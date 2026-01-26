Con l'idropulitrice K 5 Power Control Flex, ogni superficie può essere pulita alla giusta pressione. Il consulente per le applicazioni integrato nell'app Kärcher Home & Garden aiuta l'utente a trovare la pressione giusta fornendo consigli pratici su ogni situazione e attività di pulizia, per risultati perfetti. Per il massimo controllo, il livello di pressione può essere facilmente regolato ruotando la lancia o verificato sulla pistola G 160 Q Power Control. L'idropulitrice colpisce anche per il sistema detergente Kärcher Plug 'n' Clean per cambi di detergente senza sforzo, il tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex per una maggiore comodità, una maniglia telescopica in alluminio di alta qualità per un facile trasporto, il sistema Quick Connect per risparmiare tempo e fatica nell'inserimento e nel disinserimento del tubo ad alta pressione nel dispositivo e nella pistola, nonché la posizione di parcheggio per garantire accessori sempre a portata di mano.