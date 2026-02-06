Idropulitrice K 7 Premium Smart Control Flex Home
K 7 Premium Smart Control Flex Home con tubo PremiumFlex e pistola G 180 Q Smart Control per lo sporco ostinato in tutta la casa. Include Home Kit.
Collega l'idropulitrice K 7 Premium Smart Control Flex Home all'app Kärcher Home & Garden sul tuo smartphone tramite Bluetooth e la pulizia diventerà ancora più semplice ed efficiente. Questo perché l'app offre consigli pratici per diverse necessità di pulizia. L'app offre anche molte altre utili funzioni come le istruzioni di montaggio, le istruzioni per la manutenzione e la cura, nonché il portale Kärcher Service. Un'altra pratica funzionalità è la modalità boost del dispositivo per una potenza extra, il che significa che anche lo sporco ostinato non sarà più un problema. I livelli di pressione possono essere impostati sulla pistola G 180 Q Smart Control con display LCD o trasferiti alla pistola tramite l'app. Altri dettagli della dotazione includono la lancia Multi Jet 3 in 1 per un'ampia gamma di applicazioni senza dover cambiare lancia, il tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex, il sistema detergente Plug 'n' Clean, la maniglia telescopica in alluminio e la posizione di parcheggio per accessori facilmente accessibili. Include l'Home Kit con spazzola per superfici T 7 e 1 litro di detergente per pietre e facciate.
Caratteristiche e vantaggi
Pistola Smart Control con modalità boost e lancia Multi Jet 3 in 1Pistola con display LCD e pulsanti per la regolazione della pressione o il dosaggio del detergente. Include la modalità boost per una potenza extra per affrontare lo sporco ostinato. Il Multijet 3-in-1 rotante è composto da tre diversi ugelli per un facile cambio. Adattatore Quick Connect per un facile fissaggio del tubo ad alta pressione e degli accessori.
Tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlexIl tubo flessibile garantisce la massima flessibilità e quindi la massima libertà di movimento Avvolgi e srotola facilmente il tubo ad alta pressione senza che si formino nodi.
Connessione Bluetooth per l'applicazione Home & GardenL'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia. Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali L'app trasferisce la pressione ottimale all'idropulitrice via Bluetooth.
Sistema detergnete Plug 'n' Clean: inserisci il flacone nel dispositivo
- Sistema Plug’n’Clean: Con il pratico sistema Plug’n’Clean si può cambiare il detergente senza fatica.
Avvolgitubo per un comodo utilizzo
- Il tubo flessibile ad alta pressione è protetto in modo ottimale e conservato senza occupare molto spazio.
- Il tubo flessibile è pronto a portata di mano in qualsiasi momento con un semplice avvolgimento e srotolamento, per un lavoro confortevole.
Potenza strabiliante
- Il motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Portata (l/h)
|max. 600
|Resa per area (m²/h)
|60
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 60
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|3
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|17,8
|Peso con imballo (kg)
|25,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|459 x 330 x 669
Scope of supply
- Kit casa: Lavasuperfici T 7 e detergente pietra e facciate 3 in 1 (1litro)
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q Smart Control
- Lancia 3 in 1
- Tubo alta pressione: 10 m, PremiumFlex
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Avvolgitubo integrato
- Retina per riporre il cavo
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Sistema Plug 'n' Clean
- Impugnatura telescopica
- Motore raffreddato ad acqua
- Filtro idrico integrato
- Connessione tramite Bluetooth
- funzionamento tramite app
- servizi/funzionalità intelligenti nell'app
Aree di applicazione
- Terrazzo
- Recinzioni
- Muri del giardino e in pietra
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Macchine
- Mobile homes
- Biciclette
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 7 Premium Smart Control Flex Home
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.