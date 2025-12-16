Idropulitrice K 3 Power Control
Con pistola Power Control e lance. Grazie all' App Home&Garden, è possibile ricevere consigli di pulizia per risultati ottimali. Pressione max 120 bar | Portata 380 l/h | Resa 25 m²/h
L'idropulitrice Kärcher K 3 Power Control è ottimale per un uso saltuario su superfici di piccole/medie dimensioni, indicata per la pulizia di biciclette e moto, di arredi da giardino e piccoli terrazzi o vialetti piastrellati. L'idropulitrice K 3 Power Control ha una potenza di 120 Bar, una portata di 380 l/h ed una resa di 25 m²/h. In dotazione ha una pratica lancia con Ugello Mangiasporco brevettata da Kärcher che permette una larghezza di abrasione dello sporco doppia rispetto alla concorrenza ed un pulito più efficace nella metà del tempo e una Lancia Vario Power che permette un facile contollo della potenza erogata semplicemente ruotando la lancia. Dotata di una comoda maniglia telescopica regolabile in altezza e un serbatoio per il detergente estraibile e facile da pulire. Grazie all'app Home & Garden hai tutto sotto controllo e puoi pulire ogni superficie in modo rapido ed efficace! Lʼapplicazione ti aiuta nella prima messa in funzione e ti dà accesso ai consigli dei nostri esperti sull'uso delle idropulitrici Kärcher.
Caratteristiche e vantaggi
Applicazione per la casa e il giardinoL'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia. Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali Comodo servizio completo: tutte le informazioni sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
Pistola Power Control con Quick Connect e lance sprayL'impostazione ottimale per ogni superficie. 3 stadi di pressione e uno di pulizia. Controllo completo: il display manuale mostra le impostazioni effettuate. Adattatore Quick Connect per un facile fissaggio del tubo ad alta pressione e degli accessori.
Impugnatura telescopica regolabile in altezzaSi allunga per agevolare lo spostamento Si abbassa completamente una volta terminato il lavoro. Salva spazio.
Serbatoio detergente estraibile
- Pulito e confortevole: il serbatoio del detersivo può essere rimosso per il riempimento.
- Serbatoio detergente: Il serbatoio detergente estraibile semplifica l’utilizzo del detergente.
- I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza e proteggono e curano la superficie.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Portata (l/h)
|max. 380
|Resa per area (m²/h)
|25
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|1,6
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,4
|Peso con imballo (kg)
|6,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|297 x 280 x 677
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 120 Q Power Control
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 7 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Serbatoio
- Serbatoio detergente estraibile
- Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 3 Power Control
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.