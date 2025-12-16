L'idropulitrice Kärcher K 3 Power Control è ottimale per un uso saltuario su superfici di piccole/medie dimensioni, indicata per la pulizia di biciclette e moto, di arredi da giardino e piccoli terrazzi o vialetti piastrellati. L'idropulitrice K 3 Power Control ha una potenza di 120 Bar, una portata di 380 l/h ed una resa di 25 m²/h. In dotazione ha una pratica lancia con Ugello Mangiasporco brevettata da Kärcher che permette una larghezza di abrasione dello sporco doppia rispetto alla concorrenza ed un pulito più efficace nella metà del tempo e una Lancia Vario Power che permette un facile contollo della potenza erogata semplicemente ruotando la lancia. Dotata di una comoda maniglia telescopica regolabile in altezza e un serbatoio per il detergente estraibile e facile da pulire. Grazie all'app Home & Garden hai tutto sotto controllo e puoi pulire ogni superficie in modo rapido ed efficace! Lʼapplicazione ti aiuta nella prima messa in funzione e ti dà accesso ai consigli dei nostri esperti sull'uso delle idropulitrici Kärcher.