Idropulitrice K 5 Power Control Flex
L'idropulitrice K 5 Power Control Flex con tubo PremiumFlex, pistola G 160 Q Power Control per lo sporco ostinato su terrazze, mobili da giardino e auto.
Con l'idropulitrice K 5 Power Control Flex, ogni superficie può essere pulita alla giusta pressione. Il consulente per le applicazioni integrato nell'app Kärcher Home & Garden aiuta l'utente a trovare la pressione giusta fornendo consigli pratici su ogni situazione e attività di pulizia, per risultati perfetti. Per il massimo controllo, il livello di pressione può essere facilmente regolato ruotando la lancia o verificato sulla pistola G 160 Q Power Control. L'idropulitrice colpisce anche per il sistema detergente Kärcher Plug 'n' Clean per cambi di detergente senza sforzo, il tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex per una maggiore comodità, una maniglia telescopica in alluminio di alta qualità per un facile trasporto, il sistema Quick Connect per risparmiare tempo e fatica nell'inserimento e nel disinserimento del tubo ad alta pressione nel dispositivo e nella pistola, nonché la posizione di parcheggio per garantire accessori sempre a portata di mano.
Caratteristiche e vantaggi
Pistola Power Control con Quick Connect e lance sprayL'impostazione ottimale per ogni superficie. 3 stadi di pressione e uno di pulizia. Controllo completo: il display manuale mostra le impostazioni effettuate. Adattatore Quick Connect per un facile fissaggio del tubo ad alta pressione e degli accessori.
Tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlexIl tubo flessibile garantisce la massima flessibilità e quindi la massima libertà di movimento Avvolgi e srotola facilmente il tubo ad alta pressione senza che si formino nodi.
Applicazione per la casa e il giardinoL'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia. Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali Comodo servizio completo: tutte le informazioni sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
Sistema detergnete Plug 'n' Clean: inserisci il flacone nel dispositivo
- Sistema Plug’n’Clean: Con il pratico sistema Plug’n’Clean si può cambiare il detergente senza fatica.
Potenza strabiliante
- Il motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Portata (l/h)
|max. 500
|Resa per area (m²/h)
|40
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|2,1
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|12,2
|Peso con imballo (kg)
|15,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 160 Q Power Control
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 10 m, PremiumFlex
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Retina per riporre il cavo
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Sistema Plug 'n' Clean
- Impugnatura telescopica
- Motore raffreddato ad acqua
- Filtro idrico integrato
- Aspirazione acqua
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle utilitarie.
- gradini esterni
- Per la pulizia di macchine di medie dimensioni e station wagon.
- Muri del giardino e in pietra
- Facciata
