratici per diverse necessità di pulizia. L'app offre anche molte altre utili funzioni come le istruzioni di montaggio, le istruzioni per la manutenzione e la cura, nonché il portale Kärcher Service. Un'altra pratica funzionalità è la modalità boost del dispositivo per una potenza extra, il che significa che anche lo sporco ostinato non sarà più un problema. I livelli di pressione possono essere impostati sulla pistola G 180 Q Smart Control con display LCD o trasferiti alla pistola tramite l'app. Altri dettagli della dotazione includono la lancia Multi Jet 3 in 1 per un'ampia gamma di applicazioni senza dover cambiare lancia, il tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex, il sistema detergente Plug 'n' Clean, la maniglia telescopica in alluminio e la posizione di parcheggio per accessori facilmente accessibili. Include l'Home Kit con spazzola per superfici T 7 e 1 litro di detergente per pietre e facciate.